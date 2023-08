Найсумніша балада: про що насправді знаменитий хіт I Will Always Love You

Є багато пісень про кохання, але жодна з них не зрівняється з легендарною композицією I Will Always Love You. Багато хто вважає цю пісню невід'ємною частиною репертуару Вітні Г'юстон, яка заспівала її у фільмі "Охоронець", проте мало хто знає, що створила цю гірку баладу інша зірка — кантрі-співачка Доллі Партон.

Але якщо ви думали, що за нею стоїть жахлива історія, як у картині з Кевіном Костнером, то ми вас засмутимо, було все трохи не так і зовсім не в романтичному ключі.

Написана I Will Always Love You була 1973 року, а випущена 18 березня 1974 року народження, як другий сингл із тринадцятого сольного студійного альбому Партон отримав назву Jolene. Пісню жінка написала не про гіркоту кохання, а розставання зі своїм другом Портером Вагонером, з яким пропрацювала на телебаченні сім років.

Доллі Партон і Портер Вагонер / Фото: Getty Images

Портер Вагонер вів найуспішніше телешоу про музику в стилі кантрі свого часу, і 1967 року йому знадобилася нова співачка. Він звернувся до нікому не відомої на той момент 21-річної авторки пісень на ім'я Доллі Партон, яка щойно записала свій перший хіт Dumb Blonde. Так почалося майже десятирічне партнерство, яке за лаштунками було настільки ж спірним, скільки й комерційно успішним.

Разом вони багато виступали наживо і випустили кілька хітів, проте 1974 року шляхи пари розійшлися. Партон вирішила зайнятися сольною кар'єрою. Щоб Вагонер відпустив її Доллі написала йому свою знамениту пісню I Will Always Love на знак прощання.

Доллі Партон і Портер Вагонер / Фото: Getty Images

Вранці, після написання пісні Партон прийшла до Портера. Вона заспівала її йому і він розплакався, після чого сказав, що це найкраща пісня, яку йому доводилося чути.

"Я написала її, щоб висловити свої почуття. Я завжди буду любити тебе, але мені необхідно йти далі", — так резюмувала Доллі історію створення неймовірно успішного хіта.

Публіка почула композицію в одному з останніх виступів Доллі на шоу Вагонера. Але хоча вона звучала так, ніби оповідала про кінець романтичних відносин, насправді була про кінець професійних.

Попри сумний творчий розрив, співачка почала нову сторінку свого життя, адже шоу, в якому вона працювала з Портером, зробило її дуже популярною. Та вона неодноразово зізнавалася, що прославила її саме I Will Always Love. Саме тому співачка неодноразово перевидавала пісню і для багатьох може бути сюрпризом, що лунала вона не в одному фільмі. Так 1982 року сама Доллі заспівала свій хіт у картині "Найкращий бордельчик в Техасі", в якому грала головну роль.

Але нова хвиля популярності наздогнала композицію 1992 року завдяки співачці Вітні Г'юстон, яка виконала її в фільмі "Охоронець". Саме ця пісня принесла Х'юстон безліч нагород, зокрема "Греммі" за кращий запис року і кращий жіночий поп-вокал. Критики були вражені тим, як сумна любовна пісня завдяки потужному вокалу і впливу госпелу перетворилася на шалене втілення драми покинутої жінки.

Вітні Х'юстон / Фото: Getty Images

Публіка була вражена її виконанням і I Will Always Love перебувала рекордні 14 тижнів на першому місці в чарті Billboard Hot 100 і тривалий час була одним з найбільш продаваних синглів, виконуваних жінкою (поки Тейлор Свіфт не побила цей рекорд).

Актору Кевіну Костнеру, який грав із Вітні в "Охоронець" довелося буквально воювати з продюсерами, щоб пісня лунала саме так, як це бачили він і Вітні. Він наполягав на ідеї, щоб вона почалася а капела. Актор вважав цей момент ключовим, що вона показує, наскільки сильні почуття головної героїні до його персонажа. І не помилився.

2012 року версія Г'юстон знову увійшла в чарти і зайняла лідируючі позиції, причиною цього стала смерть співачки, яка померла від передозування наркотиками і ліками в готельному номері готелю Beverly Hilton.

