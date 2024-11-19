Не для слабкодухих: топ-6 кращих фільмів про схиблених маніяків, щоб полоскотати нерви

Фільми про маніяків завжди викликають особливий інтерес у глядачів, які люблять відчуття мурах по шкірі, що жахають. Непередбачувані сюжети тримають у напруженості, а жах від злодіянь маніяків змушує замислитися про темний бік людської душі.

Тож варто визнати, що горори ваблять глядачів не лише своєю похмурою естетикою, але й можливістю зазирнути в закапелки свідомості безжальних злочинців та спробувати зрозуміти їхні мотиви. В цій добірці зібрані найкращі стрічки, які стануть справжнім випробуванням для ваших нервів.

"МаХХХін"

Дія фільму переносить нас у 1985 рік. Вродлива та неймовірно амбітна Максін побудувала карколомну кар'єру у фільмах для дорослих, але прагне більшого – пробитися у справжнє кіно. А для цієї крихітки немає нічого неможливого, тож вона доводить, що лише вона варта головної ролі в сиквелі гучного горору. От лише за Максін починають гнатися "привиди" з минулого, в якому вона була єдиною, хто вижив у кривавій бійні на техаській фермі, і дівчина знову змушена виборювати своє право на життя у скаженого маніяка.

"Дім, який побудував Джек"

Джек живе в Америці 70-х років. Він має видатний інтелект та обдарованість, але водночас і патологічну тягу до… вбивств. Уже протягом дванадцяти років він вчиняє свої злодіяння, а жертв обирає випадково, щоб позбавивши їх життя, перетворити їх на витвір мистецтва. Самого себе Джек називає "Містером Витонченістю", а світлини своїх "шедеврів" відправляє до місцевих газет і дивується, чому нікого не цікавить його творчість… Легендарний Ларс фон Трієр вкотре зняв фільм, що шокує і водночас не залишає глядачів байдужими.

"Мовчання ягнят"

Від часу виходу на екрани "Мовчання ягнят" ще жодному фільму не вдалося побити рекорд цього моторошного психологічного трилера, який здобув одразу п'ять статуеток премії "Оскар" у найпрестижніших номінаціях. Стрічка розповідає про безуспішне полювання на серійного маніяка на прізвисько "Буффало Білл". Щоб врешті спіймати небезпечного злочинця, агенти ФБР звертаються по допомогу до іншого вбивці – Ганнібала Лектера, що саме ув'язнений у психіатричній лікарні. Лектер погоджується допомогти, але за однієї умови: молода стажерка, залучена до розслідування справи, повинна розкрити Ганнібалу всі подробиці свого життя…

"Американський психопат"

Ця екранізація однойменного скандального роману Брета Істона Елліса розповідає про молодого перфекціоніста Патріка Бейтмана. Чоловік живе розкішним життя і понад усе любить себе. Патрік маніакально захоплений доглядом за своїм тілом, має фетиш на аксесуари і не терпить нікого, хто кращий, багатший або успішніший за нього. В пошуках розрядки Бейтман починає вбивати і це стає чи не єдиним заняттям, яке приносить героєві задоволення.

"Пила Х"

Затятий маніяк Джон Крамер у відчаї – йому поставили смертельний діагноз. Але старий знайомий Джона радить йому підпільну клініку, в якій обіцяють поставити на ноги навіть безнадійних хворих. Джон хапається за цю надію і приїздить до клініки, яка, як виявилося, розташована в закинутому мексиканському селі. Маніяк розуміє, що його обманули, і тепер прагне покарати тих, хто наживається на тяжкохворих зневірених людях.

"Єретик"

Ця моторошна прем'єра дає кардинально нове амплуа для прославленого "Джентльмена" Г'ю Гранта – актор вперше у своїй кар'єрі зіграв роль маніяка. Фільм вийде на українські екрани 28 листопада, але вже встиг заробити рейтинг 95% на Rotten Tomatoes. Горор розповідає про двох мормонських місіонерок, які мали нещастя постукати у двері літнього чоловіка, щоб навернути його у свою віру. Ввічливий дідуган здається дівчатам вдячним слухачем, тож вони погоджуються увійти до його домівки. Так вони стають жертвами жорстокого маніяка та антирелігійного фанатика. У спробі вибратися з його оселі дівчата потрапляють до заплутаного лабіринту, який маніяк завбачливо побудував, нашпигувавши його безліччю пасток і витончених тортур, які сам Єретик називає "випробуваннями віри".

Читайте також: