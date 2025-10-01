Не лише принцеса Анна та її племінник Гаррі: хто ще з британської королівської родини приїжджав до Києва

Принцеса Анна, принц Гаррі, герцогиня Софі / © Associated Press

Принцеса Анна

Королівська принцеса приїхала на прохання Міністерства закордонних справ. У Києві сестра монарха відвідала дитячий меморіал разом з першою леді Оленою Зеленською, а також Центр захисту прав дітей, створений під час конфлікту для підтримки молоді, яка постраждала від війни.

Принцеса Анна та президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Принцеса — давня покровителька організації «Рятуйте дітей», тому такий інтерес до дітей логічний. Тим, хто вчора опинився в районі Михайлівського собору чи прогулювався біля Софійського, пощастило — вони могли зустріти принцесу Анну, яка відвідала ці дві культурні пам’ятки Києва.

Принцеса Анна в Києві / © Associated Press

Принцеса Анна та президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Принцеса Анна та Олена Зеленська / © Getty Images

Її Високість також побувала в реабілітаційному центрі, де зустрілася з українськими ветеранами, які повернулися з фронту, переглянула Херсонську культурну виставку, присвячену багатій історії міста, та зустрілася із президентом Володимиром Зеленським.

Принц Гаррі

Візит до Києва принца Гаррі, герцога Сассекського, на початку вересня був теж несподіваним і ніким заздалегідь неанонсованим, з метою безпеки, звісно. Принц прибув із командою фонду Invictus Games Foundation на вокзал у Києві. Після цього він вирушив до Музею історії України у Другій світовій війні, де зустрівся з українськими ветеранами. Метою Гаррі було детальне обговорення нових ініціатив щодо підтримки реабілітації поранених з кінцевою метою надання допомоги в усіх регіонах країни.

Принц Гаррі та Ольга Руднєва / © Getty Images

«Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати олюднювати людей, залучених до цієї війни, і те, через що вони проходять. Ми маємо постійно пам’ятати про це», — сказав принц.

Також Гаррі побував у Кабінеті міністрів України, де екскурсію йому провела прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Саме напередодні до одного з кабінетів будівлі прилетів російський «Іскандер», насліжки чого прем’єрка показала британському принцу.

Принц Гаррі та Юлія Свириденко / © instagram.com/svyrydenko.official

Нагадаємо, у квітні 2025 року принц Гаррі вже був в Україні, у Львові. Там він відвідав центр реабілітації поранених військовослужбовців Superhumans Center, де його зустріла Ольга Руднєва, засновниця і генеральна директорка центру. Завдяки її знайомству з Гаррі раніше у Нью-Йорку візит молодшого сина короля Чарльза до України і став реальним. У Києві Ольга також зустрічала Гаррі на вокзалі.

Принц Гаррі та Ольга Руднєва у Львові

Герцогиня Единбурзька Софі

У квітні 2024 року до Києва приїжджала герцогиня Единбурзька Софі — дружина молодшого сина королеви Єлизавети ІІ принца Едварда. Софі стала першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну від початку російського повномасштабного вторгнення.

Герцогиня Софі, президент Володимир Зеленський та Олена Зеленська / © Associated Press

Тоді герцогиня зустрілася з президентом Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, побувала в Центрі допомоги ООН тим, хто вижив, де ознайомилася з роботою Фонду народонаселення ООН, який працює у 12 містах по всій Україні, надаючи життєво важливу психосоціальну та юридичну підтримку нужденним, особливо жертвам сексуального насильства, пов’язаного з війною, та відвідала Софійський собор.

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська в Софійському соборі в Києві / © Associated Press

Приїжджала Софі й до Бучі та Ірпеня у Київській області. Там герцогиня відвідала меморіал жертвам російської окупації у місті Буча, побувала на Романівському мості в Ірпені та запалила свічку на згадку про загиблих в Андріївській церкві у Бучі.

Герцогиня Единбурзька Софі в Ірпені / © Associated Press

Також у Бучі та Ірпені Софі відвідала меморіал жертв, які постраждали від російського вторгнення, та побувала у Сімейному центрі громадської організації «Врятувати Україну».

Принц Філіп, герцог Единбурзький

Чоловік королеви Єлизавети ІІ — принц Філіп — 1973 року теж побував в українській столиці. Тоді ж із ним приїжджала і його єдина донька принцеса Анна. Вона брала участь у чемпіонаті Європи з кінного спорту як професійна наїзниця, а її батько тоді очолював Міжнародну федерацію з кінного спорту. Змагання проходили біля села Пирогів, і з принцесою сталася неприємна ситуація — виконуючи одну з найскладніших вправ, Анна впала з коня і забилася. Її батько, коментуючи інцидент пресі, тоді сказав, що Анні до такого не звикати.

Принцеса Анна в Києві, 24 серпня 1973 року / © Getty Images

У перерві між змаганнями принц і принцеса обідали в ресторані «Прага». Чоловік королеви тоді пригощався борщем із пампушками та котлетою по-київськи — справжніми візитівками української кухні, а принцесі Анні сподобалася варена осетрина під польським соусом.