"Найкраща жіноча роль другого плану": 5 номінанток на премію "Оскар-2026"
98-ма церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв та наук «Оскар» відбудеться у ніч проти 16 березня 2026 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.
Вже традиційно на заході будуть визначені найкращі актори та акторки, режисери й фільми року. За золоту статуетку традиційно змагаються п’ятеро талановитих акторок у номінації «Найкраща жіноча роль другого плану».
Ель Феннінг
Номінована за роль у фільмі «Сентиментальна цінність»
Інга Ібсдоттер Ліллеаас
Номінована за роль у фільмі «Сентиментальна цінність»
Емі Мадіган
Номінована за роль у фільмі «Зброя»
Вунмі Мосаку
Номінована за роль у фільмі «Грішники»
Теяна Тейлор
Номінована за роль у фільмі «Одна битва за іншою»