"Найкраща жіноча роль другого плану": 5 номінанток на премію "Оскар-2026"

98-ма церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв та наук «Оскар» відбудеться у ніч проти 16 березня 2026 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Номінантки на премію "Оскар-2026"

Номінантки на премію "Оскар-2026" / © Associated Press

Вже традиційно на заході будуть визначені найкращі актори та акторки, режисери й фільми року. За золоту статуетку традиційно змагаються п’ятеро талановитих акторок у номінації «Найкраща жіноча роль другого плану».

Ель Феннінг

Номінована за роль у фільмі «Сентиментальна цінність»

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Інга Ібсдоттер Ліллеаас

Номінована за роль у фільмі «Сентиментальна цінність»

/ © Associated Press

© Associated Press

Емі Мадіган

Номінована за роль у фільмі «Зброя»

Емі Мадіган / © Associated Press

Емі Мадіган / © Associated Press

Вунмі Мосаку

Номінована за роль у фільмі «Грішники»

/ © Associated Press

© Associated Press

Теяна Тейлор

Номінована за роль у фільмі «Одна битва за іншою»

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

