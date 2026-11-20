Єва Лонгорія / © Associated Press

Реклама

Колись її б’юті-образ був немислимий без виразних губ, ефектного макіяжу очей та голлівудського сяйва. Проте сьогодні 51-річна зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» дивиться на красу зовсім інакше. В інтерв’ю виданню PEOPLE Єва Лонгорія розповіла, як за роки змінилися її косметичні звички та чому тепер головне місце в її б’юті-рутині посідає догляд за шкірою.

Як змінилися б’юті-пріоритети акторки

Єва Лонгорія / © Associated Press

За словами Єви, на початку кар’єри її значно більше цікавив макіяж. Тоді вона експериментувала з різними образами, насиченими відтінками помад і виразним макіяжем очей. Тепер усе інакше, акторка зізнається, що її набагато більше захоплюють новинки доглядової косметики.

Реклама

«Для мене зараз усе пов’язано зі шкірою, а не з останньою модною помадою» — розповіла Лонгорія.

Реклама

Особливе місце в її косметичній колекції посідають засоби для створення ефекту тієї самої осяяної, гладенької та зволоженої шкіри, яка стала одним із головних б’юті-трендів останніх років.

Втім, від макіяжу Єва не відмовилася. Серед її актуальних фаворитів — туш для обʼєму. Акторка настільки задоволена результатом, що, за її словами, вже два місяці не користується накладними віями.

Важливий б’юті-урок

Єва Лонгорія / © Getty Images

Якщо Єва могла б повернутися у минуле та дати собі молодшій одну пораду щодо краси, вона була б дуже простою: не забувати про сонцезахисний крем. Сьогодні SPF — обов’язковий етап її щоденного догляду, який вона більше ніколи не пропускає.

Акторка також переконана, що сучасна косметика має бути багатофункціональною. Вона хоче, щоб шампунь захищав волосся від високих температур, а тональний крем містив SPF і компоненти для догляду за шкірою. Просто красивого пакування та приємної текстури вже недостатньо, від б’юті-продуктів очікують значно більшого.

Реклама

З чого почалася любов до косметики

Єва Лонгорія / © Getty Images

Ще в дитинстві Єва допомагала мамі фарбувати сиве волосся. Акторка пригадує, як у 12 років змішувала фарбу, одягала рукавички та з нетерпінням чекала можливості взятися до справи.

Не менш теплі спогади пов’язані з маминою червоною помадою. Єва пам’ятає навіть її аромат і зізнається, що у дитинстві використовувала помаду замість фарб — малювала нею на стінах і розфарбовувала собаку. Тепер кожне нанесення цього відтінку повертає її до щасливих дитячих спогадів.

Що змушує Єву Лонгорію почуватися особливою

Єва Лонгорія / © Getty Images

Попри багаторічну кар’єру, статус голлівудської зірки та численні компліменти, найцінніші слова для акторки звучать зовсім не на червоних доріжках. Єва розповіла, що найбільше її зворушують слова сина Сантьяго. Одного разу, коли вона збиралася на захід, хлопчик подивився на маму та сказав, що вона має приголомшливий вигляд. А іншого вечора зізнався, що любить бути її сином.

Саме такі моменти, за словами Лонгорії, нагадують їй про справжню цінність і дають відчуття, що у житті все на своєму місці.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів