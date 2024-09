Не лише Чарльз та Уельські: хто ще з британської королівської родини працює на корону

Король Чарльз

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз, раніше відомий як принц Уельський, став королем після смерті своєї матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Але до того, як стати королем Його Величність десятиліттями виявляв інтерес до всіх сфер суспільного життя. Згідно з інформацією офіційного сайту королівської сім'ї, король відіграв важливу роль у створенні понад 20 благодійних організацій за 40 років, включаючи The Prince's Trust, The Prince's Foundation та The Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF). Монарх тісно співпрацював з багатьма організаціями, публічно підтримуючи широкий спектр починань, пов'язаних із навколишнім середовищем, сільськими громадами, забудованим середовищем, мистецтвом, охороною здоров'я та освітою.

Королева Камілла

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла підтримує свого чоловіка Чарльза у виконанні його роботи та обов'язків. Вона також бере участь у публічних заходах від імені благодійних організацій, які вона підтримує, а їх налічується понад сотню. Благодійна діяльність Її Величності різноманітна, але переважають кілька тем: здоров'я та добробут, сприяння грамотності, мистецтво, добробут тварин та підтримка жертв згвалтування, сексуального насильства та домашнього насильства.

Принц Вільям

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Принц Уельський — наступний у черзі на британський престол. Принц займається низкою благодійних заходів та проєктів, а також виконує громадські та офіційні обов'язки на підтримку короля у Великій Британії та за кордоном. Захист навколишнього середовища для майбутніх поколінь є одним із ключових пріоритетів принца Уельського. Його Королівська Високість є покровителем низки благодійних організацій, які займаються збереженням природи. Він є засновником екологічної премії Earthshot Prize, в рамках якої щорічно представляються новаторські рішення щодо відновлення та регенерації планети до 2030 року. Також Вільям пристрасний захисник безпритульних, підтримує проєкти у сфері психічного здоров'я та добробуту тих, хто служить або служив своїй країні у збройних силах, оскільки сам принц віддав британській армії сім років життя. Також вони з дружиною Кейт керують власною благодійною діяльністю через Королівський фонд, який розробляє благодійні проєкти, що ґрунтуються на інтересах Вільяма та Кейт.

Принцеса Уельська Кейт

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Крім виконання королівських обов'язків на підтримку короля як у Великій Британії, так і за кордоном, Її Королівська Високість присвячує свій час підтримці низки благодійних справ та організацій, деякі з яких зосереджені на наданні дітям найкращого старту в житті. Принцеса прагне підвищувати обізнаність щодо важливості раннього дитячого розвитку. Кетрін відкрила Королівський фонд Центру раннього дитинства, який займається підвищенням обізнаності щодо виняткового впливу раннього дитинства з метою перетворення суспільства для майбутніх поколінь. Її фонд також займається психічним здоров'ям та емоційним добробутом дітей, а сама Кейт переконана, що проведення часу на свіжому повітрі відіграє вирішальну роль у майбутньому здоров'я та щастя дітей, закладаючи основу, яка збережеться протягом усього дитинства та всього життя. Також Кетрін є покровителькою кількох мистецьких організацій, включаючи Національну портретну галерею, V&A та Королівського фотографічного товариства.

Принц Едвард та герцогиня Софі Единбурзькі

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Принц Едвард продовжує справу батька і є патроном премії герцога Единбурзького, заснованої принцом Філіпом 1956 року. Премія допомагає молодим людям знайти впевненість у собі та розвинути ключові життєві навички, щоб розкрити свій повний потенціал. Герцог пристрасно захоплений мистецтвом і багато часу приділяє організаціям, які дозволяють молодим людям розвивати свої навички через театр і музику. Його патронаж у цій галузі включає Національний молодіжний театр і він є патроном Гільдії продюсерів Великої Британії. Більшість його роботи присвячена підтримці низки офіційних спортивних організацій та підтримці Збройних сил.

