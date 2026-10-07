Тіффані Тіссен / © Associated Press

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Тіффані Тіссен знайома глядачам ще з підліткового віку. Вона стала зіркою завдяки ролі Келлі Каповскі в серіалі «Врятовані дзвінком», а згодом зіграла Валері Мелоун у серіалі «Район Беверлі-Гіллз». За десятиліття на екрані акторка встигла побудувати кар’єру письменниці та телеведучої, а тепер з’явилася у новому серіалі про надприродне «Академія Ковен» у ролі гламурної очільниці школи міс Грейвс, про це йдеться у матеріалі видання NewBeauty.

Більше не потрібно нікого вражати

Тіффані Тіссен / © Associated Press

Акторка почала працювати у 15 років. Якщо тоді впевненість значною мірою була пов’язана з необхідністю проходити прослуховування та доводити свою професійну спроможність, то у 52 роки вона почувається зовсім інакше.

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Тіссен зізнається, що з роками у ній сформувалося ставлення «мені вже байдуже, що подумають інші». Вона більше не вважає своїм завданням когось вражати, а хоче просто жити, створювати важливі для себе спогади, підтримувати близькі зв’язки та отримувати задоволення від роботи.

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Цікаво, що її ставлення до старіння сформувалося ще у дитинстві. Мама та бабуся акторки були для неї прикладом і завжди повторювали, що старіти — це привілей, який варто приймати з вдячністю та гідністю.

Позбутися всього зайвого

Тіффані Тіссен / © Associated Press

Коли Тіссен запитали, від чого вона відмовилася у свої 50 років, відповідь виявилася максимально простою: «Я позбулася всього зайвого». Йдеться про непотрібний негатив — людей, місця, заняття та речі, які забирають енергію й нічого натомість не дають. З віком її б’юті-рутина стала не складнішою, а усвідомленішою, бо залишилося те, що справді допомагає добре почуватися.

Водночас акторка не прагне постійно мати молодший вигляд. Вона зізнається, що раніше часто критикувала себе, коли переглядала старі фотографії та відео. Тепер же дивиться на них зовсім інакше, а саме, з любов’ю.

Кожен вік красивий

Тіффані Тіссен / © Associated Press

Роль міс Грейвс в «Академія Ковен», яка завжди має бездоганний вигляд, нагадала Тіссен її бабусю. Та ніколи не виходила з дому без укладання, макіяжу та ретельно продуманого образу. Сама акторка ж більше цінує комфорт, вона любить наряджатися, проте не вважає це обов’язковою щоденною умовою краси.

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Її головне правило сьогодні — не гнатися за молодістю. Вона живе теперішнім і приймає кожен новий етап із вдячністю.

А ще акторка хоче бачити більше жіночої підтримки. На її думку, важливо, що дедалі більше жінок перестають боятися природного старіння, але наступним кроком має стати солідарність, коли жінки не конкурують одна з одною, а навпаки, підтримують.

У філософії Тіффані Тіссен немає складних формул чи обіцянок вічної молодості. Її секрет значно простіший: перестати витрачати сили на те, щоб відповідати чужим очікуванням, відпустити зайвий негатив і навчитися любити себе.

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