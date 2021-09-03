Найгірший перший день у школі: історія знаменитого фото з Елізабет Екфорд

Фото було зроблено 64 роки тому американським фотожурналістом Віллом Графсом.

4 вересня 1957 року 15-річна дівчина на ім'я Елізабет Екфорд піднявши високо голову, пройшла вулицею від школи до автобусної зупинки. Вона сіла мовчки на лавку і просто чекала на свій автобус, а в голові у неї була лише одна думка: "Вона дійшла до зупинки, значить, вона жива".

Елізабет — одна з дев'яти темношкірих дітей, які отримали право вчитися в раніше повністю "білій" школі в місті Літл-Рок, штат Арканзас. Ця інтеграція сталася через резонансну справу "Браун проти Ради з освіти" визнав незаконною сегрегацію дітей в школах.

Діти з "Літл-Рокський дев'ятки" / Associated Press

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Таким чином, 4 вересня вона і ще восьмеро дітей повинні були піти разом до школи. Але перед самою подією місце їхньої зустрічі було змінено, а дівчинці та її родині про це ніхто не повідомив, тому що у них не було телефона. Тому вранці Елізабет прийшла до школи і зрозуміла, що вона сама. Навколо школи зібрався натовп з близько 400 людей, розлючених мешканців міста, які не хотіли інтеграції темношкірих до школи. Вони кричали, ображали і лякали дівчину, але вона все ж спробувала зайти до навчального закладу, але безрезультатно — охоронці перегородили їй шліх.

Усвідомивши, що потрібно йти, Елізабет повільно пішла у бік автобусної зупинки, щоб поїхати додому. Поки вона йшла вулицею, за її спиною прямував натовп, який погрожував лінчувати школярку.

Елізабет Екфорд / Getty Images

Вона дійшла до зупинки і розплакалася. Репортер Бенджамін Файн, який теж був батьком 15-річної дочки, сів поруч з Екфордом. Він спробував втішити її і сказав: "Не дозволяй їм бачити, як ти плачеш". А вчителька Грейс Лорч провела дівчину до міського автобуса, щоб вона змогла поїхати додому.

Екфорд не провела в школі жодного повноцінного дня, але слід цей випадок на її житті залишив — вона двічі намагалася вкоротити собі віку і згодом їй поставили діагноз "посттравматичний стресовий розлад".

Елізабет Екфорд / Getty Images

Інші діти теж вчитися не могли через агресивних мешканців міста. Протягом 19 днів чорношкірі учні були змушені залишатися вдома. Однак 23 вересня, коли школярі прийшли до школи, на вулиці знову зібрався агресивний натовп, з яким не могла впоратися навіть поліція. Після занять учнів довелося таємно відвезти автомобілями, накривши на підлозі ковдрами.

На проблему спочатку ніхто не реагував з влади, але після того, як криза в Літл-Року привернула ЗМІ і викликала міжнародний резонанс, президент Ейзенгауер направив до міста федеральні війська, які перебували на території школи протягом усього навчального року, хоча вони не змогли запобігти інцидентам насильства інших дітей щодо "літл-рокської дев'ятки".

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