Не тільки принцеса Кейт і королева Єлизавета II: королівські особи, на честь яких були названі квіти

Кейт та Вільям / © Getty Images

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Троянди «Catherine’s Rose»

Принцеса Кейт / © Associated Press

Сорт троянд був названий на честь принцеси Уельської та її роботи, що підкреслює «цілющу силу» природи. «Це ніжно коралово-рожеві квіти, які цвітуть удосталь і мають насичений аромат із нотками рахат-лукуму та манго», повідомило Королівське садівниче товариство. Кошти від продажу квітів підуть до благодійного фонду боротьби з раком Royal Marsden Cancer Charity, справи, яка близька серцю королівської особи, оскільки вона проходила лікування від раку в лікарні Royal Marsden Hospital.

Нарциси «The Georgie Boy»

Принц Джордж / © Getty Images

Квіти були названі на честь первістка принцеси Кейт та принца Вільяма — принца Джорджа, який народився 2013 року. Принцу було лише дев’ять місяців, коли цей сорт нарциса отримав його ім’я. Квітки мають білі пелюстки, що обволікають блідо-жовту лійкоподібну чашку з гофрованим краєм. Нарцис — це дуже популярна квітка у Великій Британії, яка розквітає ранньою весною, вкриваючи поля красивим жовтим кольором.

Хризантема принцеси Шарлотти

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Сорт був представлений 2015 року, коли народилася дочка Уельських. Ця чудова квітка була виведена нідерландською компанією Deliflor, найбільшим у світі селекціонером хризантем, і названа на честь принцеси Шарлотти. Це великі рожеві квіти з пелюстками із зеленими кінчиками. Частина від продажів йде до Дитячого госпісу Східної Англії, який піклується про дітей з небезпечними для життя захворюваннями і опікується яким принцеса Уельська Кейт.

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Махрова троянда принца Філіпа, герцога Единбурзького

Принц Філіп / © Getty Images

Чудова квітка була представлена королеві Єлизаветі II до 100-річчя її чоловіка принца Філіпа, який не дожив до свого ювілею лише кілька місяців. Королівське садівниче товариство представило цю махрову троянду і подарувало її монарху. Ця троянда темно-рожевого кольору і матиме дивовижний вигляд в будь-якому розарії або квітнику, що було доведено, оскільки вона була посаджена на території Віндзорського замку на згадку про гідно прожите життя Філіпа. Частина коштів від продажу кожної троянди йде до фонду «Живий спадок герцога Единбурзького», який він заснував 1956 року.

Королева Єлизавета II приймає в подарунок троянду принца Філіпа / © Getty Images

На честь покійної королеви Єлизавети II також називали безліч квітів у Британії.

«The William and Catherine Rose»

Кейт і Уїльям / © Getty Images

Троянда Вільяма і Кетрін була представлена ​​на честь королівського весілля пари 2011 року. Це білі, чашоподібні, пелюсткові квіти, мають насичений аромат мирри та утворюють привабливий кущ із густим, вертикальним ростом. Представлені були у травні 2011 року на виставці квітів у Челсі.

Троянда на честь принцеси Діани

Принцеса Діана / © Getty Images

Ця троянда відома також у деяких країнах під такими назвами: «Діана», «Елегантна Леді Діана», «Принцеса Уельська». Вона є чайно-гібридною трояндою, квіти якої мають приємну суміш рожевого та кремового кольорів. У більш теплому кліматі та з віком її забарвлення темніє. Квітки мають кількість пелюсток до 40 і досягають 12 сантиметрів у діаметрі.

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Бурбон-троянда кронпринцеси Вікторії

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

На честь майбутньої королеви Швеції було названо сорт троянди. Це великі повністю махрові кремово-білі квіти зі світло-жовтою серединкою та з сильним ароматом, які довго цвітуть та невибагливі у догляді.

Ми також зібрали для вас кілька неймовірно красивих сортів троянд, названих іменами знаменитих людей.