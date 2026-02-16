"Негарна" сестра імператриці Сісі: яка доля спіткала баварську принцесу

Герцогиня Гелена Баварська / фото: суспільне надбання

Реклама

Герцогиня Гелена Баварська була старшою сестрою знаменитої імператриці австрійської Єлизавети, яку багато хто знає як Сісі. Вона народилася 1834 року й була донькою Максиміліана, герцога Баварського, та його дружини Людовіки, принцеси Баварської.

Історикиня та письменниця докторка Емі Боїнгтон розповіла про неймовірну історію життя і кохання Гелени у новому відео на своїй платформі в Instagram (@history_with_amy).

У дитинстві Гелена, її брати й сестри мали доволі безтурботне життя. Їх виховували значно менш формально, ніж це було заведено серед інших королівських або аристократичних родин. На жаль для Гелени, її не вважали вродливою: одна з тіток навіть сказала, що вона косоока й «нещасливо негарна».

Реклама

Це здавалося ще помітнішим на тлі її молодшої сестри Єлизавети, яку з дитинства вважали надзвичайною красунею. Попри це, як старша донька герцога Гелена вважалася однією з найвигідніших наречених у Німеччині. І змалку її розглядали як відповідну партію для Франца Йосифа, імператора Австрії.

1853 року, коли Гелені було близько 19 років, вона разом із матір’ю та молодшою сестрою Сісі поїхала святкувати день народження Франца Йосифа. Вважається, що це була нагода для майбутнього імператора ближче познайомитися з нею й вирішити, чи стане вона його нареченою. Однак Франц Йосиф обрав її молодшу сестру — п’ятнадцятирічну Сісі.

Хоча це й могло залишити негативний слід у стосунках сестер, вони зберегли близькість і листувалися протягом усього життя. Однак заміж принцеса не поспішала — ще п’ять років знадобилося, щоб знайти для неї відповідну партію. Чому саме так сталося, достеменно невідомо: можливо, вона сама не поспішала, а можливо, бракувало рівних за статусом кандидатів.

Зрештою Гелена вийшла заміж за дуже заможного Максиміліана, спадкового принца Турн-і-Таксіс. Хоча формально його ранг був нижчим за її, його величезні статки робили союз прийнятним. І цей шлюб виявився щасливим та гармонійним. У подружжя народилося четверо здорових дітей — дві доньки й двоє синів.

Реклама

Попри щастя в родинному житті, шлюб затьмарювала тяжка хвороба: Максиміліан страждав на серйозне захворювання нирок і помер у 35 років. Гелена була спустошена його смертю, але присвятила решту життя благодійності. Оскільки її сини були ще замалі, щоб керувати родинними маєтками, вона взяла управління на себе до їхнього повноліття. Гелена померла 1890 року у віці 56 років, імовірно, від раку шлунка.

До речі, саме молодший син Гелени — Альберт — придбав для своєї дружини Маргарити Клементини Австрійської тіару з перлами та діамантами, яка восени 2025 року була викрадена з Лувру.