Не тримали це в таємиці: шість принцес, які розповіли про проблеми зі здоров'ям

З огляду на оприлюднений діагноз принцеси Уельської Кетрін, яка 22 березня заявила, що бореться з раком, ми згадуємо інших принцес із різних європейських монарших домів, які мали проблеми зі здоров'ям.

Рак принцеси Уельської

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма – спадкоємця британського трону – сміливо розкрила свій діагноз у публічному відео, текст якого написала самостійно.

"У січні в Лондоні мені зробили серйозну операцію на черевній порожнині, і в той час вважалося, що мій стан не є раковим. Операція пройшла успішно. Проте аналізи після операції показали наявність раку. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, тож зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування", — сказала Кейт.

"Я почуваюся добре, і з кожним днем стаю сильнішою, зосереджуючись на речах, які допоможуть мені вилікуватися: на моєму розумі, тілі та настрої", — доповнила тоді принцеса.

Відомо, що у січні 2024 року принцесі зробили операцію на черевній порожнині, про яку Кенсінгтонський палац повідомив постфактум.

До цього часу зі здоров'ям Кейт все було гаразд, крім лише гіперемезису вагітних, із яким вона мала справу тричі під час вагітностей своїми дітьми — принцом Джорджем, принцом Луї і принцесою Шарлоттою.

Король Чарльз III, принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Кейт Міддлтон не єдина монарша особа, яка зважилася публічно розкрити свої проблеми зі здоров'ям.

Інфекція лор-органів княгині Шарлін

2021 року світ стривожило раптове зникнення княгині Монако Шарлін — дружини князя Альбера II. Вона вилетіла на батьківщину до Південної Африки, щоб взяти участь у благодійному заході. Але змушена була залишитися в Африці на цілих шість місяців через інфекцію лор-органів. Якийсь час княжий палац тримав цю інформацію в таємниці.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Але незабаром почали поширюватися чутки про невірність Альбера II дружині, про те, що Шарлін втекла і багато інших нісенітниць. Тільки після цього Альбер II був змушений зробити заяву, повідомивши, що Шарлін перенесла кілька операцій і лікарі забороняють їй поки що літати літаками, тому її повернення до Монако відкладається на невизначений термін. Принцеса зробила кілька публічних постів у Instagram, повідомивши, що вона вдячна чоловікові за підтримку, та радіє, що він із дітьми зміг кілька разів навідати її в Африці.

За пів року Шарлін повернулася на короткий період, і навіть з'явилася з родиною на публіці, але невдовзі знову поїхала, як повідомив палац, до Швейцарії, де проходила реабілітацію. Тим часом спекуляції на темі її шлюбу не вщухали.

До повноцінного королівського життя княгиня змогла повернутися лише у квітні 2022 року.

Княгиня Шарлін з дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

Розлад харчової поведінки кронпринцеси Вікторії

У юні роки майбутня королева Швеції Вікторія страждала від розладу харчової поведінки. Їй було тоді 20 років. Кронпринцеса залишила тоді навчання у шведському Упсальському університеті і вирушила пройти курс лікування до США. За рік в одному з інтерв'ю, присвяченому її 21-річчю, кронпринцеса Вікторія подякувала засобам масової інформації за те, що вони дозволили їй розібратися з проблемою конфіденційно.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

"Річ не завжди у зовнішніх проблемах. Це може виходити і зсередини, і це може статися з кожним, не лише з дівчатами, а й з хлопцями. Мені потрібен був час, щоб розібратися у всьому і знову відновити рівновагу", — розповіла тоді спадкоємиця трону.

Хвороба легень принцеси Метте-Маріт

У жовтні 2018 року норвезький королівський палац підтвердив, що у кронпринцеси Метте-Маріт – дружини спадкового принца Гокона – діагностовано хронічний фіброз легень. Це захворювання легень, що виникає, коли легенева тканина ушкоджується та вкривається рубцями.

Принцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

"Протягом кількох років у мене регулярно виникали проблеми зі здоров'ям, і тепер ми знаємо більше про те, що це таке. Хоча такий діагноз буде обмежувати моє життя часом, я рада, що хворобу було виявлено так рано. Моя мета, як і раніше — якнайбільше працювати", — заявила тоді принцеса. На якийсь період норвезькій принцесі довелося обмежити свої королівські обов'язки. Це було пов'язано з дуже швидкою стомлюваністю від будь-якого навантаження. Зараз Метте-Маріт дедалі частіше супроводжує чоловіка Гокона на різних заходах і, здається, їй вдалося знайти баланс між відповідним способом життя та роботою.

Спадковий принц Гокон та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Пов'язана зі стресом хвороба імператриці Масако

Японський імператор Нарухіто 11 липня 2008 року звернувся до публіки, заявивши, що його дружина — імператриця Масако — страждає від важкої форми депресії, що діагностується як "синдром порушення адаптації", і через це рідко з'являється на публіці. Імператор тоді перебував в турі Іспанією і, звертаючись до публіки і журналістів, сказав: "Я прошу вас зрозуміти, що Масако зараз робить все можливе, щоб одужати за допомогою людей, які її оточують і поставилися до неї з великодушним терпінням".

Імператор Нарухіто, імператриця Масако та їхня єдина дочка принцеса Айко / Фото: Getty Images

Імператриці знадобилося десять років, щоб виправити своє здоров'я, і останніми роками вона частіше з'являється на публічних заходах із чоловіком.

Принцеса Уельська Діана та її боротьба з булімією

Перша дружина принца Чарльза і мати принців Вільяма і Гаррі — Діана, принцеса Уельська багато років страждала від булімії та депресії. Хто б міг подумати, але в юності Діана Спенсер ніколи не мала проблем із харчовою поведінкою. Вона могла багато їсти і її ніколи не турбувала її вага. Так було до зустрічі із принцом Чарльзом.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

У книжці "Діана. Справжня історія з її вуст" Ендрю Мортона принцеса Діана розповідала про свою булімію і про те, як нещасливий шлюб впливав на її ментальне та фізичне здоров'я. А почалося все з того, що від моменту оголошення про заручини і до весілля (від лютого до липня 1981 року) Діана набрала зайву, як здалося принцу Уельському, вагу і кілька зайвих, знов-таки на його погляд, сантиметрів у талії. Діана розповідала в інтерв'ю автору книжки, як саме цей факт, що її майбутній чоловік зробив їй таке зауваження, вплинув на те, що у неї почався розлад харчової поведінки. А нещасливий шлюб привів принцесу до депресії. Діана вилікувалась від булімії набагато пізніше, усвідомивши, як тісно були взаємопов'язані її непрості стосунки у шлюбі з ментальним та фізичним здоров'ям. А допомогли їй це усвідомити близькі друзі та лікарі.

Принцеса Діана та принц Чарльз, фото 1981 року / Фото: Associated Press

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