Дружина принца, герцогиня Софі приділяє велику увагу підтримці жінок і відстоювання ґендерної рівності, чи то на робочому місці, чи в інших сферах життя суспільства, як у Великій Британії, так і за кордоном. Герцогиня Единбурзька також приділяє час підтримці порядку денного "Жінки, мир і безпека" (WPS) та ініціативи Великої Британії щодо запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту. У рамках цієї місії Софі приїжджала і до Україну, відвідавши Бучу та Ірпінь, де зустрілася з жертвами після російського вторгнення до нашої країни у лютому 2022 року. Ініціатива спрямована на те, щоб спонукати мир до подальших дій щодо боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту шляхом сприяння профілактиці, зміцнення правосуддя та відповідальності, а також підтримки всіх тих, хто вижив та дітей, народжених внаслідок сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Також герцогиня є всесвітнім послом Міжнародного агентства з профілактики сліпоти (IAPB), підтримуючи організації, які мають необхідні знання, досвід і фінансування, щоб зробити зір реальністю для якомога більшої кількості людей по всьому світу. Її дочка леді Луїза Віндзор мала проблеми із зором у ранньому дитинстві, що, ймовірно, спонукало герцогиню зайнятися цими питаннями. Також вона підтримує людей з обмеженими можливостями та багато спортивних організацій Великої Британії.

Є в британській королівській сім'ї члени менш відомі, але також виконують важливі ролі та працюють на корону.

Герцогиня Глостерська Біргітта

Герцогиня Глостерська Біргітта / Фото: Associated Press

Герцогиня Глостерська багато подорожувала, як у підтримку своїх благодійних організацій та інтересів, і представляючи королеву, тепер і короля. Вона патронує понад 60 організацій у сфері мистецтва, спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти та армії.

Герцог Глостерський Річард

Біргітта, герцогиня Глостерська, і принц Річард, герцог Глостерський / Фото: Getty Images

Чоловік Біргітти пов'язаний із більш ніж 150 благодійними організаціями. Його патронаж відображає його професійні та особисті інтереси, які включають міжнародні гуманітарні питання, спадщину та забудоване середовище, а також ветеранів війни. Багато патронатів герцога пов'язані з архітектурою.

Принцеса Олександра Кентська

Принцеса Олександра та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

За професією Олександра медсестра та більшість її патронажів пов'язані саме з медициною. Психіатрична допомога, паліативна допомога та міжнародна допомога близькі до її серця. Вона також протягом понад 60 років була покровителькою Асоціації собак-поводирів для сліпих, перш ніж передати цю посаду герцогині Единбурзькій.

Королівська принцеса Анна

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Сестра короля Чарльза має один із найщільніших робочих графіків серед усіх членів королівської родини. Анна співпрацює з більш ніж 300 благодійними організаціями, фондами та військовими полками у Великій Британії та за кордоном, і вона присвячує більшу частину свого трудового життя офіційним зустрічам та візитам.

Едвард, герцог Кентський

Принц Едвард, герцог Кентський / Фото: Getty Images

Герцог Кентський з ентузіазмом закликає майбутні покоління пам'ятати про жертви, принесені багатьма людьми під час конфліктів Першої та Другої світових воєн. Від 1970 року герцог є президентом Комісії з військових поховань країн Співдружності — організації, яка вшановує пам'ять військовослужбовців країн Співдружності, які загинули у двох світових війнах. Едвард є президентом Ради піклувальників Імперського військового музею від 1974 року. На цій посаді він надає підтримку виставкам та інформує про події у музеї. Також він є президентом Королівського національного інституту рятувальних шлюпок, президентом Асоціації боротьби з інсультом. Він був президентом Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету від 1969 року, щоліта герцог відвідував Вімблдон і вручав чемпіонам трофеї переможців наприкінці турніру. 2021 року Його Королівська Високість пішов з посади президента після більш ніж п'яти десятиліть перебування на посту. Тепер цим займається принцеса Уельська Кетрін.

Читайте також: