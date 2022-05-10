Не тільки про кіно: 10 важливих протестів на Каннському кінофестивалі

Не тільки про кіно: 10 важливих протестів на Каннському кінофестивалі

Пропонуємо згадати кілька гучних заяв, які назавжди увійдуть до історії цього кінофестивалю.

Міжнародний кінофестиваль Каннах — подія, яка завжди звертає увагу величезної кількості преси. Саме тому зірки і активісти стали використовувати захід для розголосу важливих тем.

Студентський протест

1969 року 21-й Каннський кінофестиваль відкрився 10 травня показом картини "Звіяні вітром" і повинен був завершитися 24 травня, проте 19 травня він був зі скандалом закритий. Незадовго до цього з посади змістили директора Сінематеки Анрі Ланглуа. Це викликало бурю обурення в суспільстві, почалися студентські протести і демонстрації, сутички з поліцією і страйки, які в результаті знайшли політичний характер і привели до зміни уряду, відставки президента Шарля де Голля.

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У Каннах вирішили на заворушення на вулицях не реагувати і традиційно дами в розкішних сукнях і прикрасах почали з'являтися на Лазуровому березі, разом зі знаменитими акторами і режисерами. Фестиваль стартував і на ньому навіть показали кілька фільмів, але 18 травня була зібрана пресконференція на чолі з Жаном-Люком Годаром, Франсуа Трюффо, Жан-П'єром Лео, Клодом Беррі і Жан-Габріель Альбікокко, яка звелася до жвавої дискусії — як закрити Каннський кінофестиваль, адже коли країна страйкує проводити буржуазний захід безглуздо.

На знак солідарності з протестувальниками, режисери бойкотували фестиваль, члени журі подали у відставку і захопили кінозал. Жан-Люк Годар в буквальному сенсі повис на завісі, щоб перешкодити показу фільму "Охолоджений м'ятний коктейль". На наступний день фестиваль закрили.

Протест фотографів

Не варто думати, що страйкують лише актори, іноді своїми вчинками вони самі стають приводом для страйку. Саме це 1983 році сталося з молодою французькою акторкою Ізабель Аджані, яка тоді була на піку своєї популярності.

Дівчина вирішила заробити під час свого візиту до Канн і відмовилася відвідувати традиційної фотосесії. Замість цього вона заявила, що буде зніматися лише з тими фотографами, які укладуть з нею контракт на фотознімання. З'являючись на публіці, акторка прикривала обличчя сумкою і одягала окуляри.

Фото: Getty Images

Така поведінка образила фотожурналістів і вони вирішили оголосити молодій зірці бойкот. Коли Ізабель прибула на Каннський фестиваль і підніймалася сходами — усі фотографи демонстративно поклали свої камери на підлогу і повернулись до дівчини спиною.

Фото: Getty Images

Протест працівників кіноіндустріі

2004 року на 57-му Каннському кінофестивалі французькі працівники кіно і театру, які працюють неповний робочий день, вийшли на червону доріжку з гаслом "Переговори" на спині. Вони протестували проти зміни порядку оплати короткочасної роботи в індустрії.

Фото: Getty Images

Протест проти викрадення

2014 року на червону доріжку кінофестивалю з табличками #BringBackOurGirls — "Поверніть наших дівчат!" вийшли акторки Сальма Гаєк і Жюлі Гає. Таким чином, знаменитості вирішили взяти участь в кампанії на підтримку 276 нігерійських школярок, захоплених в заручники ісламістами з організації "Боко гарам". Радикали погрожували продати їх в сексуальне рабство, якщо влада країни не звільнять їхніх бойовиків.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Переворот в Бразилії

2016 року перед прем'єрою фільму "Водолій" бразильські актори підняли на сходинках Каннського кінофестивалю таблички, які говорили, що в їхній країні відбувся державний переворот. Мова тоді йшла про відсторонення з посади президентки країни Ділми Руссефф в результаті процедури імпічменту.

Фото: Getty Images

Протест проти підборів

Також демонстративно протестували протягом декількох років у Каннах жінки. Все почалося, коли на прем'єру фільму "Керол" не пустили кількох жінок, які прийшли не на підборах. Сек'юріті не пропустили їх через "неналежне" взуття.

Організатори фестивалю, звичайно ж, тоді відреагували на скандал і заявили, що в правилах не написано, що жінки повинні бути на підборах. Але багато відвідувачів почали відзначати, що їх теж відмовлялися пускали через відсутність підборів.

Роком раніше схожа історія сталася з данською продюсеркою Валерією Рігтер. Її теж відмовлялися пускати на захід не на підборах, але жінка просто не могла їх одягти, адже у неї ампутована частина стопи.

Таку дискримінацію багато акторок терпіти не стали і вирішили пройтися червоною доріжкою босоніж. Так 2016-го свої туфлі зняла Джулі Робертс, а 2018-го Крістен Стюарт.

Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

Але заяви знаменитих акторок не допомогли. У 2019-му на червону доріжку спробували не пропустити шеф-редакторку Variety Клаудію Еллер теж через "неналежне" взуття.

Протест проти сексизму

2018 року в Каннах знову відбувся протест. 82 жінки вийшли на мітинг проти сексизму і за рівноправність в кіноіндустрії. Вони заявили, що сам захід вже є сексистським, адже за понад 70-річну історію свої фільми показали лише 82 кінорежисерки, в той час, як робіт чоловіків-режисерів було представлено понад 1800.

Серед мітингувальників тоді були такі відомі особистості як Кейт Бланшетт, Маріон Котіяр, Сальма Гаєк, Крістен Стюарт.

Фото: Getty Images

Протест проти вбивств на кордоні з Ізраїлем

2018 року в секторі Газа сталася чергова сутичка палестинців з ізраїльськими військовими, яка спричинила чимало жертв. Ситуація викликала у світі багато критики і заявити про свою позицію вирішила французько-ліванська акторка Мана Ісса. Під час фотоколажу вона підняла над головою плакат, на якому було написано "Зупиніть атаку на Газу".

Фото: Associated Press

Протест проти расизму

Але тільки цими протестами 2018-й не обійшовся. Також вирішили нагадати про расову дискримінацію у французькій кіноіндустрії темношкірі акторки. 16 дівчат вийшли на червону доріжку у вбраннях від бренду Balmain, які створив креативний директор марки — темношкірий французький дизайнер Олів'є Рустам.

Акторки відзначили, що вони втомилися від расистських жартів і запитань на кастингах з приводу кольору їх шкіри.

Фото: Getty Images

Протест проти Алена Делона

У 2019 році 83-річного актора Алена Делона номінували на "Золоту пальмову гілку", але це рішення викликало в суспільстві масу протестів з боку жінок і призвело до того, що понад 20 тисяч феміністок вийшли на вулиці. А все тому, що перед фестивалем актор в одному з інтерв'ю зізнався, що йому доводилося давати жінці ляпаса. Крім того, він заявив, що виступає проти усиновлення дітей одностатевими парами.

Не змогла пройти повз цього акторка Сенд Ван Рой. На червоній доріжці в Каннах вона з'явилася у сукні з відкритою спиною, на якій було написано "Зупиніть насильство проти жінок".

Того року петицію проти нагородження актора підписали понад 26 тисяч осіб, але нагороду він все одно отримав.

Фото: Getty Images

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