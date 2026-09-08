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ТСН у соціальних мережах

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Не жертва, я переможниця: Памела Андерсон розповіли про свій гепатит C

На гала-вечорі у Венеції акторка отримала Award of Courage і вперше за довгий час відверто розповіла про діагноз, який колись змінив її життя.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Не жертва, я переможниця: Памела Андерсон розповіли про свій гепатит C

Не жертва, я переможниця: Памела Андерсон розповіли про свій гепатит C / © Associated Press

Памелу Андерсон звикли бачити на червоних доріжках упевненою, яскравою та майже невразливою. Проте за цим образом є історія, про яку акторка говорить із зовсім іншою інтонацією, про це розповіло видання People. У Венеції 6 вересня вона отримала нагороду за мужність і згадала про діагноз, який свого часу змусив її переосмислити майбутнє.

/ © Associated Press

© Associated Press

Андерсон розповіла, що у 2002 році їй діагностували гепатит C. За її словами, лікар тоді сказав, що вона, ймовірно, має близько десяти років життя. У своїй промові акторка згадує, що це був майже смертний вирок.

Вона також раніше пояснювала, що заразилася вірусом через спільне використання голок для татуювання з колишнім чоловіком Томмі Лі. Вже на той момент Андерсон була матір’ю двох маленьких синів і найбільше її лякала не власна смерть, а думка про те, що може статися з дітьми.

«Це перевернуло моє життя з ніг на голову«, — зізналася вона. Діагноз впливав на її рішення, викликав страх і змушував зовсім інакше дивитися на майбутнє.

Лікування, яке коштувало всіх заощаджень

/ © Associated Press

© Associated Press

Андерсон згадала і про фінансовий бік хвороби. За її словами, лікування забрало всі гроші, які вона мала у банку. У 2015 році акторка оголосила, що вилікувалася від гепатиту C.

Її історія особливо важлива тому, що сьогодні гепатит C уже не сприймається як безнадійний діагноз. Сучасні противірусні препарати дають змогу вилікувати більшість людей з хронічною інфекцією.

«Я не жертва, я переможниця»

/ © Getty Images

© Getty Images

У своїй промові Андерсон говорила не лише про хворобу, а й про те, як вона змінила її ставлення до себе. «Я не жертва, я переможниця. Я сильна та здатна на більше, ніж могла коли-небудь уявити», — сказала акторка.

Вона також додала, що не є «дівчиною у біді», навіть якщо таку роль легко зіграти. У цих словах — не заперечення складного минулого, а спроба повернути собі право визначати, ким бути далі.

Історія Памели Андерсон — не про те, як забути важкий діагноз, а про те, як навчитися жити після нього, повернути собі «голос» і не дозволити страху визначати все майбутнє. У Венеції акторка отримала нагороду за мужність, але її головна перемога відбулася задовго до червоної доріжки. І сьогодні вона говорить про неї без пафосу, зате з відчутною силою.

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