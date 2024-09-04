Не лише Чарльз та Уельські: хто ще з британської королівської родини працює на корону

Найпрацьовитішим членом королівської родини Великої Британії вважають принцесу Анну. Розглянемо, хто ж із родичів короля працює на монархію і чим займається детальніше.
Король Чарльз
Чарльз, раніше відомий як принц Уельський, став королем після смерті своєї матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Але до того, як стати королем Його Величність десятиліттями виявляв інтерес до всіх сфер суспільного життя. Згідно з інформацією офіційного сайту королівської сім'ї, король відіграв важливу роль у створенні понад 20 благодійних організацій за 40 років, включаючи The Prince's Trust, The Prince's Foundation та The Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF). Монарх тісно співпрацював з багатьма організаціями, публічно підтримуючи широкий спектр починань, пов'язаних із навколишнім середовищем, сільськими громадами, забудованим середовищем, мистецтвом, охороною здоров'я та освітою.
Королева Камілла
Королева Камілла підтримує свого чоловіка Чарльза у виконанні його роботи та обов'язків. Вона також бере участь у публічних заходах від імені благодійних організацій, які вона підтримує, а їх налічується понад сотню. Благодійна діяльність Її Величності різноманітна, але переважають кілька тем: здоров'я та добробут, сприяння грамотності, мистецтво, добробут тварин та підтримка жертв згвалтування, сексуального насильства та домашнього насильства.
Принц Вільям
Принц Уельський — наступний у черзі на британський престол. Принц займається низкою благодійних заходів та проєктів, а також виконує громадські та офіційні обов'язки на підтримку короля у Великій Британії та за кордоном. Захист навколишнього середовища для майбутніх поколінь є одним із ключових пріоритетів принца Уельського. Його Королівська Високість є покровителем низки благодійних організацій, які займаються збереженням природи. Він є засновником екологічної премії Earthshot Prize, в рамках якої щорічно представляються новаторські рішення щодо відновлення та регенерації планети до 2030 року. Також Вільям пристрасний захисник безпритульних, підтримує проєкти у сфері психічного здоров'я та добробуту тих, хто служить або служив своїй країні у збройних силах, оскільки сам принц віддав британській армії сім років життя. Також вони з дружиною Кейт керують власною благодійною діяльністю через Королівський фонд, який розробляє благодійні проєкти, що ґрунтуються на інтересах Вільяма та Кейт.
Принцеса Уельська Кейт
Крім виконання королівських обов'язків на підтримку короля як у Великій Британії, так і за кордоном, Її Королівська Високість присвячує свій час підтримці низки благодійних справ та організацій, деякі з яких зосереджені на наданні дітям найкращого старту в житті. Принцеса прагне підвищувати обізнаність щодо важливості раннього дитячого розвитку. Кетрін відкрила Королівський фонд Центру раннього дитинства, який займається підвищенням обізнаності щодо виняткового впливу раннього дитинства з метою перетворення суспільства для майбутніх поколінь. Її фонд також займається психічним здоров'ям та емоційним добробутом дітей, а сама Кейт переконана, що проведення часу на свіжому повітрі відіграє вирішальну роль у майбутньому здоров'я та щастя дітей, закладаючи основу, яка збережеться протягом усього дитинства та всього життя. Також Кетрін є покровителькою кількох мистецьких організацій, включаючи Національну портретну галерею, V&A та Королівського фотографічного товариства.
Принц Едвард та герцогиня Софі Единбурзькі
Принц Едвард продовжує справу батька і є патроном премії герцога Единбурзького, заснованої принцом Філіпом 1956 року. Премія допомагає молодим людям знайти впевненість у собі та розвинути ключові життєві навички, щоб розкрити свій повний потенціал. Герцог пристрасно захоплений мистецтвом і багато часу приділяє організаціям, які дозволяють молодим людям розвивати свої навички через театр і музику. Його патронаж у цій галузі включає Національний молодіжний театр і він є патроном Гільдії продюсерів Великої Британії. Більшість його роботи присвячена підтримці низки офіційних спортивних організацій та підтримці Збройних сил.
