Памела Андерсон / © Associated Press

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Уявіть зимовий сад, у якому навіть після приходу морозів не зникає життя, а лісові мешканці перебираються до чарівної оранжереї, щоб майструвати подарунки. Саме таку атмосферу команда Sonsie, бренд Памели Андерсон, втілила у святковому короткометражному фільмі «Where Does the Garden Go?», про це розповіло видання NewBeauty.

83-секундне відео створювали вручну протягом восьми місяців. Для цього знадобилися понад 20 учасників команди, 11 ляльок і 1668 окремих кадрів. Серед головних героїв — мініатюрна версія самої Памели Андерсон, виготовлена з паперу та дроту. Лялька навіть має крихітну копію светра Row, який акторці подарували сини.

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За створенням казкового ролика стоїть справжній сімейний тандем. Син Памели, Ділан Джаггер Лі, співзасновник і керівник бренду Sonsie, придумав концепцію, спродюсував проєкт і став його співрежисером разом із паризькою художницею Алікс Бортолі. Другий син, Брендон Томас Лі, також бере участь у розвитку бренду як співзасновник і директор із маркетингу.

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Команда принципово відмовилася від цифрових спрощень, декорації, персонажів і подарунки виготовляли вручну. Щоб Памела могла буквально потрапити у світ мініатюр, для неї відтворили частину казкового саду у натуральну величину. А кожен подарунок у фільмі існував у двох версіях — маленькій та справжній. Великі пакунки акторка допомагала загортати особисто.

Дарувати магію

Для Андерсон ця робота стала не лише творчим експериментом, а й можливістю підтримати молодих художників та майстрів. Вона зізнається, що дуже цінує процес, у якому немає коротких шляхів, а кожна деталь створена з любов’ю.

Спільна робота з синами, звісно, не обходиться без суперечок. Ділан жартує, що іноді їм доводиться з’ясовувати, чия ідея краща. Памела ж називає сина справжнім голосом розуму, бо він допомагає впорядкувати її численні задуми та не дозволяє команді втрачати напрямок.

Окрема філософія Памели Андерсон — ставитися до віку як до природної зміни сезонів, а не як до чогось, із чим потрібно боротися. Вона називає осінь часом душі, мрій, переосмислення та щедрості. І намагається втілювати цю ідею у повсякденному житті. Акторка розповідає, що часто носить із собою бальзами для губ, якими ділиться з бортпровідницями, баристами та молодими мамами, яких зустрічає у подорожах.

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«Мені подобається відчувати себе феєю, яка розсипає зоряний пил усюди, де з’являється» — зізнається Памела.

І, здається, саме у цьому полягає її рецепт маленького щастя, не чекати особливого приводу, щоб зробити чийсь день трішки кращим. Адже іноді для справжньої магії достатньо одного доброго жесту.

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