"Найкраща жіноча роль": 5 номінанток на премію "Оскар-2026"
Цього року церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться у ніч проти 16 березня.
Вже традиційно на заході будуть визначені найкращі актори та акторки, режисери й фільми року. За золоту статуетку традиційно змагаються п’ятеро талановитих акторок.
Джессі Баклі
Номінована за роль у фільмі «Гамнет»
Роуз Бірн
Номінована за роль у фільмі «Я не залізна»
Кейт Гадсон
Номінована за роль у фільмі «Пісня любові»
Ренате Реінсве
Номінована за роль у фільмі «Сентиментальна цінність»
Емма Стоун
Номінована за роль у фільмі «Бугонія»