Дружина принца, герцогиня Софі приділяє велику увагу підтримці жінок і відстоювання ґендерної рівності, чи то на робочому місці, чи в інших сферах життя суспільства, як у Великій Британії, так і за кордоном. Герцогиня Единбурзька також приділяє час підтримці порядку денного "Жінки, мир і безпека" (WPS) та ініціативи Великої Британії щодо запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту. У рамках цієї місії Софі приїжджала і до Україну, відвідавши Бучу та Ірпінь, де зустрілася з жертвами після російського вторгнення до нашої країни у лютому 2022 року. Ініціатива спрямована на те, щоб спонукати мир до подальших дій щодо боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту шляхом сприяння профілактиці, зміцнення правосуддя та відповідальності, а також підтримки всіх тих, хто вижив та дітей, народжених внаслідок сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Також герцогиня є всесвітнім послом Міжнародного агентства з профілактики сліпоти (IAPB), підтримуючи організації, які мають необхідні знання, досвід і фінансування, щоб зробити зір реальністю для якомога більшої кількості людей по всьому світу. Її дочка леді Луїза Віндзор мала проблеми із зором у ранньому дитинстві, що, ймовірно, спонукало герцогиню зайнятися цими питаннями. Також вона підтримує людей з обмеженими можливостями та багато спортивних організацій Великої Британії.
Є в британській королівській сім'ї члени менш відомі, але також виконують важливі ролі та працюють на корону.
Герцогиня Глостерська Біргітта
Герцогиня Глостерська багато подорожувала, як у підтримку своїх благодійних організацій та інтересів, і представляючи королеву, тепер і короля. Вона патронує понад 60 організацій у сфері мистецтва, спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти та армії.
Герцог Глостерський Річард
Чоловік Біргітти пов'язаний із більш ніж 150 благодійними організаціями. Його патронаж відображає його професійні та особисті інтереси, які включають міжнародні гуманітарні питання, спадщину та забудоване середовище, а також ветеранів війни. Багато патронатів герцога пов'язані з архітектурою.
Принцеса Олександра Кентська
За професією Олександра медсестра та більшість її патронажів пов'язані саме з медициною. Психіатрична допомога, паліативна допомога та міжнародна допомога близькі до її серця. Вона також протягом понад 60 років була покровителькою Асоціації собак-поводирів для сліпих, перш ніж передати цю посаду герцогині Единбурзькій.
Королівська принцеса Анна
Сестра короля Чарльза має один із найщільніших робочих графіків серед усіх членів королівської родини. Анна співпрацює з більш ніж 300 благодійними організаціями, фондами та військовими полками у Великій Британії та за кордоном, і вона присвячує більшу частину свого трудового життя офіційним зустрічам та візитам.
Едвард, герцог Кентський
Герцог Кентський з ентузіазмом закликає майбутні покоління пам'ятати про жертви, принесені багатьма людьми під час конфліктів Першої та Другої світових воєн. Від 1970 року герцог є президентом Комісії з військових поховань країн Співдружності — організації, яка вшановує пам'ять військовослужбовців країн Співдружності, які загинули у двох світових війнах. Едвард є президентом Ради піклувальників Імперського військового музею від 1974 року. На цій посаді він надає підтримку виставкам та інформує про події у музеї. Також він є президентом Королівського національного інституту рятувальних шлюпок, президентом Асоціації боротьби з інсультом. Він був президентом Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету від 1969 року, щоліта герцог відвідував Вімблдон і вручав чемпіонам трофеї переможців наприкінці турніру. 2021 року Його Королівська Високість пішов з посади президента після більш ніж п'яти десятиліть перебування на посту. Тепер цим займається принцеса Уельська Кетрін.
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