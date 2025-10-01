- Дата публікації
4 хв
Не лише принцеса Анна та її племінник Гаррі: хто ще з британської королівської родини приїжджав до Києва
Візит королівської принцеси Анни 30 вересня до столиці України став приємною несподіванкою. Ми вирішили згадати, хто ще з членів королівської родини Великої Британії відвідував нашу країну.
Принцеса Анна
Королівська принцеса приїхала на прохання Міністерства закордонних справ. У Києві сестра монарха відвідала дитячий меморіал разом з першою леді Оленою Зеленською, а також Центр захисту прав дітей, створений під час конфлікту для підтримки молоді, яка постраждала від війни.
Принцеса — давня покровителька організації «Рятуйте дітей», тому такий інтерес до дітей логічний. Тим, хто вчора опинився в районі Михайлівського собору чи прогулювався біля Софійського, пощастило — вони могли зустріти принцесу Анну, яка відвідала ці дві культурні пам’ятки Києва.
Її Високість також побувала в реабілітаційному центрі, де зустрілася з українськими ветеранами, які повернулися з фронту, переглянула Херсонську культурну виставку, присвячену багатій історії міста, та зустрілася із президентом Володимиром Зеленським.
Принц Гаррі
Візит до Києва принца Гаррі, герцога Сассекського, на початку вересня був теж несподіваним і ніким заздалегідь неанонсованим, з метою безпеки, звісно. Принц прибув із командою фонду Invictus Games Foundation на вокзал у Києві. Після цього він вирушив до Музею історії України у Другій світовій війні, де зустрівся з українськими ветеранами. Метою Гаррі було детальне обговорення нових ініціатив щодо підтримки реабілітації поранених з кінцевою метою надання допомоги в усіх регіонах країни.
«Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати олюднювати людей, залучених до цієї війни, і те, через що вони проходять. Ми маємо постійно пам’ятати про це», — сказав принц.
Також Гаррі побував у Кабінеті міністрів України, де екскурсію йому провела прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Саме напередодні до одного з кабінетів будівлі прилетів російський «Іскандер», насліжки чого прем’єрка показала британському принцу.
Нагадаємо, у квітні 2025 року принц Гаррі вже був в Україні, у Львові. Там він відвідав центр реабілітації поранених військовослужбовців Superhumans Center, де його зустріла Ольга Руднєва, засновниця і генеральна директорка центру. Завдяки її знайомству з Гаррі раніше у Нью-Йорку візит молодшого сина короля Чарльза до України і став реальним. У Києві Ольга також зустрічала Гаррі на вокзалі.
Герцогиня Единбурзька Софі
У квітні 2024 року до Києва приїжджала герцогиня Единбурзька Софі — дружина молодшого сина королеви Єлизавети ІІ принца Едварда. Софі стала першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну від початку російського повномасштабного вторгнення.
Тоді герцогиня зустрілася з президентом Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, побувала в Центрі допомоги ООН тим, хто вижив, де ознайомилася з роботою Фонду народонаселення ООН, який працює у 12 містах по всій Україні, надаючи життєво важливу психосоціальну та юридичну підтримку нужденним, особливо жертвам сексуального насильства, пов’язаного з війною, та відвідала Софійський собор.
Приїжджала Софі й до Бучі та Ірпеня у Київській області. Там герцогиня відвідала меморіал жертвам російської окупації у місті Буча, побувала на Романівському мості в Ірпені та запалила свічку на згадку про загиблих в Андріївській церкві у Бучі.
Також у Бучі та Ірпені Софі відвідала меморіал жертв, які постраждали від російського вторгнення, та побувала у Сімейному центрі громадської організації «Врятувати Україну».
Принц Філіп, герцог Единбурзький
Чоловік королеви Єлизавети ІІ — принц Філіп — 1973 року теж побував в українській столиці. Тоді ж із ним приїжджала і його єдина донька принцеса Анна. Вона брала участь у чемпіонаті Європи з кінного спорту як професійна наїзниця, а її батько тоді очолював Міжнародну федерацію з кінного спорту. Змагання проходили біля села Пирогів, і з принцесою сталася неприємна ситуація — виконуючи одну з найскладніших вправ, Анна впала з коня і забилася. Її батько, коментуючи інцидент пресі, тоді сказав, що Анні до такого не звикати.
У перерві між змаганнями принц і принцеса обідали в ресторані «Прага». Чоловік королеви тоді пригощався борщем із пампушками та котлетою по-київськи — справжніми візитівками української кухні, а принцесі Анні сподобалася варена осетрина під польським соусом.