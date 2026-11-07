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Не Анджеліна Джолі: через що сварилися Бред Пітт і Дженніфер Еністон під час шлюбу
Їхній роман свого часу нагадував справжню голлівудську казку, красиве весілля на узбережжі Малібу, увага всього світу та статус однієї з найобговорюваніших пар Голлівуду. Проте за блиском червоних доріжок Бреда Пітта та Дженніфер Еністон ховалися такі самі побутові моменти, як і у мільйонів інших подружніх пар.
Навіть у голлівудських зірок бувають цілком побутові причини для суперечок. Виявляється, під час шлюбу Бред Пітт і Дженніфер Еністон не завжди могли дійти згоди щодо одного питання у домі. І цей маленький нюанс навіть потрапив до їхніх весільних обітниць.
Як розповіло видання HELLO! , під час церемонії у 2000 році Бред пообіцяв ділити з Дженніфер контроль над домашнім термостатом. Температура в оселі була питанням, щодо якого закохані не завжди мали спільну думку.
Натомість Дженніфер пообіцяла готувати чоловікові його улюблений банановий смузі щоразу, коли він цього захоче. Романтично, смачно та дуже по-домашньому.
Історія кохання, за якою стежив увесь світ
Бред і Дженніфер познайомилися ще у 1994 році завдяки своїм менеджерам. Однак романтичні почуття між ними спалахнули не одразу. Уперше пара офіційно з’явилася разом на публіці на церемонії Emmy Awards у 1999 році.
Невдовзі стало відомо про заручини, Дженніфер помітили з розкішною каблучкою під час концерту Стінга. А вже через рік закохані зіграли весілля у Малібу та запросили чимало знаменитих гостей.
Одначе їхня історія не отримала казкового фіналу. У 2005 році пара оголосила про розлучення після 7 років разом. У спільній заяві актори наголосили, що рішення було результатом тривалих роздумів, а не чуток, які активно поширювали таблоїди. Вони також підкреслили, що залишаються друзями та зберігають одне до одного любов і повагу.
Тоді преса активно пов’язувала розрив із Анджеліною Джолі, з якою Пітт познайомився під час знімання фільму «Містер і місіс Сміт». Однак сама Еністон неодноразово закликала не перетворювати її особисту історію на нескінченну мильну оперу.
У 2021 році акторка зазначила, що вони з колишнім чоловіком не спілкуються щодня, проте бажають одне одному всього найкращого. Вона також наголосила, що ніхто не зробив нічого поганого, іноді стосунки просто завершуються.
А у 2025 році Дженніфер знову згадала про те, наскільки болісним для неї було висвітлення розлучення у медіа. За словами акторки, публіка спочатку захоплено спостерігала за їхньою парою, а потім так само активно обговорювала її особисте життя. Еністон зізналася, що їй було непросто залишатися байдужою до такого тиску, адже, попри відоміість, вона насамперед звичайна людина.
Сьогодні історія Бреда Пітта й Дженніфер Еністон залишається однією з найвідоміших сторінок голлівудської романтики початку 2000-х. І хоча їхній шлюб завершився, кумедна обіцянка про термостат нагадує, що навіть за найрозкішнішими весіллями стоять цілком звичайні стосунки з маленькими компромісами, побутовими суперечками та улюбленими смузі.