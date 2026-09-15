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- Зірки
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Недбало, проте розкішно: зачіски, які підкорили цьогорічну церемонію Emmy Awards
Цьогорічний червоний хідник Emmy Awards довів, що ідеальна зачіска більше не обов’язково має мати цяцькований вигляд. Зірки зробили ставку на м’які хвилі, природну текстуру та романтичну недбалість.
На церемонії, де від знаменитостей традиційно чекають бездоганного образу, цього разу волосся мало напрочуд невимушений вигляд, про це розповіло видання NewBeauty. Жодних надмірно складних конструкцій, ідеально зафіксованих локонів або зачісок, у яких кожна волосина буквально на своєму місці. Натомість — розпущене волосся, легкий об’єм, недбалі пасма та м’які силуети.
Звісно, назвати такі образи справді невимушеними було б лукавством, адже за кожною «недбалою» зачіскою стоять стилісти, команди та години роботи. Проте саме ефект природності став головним б’юті-повідомленням вечора.
Мішель Пфайффер
Вона обрала довгі гладкі шари з м’якими кінчиками та вільними пасмами біля обличчя, які додали зачісці легкого об’єму.
Олівія Манн
Акторка зробила ставку на класичне обʼємне укладання феном, чіткий центральний проділ і гладке волосся з майже скляним блиском.
Дакота Феннінг
Зірка продемонструвала ще простіший варіант — пряме волосся, розділене центральним проділом і вільно спущене нижче плечей. Жодної зайвої текстури, лише чиста та елегантна форма.
Зендея
Акторка навпаки, здивувала коротким і скуйовдженим піксі. Стиліст Корі Морено назвав образ «жіночним і витонченим, але з ноткою бунтарства». І саме ця легка недосконалість зробила зачіску особливо актуальною.
Еммі Россам
Вона дозволила природним кучерям бути головними героями образу. Її об’ємне волосся мало романтичний, живий й максимально органічний вигляд.
Крістен Белл
Зірка обрала вільну зачіску напівзібраного типу з м’якими хвилями та пасмами біля обличчя.
Ніколь Кідман
Навіть класичний апдо Ніколь Кідман отримав розслаблене прочитання, бо стиліст Лоренцо Мартін зібрав волосся у легку, трохи розпатлану конструкцію, проте залишив чубчик-шторку вільним. М’яка текстура допомогла уникнути ефекту надто старанного укладання.
Марішка Гарґітей
Зірка продемонструвала хвилі у дусі ранніх 2000-х. Стиліст Адір Абергель спеціально створив їх як вільний і гламурний контраст до її скульптурної насиченої помаранчево-червоної сукні.
Цьогорічне Emmy Awards показало, що червоний хідник поступово відмовляється від правила «чим складніше, тим краще». Найактуальніші зачуски тепер мають мати такий вигляд, ніби вони рухаються разом із вами, а не існують окремо від образу.