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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
2 хв

Недбало, проте розкішно: зачіски, які підкорили цьогорічну церемонію Emmy Awards

Цьогорічний червоний хідник Emmy Awards довів, що ідеальна зачіска більше не обов’язково має мати цяцькований вигляд. Зірки зробили ставку на м’які хвилі, природну текстуру та романтичну недбалість.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Недбало, проте розкішно: зачіски, які підкорили цьогорічний Emmy

Недбало, проте розкішно: зачіски, які підкорили цьогорічний Emmy / © Associated Press

На церемонії, де від знаменитостей традиційно чекають бездоганного образу, цього разу волосся мало напрочуд невимушений вигляд, про це розповіло видання NewBeauty. Жодних надмірно складних конструкцій, ідеально зафіксованих локонів або зачісок, у яких кожна волосина буквально на своєму місці. Натомість — розпущене волосся, легкий об’єм, недбалі пасма та м’які силуети.

Звісно, назвати такі образи справді невимушеними було б лукавством, адже за кожною «недбалою» зачіскою стоять стилісти, команди та години роботи. Проте саме ефект природності став головним б’юті-повідомленням вечора.

Мішель Пфайффер

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Вона обрала довгі гладкі шари з м’якими кінчиками та вільними пасмами біля обличчя, які додали зачісці легкого об’єму.

Олівія Манн

Олівія Манн / © Associated Press

Олівія Манн / © Associated Press

Акторка зробила ставку на класичне обʼємне укладання феном, чіткий центральний проділ і гладке волосся з майже скляним блиском.

Дакота Феннінг

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Зірка продемонструвала ще простіший варіант — пряме волосся, розділене центральним проділом і вільно спущене нижче плечей. Жодної зайвої текстури, лише чиста та елегантна форма.

Зендея

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Акторка навпаки, здивувала коротким і скуйовдженим піксі. Стиліст Корі Морено назвав образ «жіночним і витонченим, але з ноткою бунтарства». І саме ця легка недосконалість зробила зачіску особливо актуальною.

Еммі Россам

Еммі Россам / © Associated Press

Еммі Россам / © Associated Press

Вона дозволила природним кучерям бути головними героями образу. Її об’ємне волосся мало романтичний, живий й максимально органічний вигляд.

Крістен Белл

Крістен Белл / © Associated Press

Крістен Белл / © Associated Press

Зірка обрала вільну зачіску напівзібраного типу з м’якими хвилями та пасмами біля обличчя.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Навіть класичний апдо Ніколь Кідман отримав розслаблене прочитання, бо стиліст Лоренцо Мартін зібрав волосся у легку, трохи розпатлану конструкцію, проте залишив чубчик-шторку вільним. М’яка текстура допомогла уникнути ефекту надто старанного укладання.

Марішка Гарґітей

Марішка Гарґітей / © Associated Press

Марішка Гарґітей / © Associated Press

Зірка продемонструвала хвилі у дусі ранніх 2000-х. Стиліст Адір Абергель спеціально створив їх як вільний і гламурний контраст до її скульптурної насиченої помаранчево-червоної сукні.

Цьогорічне Emmy Awards показало, що червоний хідник поступово відмовляється від правила «чим складніше, тим краще». Найактуальніші зачуски тепер мають мати такий вигляд, ніби вони рухаються разом із вами, а не існують окремо від образу.

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