Найбільший у світі сапфір: згадуємо як молода Шер носила унікальну та дорогу прикрасу

Завдяки співачці світ дізнався про приголомшливу прикрасу та її незвичайну історію, оскільки вона продемонструвала її в ефірі.

1971 року співачка Шер, яка на той час вже була досить відома, з'явилася в ефірі свого авторського з чоловіком шоу "Година комедії з Сонні та Шер", яке виходило на каналі CBS у США. Вона мала на голові незвичайну зачіску з плетіннями, а на шию прикрашало кольє з величезним каменем у центрі. Прикраса привернула загальну увагу і як виявилося не дарма, адже вона була дуже рідкісною та унікальною.

Називається прикраса, а точніше той величезний камінь у його центрі "Чорна зірка Квінсленду" і є чорним сапфіром вагою 733 карати. Він був виявлений у Квінсленді у 1930-х роках, тому й отримав таку назву.

Фото: Getty Images

Знайшов камінь 12-річний Рой Спенсер на схилі пагорба. Він забрав камінь додому, щоб показати його своєму батькові, той вважав знахідку великим чорним кристалом і використав його як дверну підпору протягом 10 років. 1947 року ювелір з Лос-Анджелеса Гаррі Казанджян відвідав сім'ю Спенсерів і виявив цікавість до каменю. Батько Роя погодився продати камінь Казанджяну за 18 000 доларів, на які Спенсер збудував новий будинок для своєї родини. Казанджян провів два місяці, вивчаючи камінь, перш ніж ухвалити рішення огранити його, пожертвувавши понад 400 каратами, але після завершення роботи побачив шестикутну зірку на ньому.

Фото: Getty Images

1969 року дорогоцінний камінь було передано в оренду Національному музею природної історії Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Потім камінь вирішив купити ювелір Джек Армстронг та Габріель Грое, тому вони переконали Гаррі Казанджяна продати прикрасу. Наступна зміна власника унікального чорного сапфіру відбулася 2002-го та 2007 роках, але сума угоди не розголошувалась. Нібито ціна прикраси 100 мільйонів доларів, але чи так це насправді залишається великою ювелірною таємницею.

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