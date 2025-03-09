Не королівський гейт: за що критикували Діану, Каміллу, Кейт і Меган

Кожна жінка, яка входила в той чи інший час до королівської родини Британії, стикалася з критикою на свою адресу. Ми вирішили згадати, коли та за що критикували свого часу принцесу Діану, королеву Каміллу, принцесу Кейт і герцогиню Меган.

Принцеса Діана – перша дружина Чарльза, принца Уельського

Леді Діана Спенсер була ідеальною кандидатурою на роль принцеси Уельської та майбутньої королеви Великої Британії. Коли вона познайомилася з принцом Чарльзом, їй було лише 16, а вже через якихось чотири роки спадкоємець освідчився їй. Королева Єлизавета II схвалила цей союз, але згодом критикувала невістку за те, що та не могла пристосуватися до життя в палаці.

Принц Чарльз і Діана Спенсер у день репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

Також королева була неприємно здивована наполяганням Діани на тому, щоб прибрати з тексту шлюбних обітниць слово "коритися", відмовившись таким чином у всьому слухатися чоловіка. Єлизавета II та інші члени родини ставилися до принцеси прохолодно, називали її примхливою, а папараці скрізь її переслідували. Пощастило Діані лише з народною любов'ю – люди її практично обожнювали і вважали дуже приземленою. Коли 1997-го, через рік після розлучення з Чарльзом, принцеса Уельська загинула в автокатастрофі в Парижі, Британія буквально занурилася в багатоденну жалобу.

Принцеса Діана і принц Чарльз у день заручин, 24 лютого 1981 року / Фото: Getty Images

Королева Камілла – друга дружина короля Чарльза

Майбутній королеві Каміллі пощастило ще менше, ніж Діані. Вона не могла вийти заміж за Чарльза, хоча познайомилася з принцом на десять років раніше, ніж його перша дружина. В ті роки Камілла була дуже приземленою і доброю, а її відкритий характер приваблював людей. Та саме на неї посипалося все каміння після того, як принц Уельський публічно зізнався, що зраджував принцесу Діану. Майбутню королеву звинувачували в розпаді шлюбу Чарльза та леді Ді, який розпадався на очах у преси.

Принцеса Діана та Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

В 90-ті роки британські ЗМІ називали Каміллу, яка була коханкою принца Чарльза, найненависнішою жінкою в усій країні. Коли стало очевидно, що принц Уельський не має наміру відступати від рішення одружитися з Каміллою, гру розпочав палац, співробітники якого придумали, як поступово залучити її в родину та змінити думку британського суспільства про неї. І варто сказати, що Камілла вийшла з цієї ситуації переможницею. Вона стала другою дружиною Чарльза, і сьогодні піддані ставляться до неї з теплотою.

Королева Камілла і король Чарльз III / Фото: Associated Press

Кейт Міддлтон – дружина принца Уельського Вільяма

Схожа ситуація не оминула і Кейт Міддлтон. Вона познайомилася з принцом Вільямом на початку 2000-х під час навчання в Сент-Ендрюському університеті.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Сент-Ендрюському університеті / Фото: Getty Images

Їхній роман став надбанням громадськості 2004 року, коли їх вперше сфотографували разом на гірськолижному відпочинку у Швейцарії. Інтерес преси та фотографів був неймовірним, на Кейт полювали не менше, ніж на Діану. Писали, що вона з сім'ї робітничого класу, недостойна пара принцу, а ще називали її "ждункою Кейт", оскільки Вільям майже десять років тягнув з освідченням. Палац не поспішав її захищати та надавати їй охорону, оскільки це було не за протоколом. Дійшло до того, що 2007 року Вільям і Кейт ненадовго розійшлися, проте через кілька місяців принц спробував помиритися з дівчиною.

Кейт і Вільям у Бірмінгемі, квітень 2023 року / Фото: Getty Images

Після їхнього весілля 2011 року критики зосередилися на зовнішньому вигляді герцогині Кембриджської (такий титул Кейт отримала від королеви після весілля). На момент народження 2018 року їхньої з Вільямом третьої дитини публіка вже любила Кейт, тим паче, що від 2016-го папараці перемкнули свою увагу на Меган Маркл.

Меган Маркл – дружина принца Гаррі

Може здатися, що американській акторці Меган Маркл, яка почала зустрічатися з принцом Гаррі 2016 року, від британської преси дісталося найбільше. Вона увірвалася в родину раптово й одразу почала диктувати власні правила. Їй не подобався протокол, вона не хотіла жити так, як живе королівська сім'я, прагнула робити все по своєму. Та все це не завадило принцу Гаррі отримати від бабусі королеви Єлизавети II дозвіл на весілля з Меган.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Ми вже розповідали вам п'ять скандальних історій герцогині Сассекської, а після того, як вони з принцом Гаррі 2020 року склали з себе ролі членів королівської родини, які працюють на корону, та заявили про переїзд до США, з'ясувалися і нові подробиці щодо критики Меган. В інтерв'ю Опрі Вінфрі 2021-го пара розповіла, що в палаці цікавилися кольором шкіри Арчі (їхнього первістка), коли герцогиня була вагітною. Після весілля Гаррі та Меган взаємини молодшого брата зі старшим братом Вільямом безповоротно зіпсувалися, і їхня ворожнеча триває й досі. А Меган і Гаррі облаштувалися в Каліфорнії та ведуть той спосіб життя, про який герцогиня завжди мріяла.

Меган і Гаррі / Фото: Getty Images

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