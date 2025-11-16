Найкращі ролі Елізабет Олсен: від супергеройських блокбастерів до потойбічного ромкому

Елізабет Олсен / © Associated Press

Елізабет Олсен — ім’я, яке стало синонімом вишуканої акторської майстерності та, звісно, мільярдних франшиз Marvel. На відміну від багатьох голлівудських дітей, Елізабет, молодша сестра близнючок Мері-Кейт та Ешлі Олсен, свідомо уникала публічності та комерційних проектів на початку своєї кар’єри, зосередившись на незалежному кіно, яке вимагало максимальної драматичної глибини. Згодом, коли Елізабет все ж долучилася до мейнстрімного кіно, попередній багатий акторський досвід дозволив їй робити навіть найбільш фантастичні історії максимально інтимними та психологічно достовірними, змушуючи глядача справді співпереживати її героїням.

До прем’єри нового фільму Елізабет Олсен — ромкому про любовний трикутник у потойбіччі «Вічність» (Eternity), який стартує в кінотеатрах України 4 грудня, — пропонуємо добірку її найцікавіших екранних образів.

Багряна відьма/Ванда Максимова — Всесвіт Marvel: франшиза «Месники», серіал «ВандаВіжен»

Неможливо говорити про Олсен, оминувши цю роль. Вона перетворила маловідомого персонажа коміксів на один із найдраматичніших стовпів Всесвіту Marvel. Ванда Максимова, відома як Багряна відьма, дебютувала у сцені після титрів фільму «Перший месник: Друга війна» (2014), а повноцінно приєдналася до команди Месників у стрічці «Месники: Ера Альтрона» (2015). Її персонажка — винятково могутня жінка, чиї здібності до маніпулювання реальністю нерозривно пов’язані з її глибокою травмою. Саме цей емоційний багаж, який Олсен так майстерно передає, зробив Ванду ключовою фігурою у подальших подіях франшизи, включно з фільмами «Перший месник: Протистояння» (2016), «Месники: Війна нескінченності» (2018) та «Месники: Завершення» (2019). Багряна відьма є уособленням того, наскільки руйнівною може бути супергеройська сила, коли нею керує біль, що остаточно закріпило її статус як однієї з найважливіших і, можливо, найнебезпечніших істот у Всесвіті Marvel.

Найбільшим тріумфом Олсен у ролі Ванди став серіал «ВандаВіжен» (WandaVision, 2021). Цей проект став першим телевізійним серіалом у межах Четвертої фази MCU та отримав визнання глядачів і критиків. Сюжет розгортається після подій «Месники: Завершення» та розповідає про те, як Ванда, переживаючи непоправну втрату коханого, несвідомо створює навколо містечка Веств’ю власну ідеальну реальність, стилізовану під класичні американські ситкоми різних десятиліть. Олсен продемонструвала величезний акторський діапазон, перемикаючись між комедійними образами з 1950-х і 1990-х років та гострою, психологічно достовірною драмою проживання горя. Еволюція Ванди продовжилася у фільмі «Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля» (2022), де вона остаточно перетворилася на трагічну антагоністку, що бореться із власним відчаєм.

Марі Себастіан — «Олдбой»

У цьому американському ремейку 2013 року Елізабет Олсен зіграла соціальну працівницю Марі Себастіан, і її роль у цій стрічці є показовою для акторки, яка охоче береться за складні та суперечливі проекти. Фільм є переосмисленням культового південнокорейського трилера «Олдбой» (2003), який зняв Пак Чхан-Ук, тоді як американську версію режисував Спайк Лі. Оригінал відомий своєю шокувальною розв’язкою та візуальною сміливістю, і рімейк також не оминув гострих кутів. Героїня Олсен, Марі, намагається допомогти Джозефу (Джош Бролін) — чоловікові, якого викрали та утримували у таємній кімнаті протягом двох десятиліть, — адаптуватися до реальності та розкрити таємницю його ув’язнення.

Хоча фільм отримав неоднозначні відгуки критиків і не досяг культового статусу оригіналу, Олсен відзначили за її здатність привнести необхідну людяність, теплоту та вразливість у цю похмуру, насильницьку історію про помсту. Її персонажка виступає своєрідним моральним компасом і світлом надії для травмованого героя, зануреного у відчай.

Джейн Беннер — «Вітряна ріка»

«Вітряна ріка» — захопливий, холодний і жорсткий нео-вестерн, знятий Тейлором Шеріданом, відзначений Призом журі за найкращу режисерську роботу в секції «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю.

У цьому фільмі Елізабет Олсен грає роль Джейн Беннер, молодої, але рішучої агентки ФБР, яку відправили розслідувати вбивство молодої індіанки, знайдене у засніженій та віддаленій резервації Вінд-Рівер у Вайомінгу. Сюжет вимагає від Джейн вийти за межі її офісного досвіду та зіткнутися з ворожим середовищем, де закон має мало влади, а природа — багато.

Взаємодія Джейн з місцевим слідопитом Корі Ламбертом (Джеремі Реннер) є серцем стрічки і дзеркальним відображенням того, як героїня Олсен поступово долає себе та завойовує довіру і повагу громади Вінд-Рівер, необхідні для того, щоб розкрити злочин.

Кенді Монтгомері — «Любов і смерть»

Мінісеріал HBO Max «Любов і смерть», заснований на реальній шокувальній кримінальній історії 1980 року, став ще одним тріумфом Елізабет Олсен на телебаченні. У цьому проєкті вона зіграла Кенді Монтгомері — ідеальну домогосподарку з Техасу: активну парафіянку, люблячу матір та дружину. Але ідеальність руйнується, коли у Кенді закручується роман із Алланом Гором (Джессі Племенс), чоловіком її сусідки Бетті (Лілі Рейб). І завершується цей роман кривавим вбивством: Кенді завдала Бетті 41 удар сокирою.

У цьому психологічному мінісеріалі Олсен блискуче передала контраст між зовнішньою бездоганністю та внутрішньою порожнечею Кенді. Вона зобразила не просто злочинницю, а жінку, яка стала жертвою нудьги, соціального тиску та бажання змін у конформістському суспільстві 1980-х. Акторка змушує глядача одночасно співчувати Кенді та боятися її, демонструючи, як ідеально ввічлива усмішка може приховувати емоційну плутанину та страшну жорстокість.

Джоан Катлер — «Вічність»

Сюжет фентезійного ромкому «Вічність» від режисера Девіда Фрейна і культової студії А24 розповідає про Джоан Катлер (Елізабет Олсен) та її чоловіка Ларрі (Майлз Теллер), які прожили разом 65 років. Вони обоє помирають буквально із різницею у кілька днів і потрапляють до «зали очікування» потойбіччя, де мають лише один тиждень, аби обрати, де саме і з ким провести свою вічність. Проте, Джоан і не підозрює, що тут, у потойбіччі, на неї вже 67 років терпляче чекає її перше кохання, Люк (Каллум Тернер), який загинув на війні.

Загалом фільми про любовні трикутники мають просту сюжетну лінію: зазвичай, в одного з чоловіків стільки недоліків, що фінальний вибір героїні стає очевидним ще задовго до кінця перегляду. Але «Вічність» намагається максимально відійти від цього кліше. І Ларрі, і Люк мають і недоліки, і чесноти: тут просто немає очевидно хорошого і очевидно поганого хлопця. Джоан, своєю чергою, все життя провела, намагаючись догодити іншим, і загалом ніколи себе не запитувала — а що б зробило щасливою її саму? І чи не полягає її щастя взагалі у тому, щоб бути… одною?

Героїня Елізабет Олсен у цій стрічці — більше, ніж просто епіцентр, навколо якого обертаються чоловіки. Вона — жінка, поставлена перед неможливим вибором, на який у неї є лише тиждень. У цьому фільмі акторка повністю демонструє свій величезний комедійно-драматичний талант, змушуючи глядачів сміятися і плакати водночас. А побачити «Вічність» на великому екрані ми зможемо вже 4 грудня.