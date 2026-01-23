ТСН у соціальних мережах

179
1 хв

"Найкраща жіноча роль": 5 номінанток на премію "Оскар-2026"

Цього року церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться у ніч проти 16 березня.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Номінантки на премію "Оскар-2026"

Номінантки на премію "Оскар-2026" / © Associated Press

Вже традиційно на заході будуть визначені найкращі актори та акторки, режисери й фільми року. За золоту статуетку традиційно змагаються п’ятеро талановитих акторок.

Джессі Баклі

Номінована за роль у фільмі «Гамнет»

Джессі Баклі / © Associated Press

Роуз Бірн

Номінована за роль у фільмі «Я не залізна»

Роуз Бірн / © Associated Press

Кейт Гадсон

Номінована за роль у фільмі «Пісня любові»

Кейт Гадсон / © Associated Press

Ренате Реінсве

Номінована за роль у фільмі «Сентиментальна цінність»

Ренате Реінсве / © Associated Press

Емма Стоун

Номінована за роль у фільмі «Бугонія»

Емма Стоун / © Associated Press

