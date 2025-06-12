Не зраджують традиції: де проводять літню відпустку королева Летиція і король Філіп VI

Королева Летиція та король Філіп VI у палаці Марівент / © Getty Images

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Майорка протягом століть була пов’язана з іспанською королівською родиною. Її величний ландшафт і м’який клімат зробили цей острів ідеальним місцем для відпочинку далеко від очей та широкої публіки.

Вибір Майорки як офіційної літньої резиденції походить від часів короля Хуана Карлоса I, і його син, король Філіп VI, продовжив традицію відвідування острова в літні місяці разом зі своєю родиною — королевою Летицією і двома доньками, принцесою Леонор та інфантою Софією.

Королівська резиденція Марівент

Це саме те місце, де іспанська королівська сім’я проводить свої літні канікули. Ця чудова резиденція, розташована на околиці столиці острова, Пальми-де-Майорки, стала символом монархії та тісного зв’язку між королівським домом і Балеарськими островами.

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Іспанська королівська родина / © Getty Images

Палац Марівент належить не Іспанській національній спадщині — установі, яка управляє активами корони, — а регіональному уряду Балеарських островів. Це пов’язано з тим, що його колишній власник, єгипетський художник і меценат Джон Сарідакіс, подарував палац острову за умови, що його колекція творів мистецтва буде безкоштовно представлена ​​мешканцям Майорки.

До речі, у 80-х роках з іспанською королівською родиною часто відпочивали під час літньої відпустки принц Чарльз і принцеса Діана з синами — принцами Вільямом і Гаррі. Також палац приймав імператора Акіхіто та імператрицю Мітіко з Японії, Білла та Гілларі Клінтонів, Михайла Горбачова, Уго Чавеса та Мішель Обаму.

Від травня сади Марівента відкриті для публіки безкоштовно протягом більшої частини року.

Королівська родина на Майорці не лише відпочиває

Під час свого перебування на Майорці королівська сім’я відвідує різні заходи, які дозволяють їй насолодитися пишнотою острова та його унікальною культурою.

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Палац Марівент / © Getty Images

Король Філіп VI і його мати королева Софія люблять займатися вітрильним спортом. Майорка відома своїми неймовірними бухтами та пляжами з кришталево чистою водою.

Королева Летиція з доньками любить відвідувати музеї, історичні пам’ятки, театральні вистави та насолоджуватися прогулянками місцевістю.

Королева Летиція з доньками Леонор і Софією та свекрухою королевою Софією у відпустці / © Getty Images

Також король і королева виконують свої офіційні обов’язки та приймають важливих місцевих та іноземних діячів.

Вплив на туризм

Вибір Майорки як офіційної літньої резиденції короля Іспанії значно вплинув на туризм на острові. Присутність королівської сім’ї приваблює більше відвідувачів і виводить Майорку в центр уваги міжнародної спільноти, підвищуючи її впізнаваність як туристичного об’єкта.

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Палац Марівент / © Getty Images