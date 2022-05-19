Найвідоміша "гола" сукня: історія відвертого вбрання Мерілін Монро

Через кілька місяців, після того, як акторка вийшла на сцену в цьому вбранні, вона наклала на себе руки.

Мерілін Монро — найвідоміша акторка ХХ століття, яка не отримала жодного "Оскара", але водночас знялася в десятках культових картин свого часу. Кожна поява ефектної блондинки викликала фурор, її вбрання моментально ставали хітами, а зараз є безцінними музейними експонатом.

Вбрань у акторки, які увійшли до історії, було немало, але ось одна сукня стала не просто культовою, а практично революційною. Це довга нюдова сукня, усипана блискітками, в якій Мерілін з'явилася 1962 року на сцені Медісон-сквер-гарден, щоб привітати 35-го президента США Джона Кеннеді з 45-м днем народження.

Грандіозна подія відбулася 19 травня, за десять днів до справжнього дня народження Кеннеді. Демократична партія хотіла пишно привітати свого лідера, тому орендували стадіон і запросили зірок першого ешелону, серед яких і була Монро. Акторці і президенту неодноразово приписували роман, посилавшись на знімки папараці і виступ самої Мерілін на сцені, коли вона заспівала йому Happy Birthday Mr. President ("З днем народження, містере президент"). Багато очевидців зізнавалися, що, дивлячись на акторку, яка стояла на сцені того вечора, почувалися ніяково, і через "голу" сукню, і через манеру виконання, яке було дуже інтимним. Але можливо, Мерилін якраз і хотіла такого ефекту, і саме тому замовила настільки відверту сукню, адже на той момент, нібито, стосунки її і президента догравали фінальні акорди.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Створив вечірню сукню-футляр модельєр Жан Луї Берто, більше відомий як Жан Луї. Він шив вбрання для кінодів, перших леді і герцогині Волліс Сімпсон. Найвідомішою його роботою була чорна атласна сукня Ріти Гейворт для фільму "Гільда", сценічний одяг Марлен Дітріх для її світового турне, ну і також прозора блискуча сукня Мерілін Монро. Відправила до Жана Луї Мерілін її колега Марлен Дітріх. Монро попросила створити модельєра вбрання, яке б могла одягнути лише вона і щоб воно було дійсно історичним і ефектним.

Жан Луї переглянув усі фільми з акторкою, щоб зрозуміти, як підкреслити її індивідуальність. Він зрозумів, що її тіло — це щось геніальне, адже вона вміла майстерно ним володіти, а кожен рух був подібний танцю. Тому модельєр вирішив не ховати тіло акторки під спідницями, а створити вбрання, яке б підкреслило красу її фігури.

Сукня Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Для "голої" сукні Жан Луї замовив із Франції найтоншу шовкову тканину тілесного кольору, а для шиття використовував практично невидимі нитки. Шили сукню в будинку Монро в Брендвуді. Викрійка робилася просто по фігурі, а сама Монро годинами позувала для дизайнера і швачок. Сукня була на повний зріст, мала розріз ззаду, відкриту спину, на ній не було рукавів і вся вона була розшита стразами.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Сукня сиділа на фігурі Мерілін як влита, підкреслюючи кожен її вигин. З'явившись на церемонії, вона не одягла під вбрання білизни, сама ж сукня через свій відтінок і безліч пришитих каменів, які виблискували під світлом софітів, створювали ефект оголеного тіла, і схоже саме цього і добивалася кінозірка.

Але не все було так просто, адже організатори, переживавши за свій імідж, висловили інтерес до того, що одягне Мерілін Монро на захід, тому попросили її надати сукню для схвалення. Розуміючи, що консервативні організатори свята не дозволять їй з'явитися в подібному вигляді, вона надала інше вбрання, яке у неї вже було, а сама весь вечір, аж до появи на сцені, куталась у білу хутряну накидку.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Вийшовши на сцену і перед самою трибуною, зірка зняла хутро і увігнала публіку в шок. Вона заспівала легендарну Happy Birthday Mr. President, і наприкінці її виступу до зали внесли величезний святковий торт.

Це був останній публічний виступ Мерілін Монро, адже через кілька місяців, 4 серпня 1962 року, вона вкоротила собі віку. Акторці було 36 років.

Знаменита "гола" сукня продовжує життя. Вона неодноразово перепродавалась на аукціонах, і з кожним разом ціна вбрання була все вищою. Наприклад, 1999 року сукня була продана Мартіну Цвейгу за 1,3 мільйона доларів. Він купив сукню як інвестицію і зберігав її в шафі з клімат-контролем. А 2016-го вбрання знову було виставлене на аукціон. Придбав його канадський мільярдер Джим Паттісон за 4,8 мільйона доларів.

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