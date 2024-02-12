Не тримали це в таємниці: родичі короля Чарльза, які розповіли про проблеми зі здоров'ям

Одкровення короля Чарльза III про його онкологію шокувало багатьох британців, але в той же час така відвертість монарха захоплює. Чарльз — перший монарх, що править в Британії, який розповів про свої проблеми зі здоров'ям.

Ми вже згадували, хто з його родичів хворів на рак. Сьогодні розповідаємо про членів британської королівської родини, які мали ті чи ті проблеми зі здоров'ям та вирішили публічно про це розповісти.

Принцеса Уельська Кетрін

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Новина про операцію на черевній порожнині, яка була проведена принцесі Уельській в середині січня 2024 року, з'явилася несподівано і змусила похвилюватися. Кенсінгтонський палац вирішив не вдаватися до подробиць, сказавши лише, що процедура планова, а відновлення Кетрін займе кілька місяців. Принцеса пробула в лондонській клініці два тижні і повернулася додому до Віндзора. Працювати Кейт поки не буде, принаймні жодних публічних виходів раніше Великодня не очікується.

Король Чарльз III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Буквально за кілька годин після цього Букінгемський палац приголомшив новиною про те, що король лягає в ту ж саму клініку для коригувальної операції з приводу збільшеної простати. За три доби Чарльза виписали додому. А через тиждень з'явилася новина про те, що у короля знайшли рак. Точніший діагноз тримається в таємниці, щоб не спекулювати на темі здоров'я монарха. Чарльз вже отримує лікування. Про прогнози поки що ніхто не говорить, але король налаштований оптимістично.

Принцеса Йоркська Беатріс

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Племінниця короля Чарльза — принцеса Беатріс — свого часу не стала приховувати, що страждає від дислексії (порушення процесу читання), яку виявили у неї, коли їй було сім років. Під час навчання Беатріс отримувала спеціалізовану допомогу та підтримку від Helen Arkell Dyslexia Charity, а 2013 року стала покровителькою цієї благодійної організації.

"Я не змогла б досягти своїх академічних результатів без підтримки, яку отримала від Центру", — сказала Беатріс. До речі, її чоловік, Едоардо Мапеллі-Моцці, також дислексик.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Принцеса Йоркська Євгенія

Молодша сестра Беатріс – принцеса Євгенія – відверто розповіла про те, що перенесла у 12 років операцію з приводу сколіозу. Процедура тривала вісім годин, у спину Євгенії вставили два металеві стрижні і до шиї прикріпили два майже 4 сантиметрові гвинти. Євгенія провела три дні в реанімації, потім тиждень у палаті та шість днів в інвалідному візку, перш ніж знову змогла ходити.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

У день свого весілля у жовтні 2018 року принцеса Євгенія з гордістю продемонструвала свій шрам на спині, заявивши, що обрала спеціально таку сукню з вирізом на спині, щоб підтримати людей, які переживають те саме.

Мама Євгенії, Сара Йоркська, тоді захопилася рішенням доньки продемонструвати свої шрами після операції у гарній весільній сукні.

Сара Йоркська

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Мама принцес, Сара Йоркська, не стала тримати в таємниці від публіки свій діагноз – рак грудей, який був вчасно виявлений та прооперований влітку 2023 року. Герцогиня відверто розповіла публіці про те, як онкологію діагностували та закликала всіх не ігнорувати профілактичні медичні огляди. Минуло менше пів року, як стало відомо, що у Сари діагностували ще й меланому (рак шкіри). Другий діагноз за такий нетривалий час шокував і саму Сару, і її шанувальників. Герцогиня проходить лікування та ділилася деякими подробицями перебування у клініці в Австрії.

Леді Луїза Віндзор

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

У дочки герцогині Единбурзької Софі, леді Луїзи, у дитинстві були проблеми із зором. Дівчинка народилася недоношеною і страждала на косоокість. "У недоношених дітей часто буває косоокість, тому що очі — це останнє, що дозріває поки дитина перебуває в утробі матері. Її косоокість була досить глибокою, коли вона була маленькою, і потрібен був час, щоб це виправити. Ви повинні стежити за тим, щоб одне око не стало більш домінуючим, ніж інше, але зараз з нею все гаразд – її зір ідеальний", — розповіла Софі про те, як її дочці провели кілька операцій на очах 2014 року.

Принцеса Уельська Діана

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Перша дружина короля Чарльза і мама принців Вільяма і Гаррі в молодості страждала булімією.

Принцеса Діана вперше розповіла, що у неї булімія, у книжці Ендрю Мортона "Діана: її правдива історія" 1992 року, і пізніше підтвердила свій розлад харчової поведінки у відомому інтерв'ю "Панорамі" 1995 року. Діана говорила, що розповідає про свою проблему, щоб надихнути інших людей зайнятися своїм здоров'ям.

Через багато років її старший син, принц Вільям, в інтерв'ю Channel 4 сказав, що вважає рішення матері публічно розповісти про свою проблему важливим. "До психічного здоров'я потрібно ставитися так само серйозно, як і до фізичного", — сказав принц Уельський.

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