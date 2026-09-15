Недбало, проте розкішно: зачіски, які підкорили цьогорічну церемонію Emmy Awards

Недбало, проте розкішно: зачіски, які підкорили цьогорічний Emmy / © Associated Press

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На церемонії, де від знаменитостей традиційно чекають бездоганного образу, цього разу волосся мало напрочуд невимушений вигляд, про це розповіло видання NewBeauty. Жодних надмірно складних конструкцій, ідеально зафіксованих локонів або зачісок, у яких кожна волосина буквально на своєму місці. Натомість — розпущене волосся, легкий об’єм, недбалі пасма та м’які силуети.

Звісно, назвати такі образи справді невимушеними було б лукавством, адже за кожною «недбалою» зачіскою стоять стилісти, команди та години роботи. Проте саме ефект природності став головним б’юті-повідомленням вечора.

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Мішель Пфайффер

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Вона обрала довгі гладкі шари з м’якими кінчиками та вільними пасмами біля обличчя, які додали зачісці легкого об’єму.

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Олівія Манн

Олівія Манн / © Associated Press

Акторка зробила ставку на класичне обʼємне укладання феном, чіткий центральний проділ і гладке волосся з майже скляним блиском.

Дакота Феннінг

Дакота Феннінг / © Associated Press

Зірка продемонструвала ще простіший варіант — пряме волосся, розділене центральним проділом і вільно спущене нижче плечей. Жодної зайвої текстури, лише чиста та елегантна форма.

Зендея

Зендея / © Associated Press

Акторка навпаки, здивувала коротким і скуйовдженим піксі. Стиліст Корі Морено назвав образ «жіночним і витонченим, але з ноткою бунтарства». І саме ця легка недосконалість зробила зачіску особливо актуальною.

Еммі Россам

Еммі Россам / © Associated Press

Вона дозволила природним кучерям бути головними героями образу. Її об’ємне волосся мало романтичний, живий й максимально органічний вигляд.

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Крістен Белл

Крістен Белл / © Associated Press

Зірка обрала вільну зачіску напівзібраного типу з м’якими хвилями та пасмами біля обличчя.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Навіть класичний апдо Ніколь Кідман отримав розслаблене прочитання, бо стиліст Лоренцо Мартін зібрав волосся у легку, трохи розпатлану конструкцію, проте залишив чубчик-шторку вільним. М’яка текстура допомогла уникнути ефекту надто старанного укладання.

Марішка Гарґітей

Марішка Гарґітей / © Associated Press

Зірка продемонструвала хвилі у дусі ранніх 2000-х. Стиліст Адір Абергель спеціально створив їх як вільний і гламурний контраст до її скульптурної насиченої помаранчево-червоної сукні.

Цьогорічне Emmy Awards показало, що червоний хідник поступово відмовляється від правила «чим складніше, тим краще». Найактуальніші зачуски тепер мають мати такий вигляд, ніби вони рухаються разом із вами, а не існують окремо від образу.

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