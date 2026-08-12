Недорогий ретинол - секрет краси Камерон Діаз / © Associated Press

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Камерон Діаз з тих знаменитостей, чия шкіра має гарний вигляд не лише на червоній доріжці. Без складного макіяжу, у домашніх відео чи під час світських виходів акторка стабільно демонструє той самий ефект свіжої, відпочилої та сяйливої шкіри.

І хоча легко припустити, що за цим стоїть арсенал люксової косметики, сама Камерон запевняє, що її рутина напрочуд проста, про це розповіло вилання HELLO!. В інтерв’ю Goop вона розповіла, що щоденний макіяж свого часу буквально «виснажував» її шкіру та провокував висипання. Тож акторка скоротила кількість засобів і залишила лише кілька справді важливих.

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Ретинол

Камерон Діаз / © Associated Press

Улюбленець Камерон — це сироватка з ретинолом, яка позиціонується як варіант для чутливої шкіри та тих, хто лише починає знайомство з ретиноїдами. І тут є важливий нюанс. Ретинол справді вважається одним із найефективніших косметичних інгредієнтів для роботи з віковими змінами, нерівним тоном і текстурою шкіри. Він також може допомагати за тьмяності, пігментації, висипаннях і видимості пор.

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Проте це не той випадок, коли принцип «чим більше, тим краще» працює на користь шкіри. Якщо ви ніколи раніше не використовували ретинол, косметологи зазвичай радять починати поступово, наприклад, із кількох вечорів на тиждень. Шкірі потрібен час, щоб адаптуватися.

І, звичайно, SPF вранці — обов’язкова частина рутини.

Що робить Камерон Діаз

Камерон Діаз / © Associated Press

Найцікавіше, що сама б’юті-рутина акторки зовсім не нагадує багатоступеневий догляд. Камерон розповідала, що ввечері використовує ретинол і олію для обличчя. Ще один її фаворит — засіб для відлущування шкіри.

А от ранковий ритуал ще простіший, адже після пробудження вона просто промиває обличчя водою під душем і навіть не використовує очищувальний засіб. Звучить майже революційно на тлі б’юті-індустрії, яка роками переконує нас, що для ідеальної шкіри потрібні тонер, есенція, сироватка, крем, маска, патчі та ще щось «за потреби».

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У Камерон підхід інший: менше продуктів, але кожен має свою функцію.

Популярність ретинолу

Камерон Діаз / © Getty Images

Ретинол — похідне вітаміну А, яке давно стало одним із ключових компонентів антивікового догляду. Його цінують за здатність впливати одразу на кілька проблем, а саме, нерівну текстуру, тьмяність, пігментацію, дрібні зморшки та висипання. Саме тому його часто називають одним із найуніверсальніших активів у домашньому догляді.

Проте новачкам важливо не повторювати помилку «зіркового» ентузіазму: нанести багато засобу в перший вечір, а потім дивуватися почервонінню та сухості. Краще почати з невеликої кількості й використовувати засіб раз на кілька вечорів, поступово збільшувати частоту, якщо шкіра добре реагує.

Ретинол також не варто бездумно поєднувати з великою кількістю інших активних засобів, особливо якщо шкіра чутлива. А головний урок від Камерон простий: іноді сяйво починається не з десяти кроків догляду, а з того, щоб нарешті зрозуміти, що саме потрібно вашій шкірі.

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