Неідеальні зуби Джонні Деппа: як змінилася усмішка актора

Джонні Депп / © Associated Press

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У Голлівуді складно здивувати білосніжною усмішкою: рівні зуби та бездоганні вініри давно стали частиною образу зірок. Однак Джонні Депп завжди йшов проти правил. Його зуби залишалися далекими від рекламного стандарту, а сам актор навіть називав свої проблемні зуби своєю гордістю. Втім, час і звички внесли свої корективи, про це розповіло видання Hello!

Від природної усмішки до «піратських» зубів

Джонні Депп 1997 рік / © Associated Press

На ранніх фото 1990-х Депп демонстрував цілком природну усмішку. Тоді ж він знімався у «Едварді Руки-ножиці» Тіма Бертона, а згодом зіграв у «Що гнітить Гілберта Грейпа», «Бенні та Джун» і «Сонній лощині».

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Але вже у 1995 році актор відверто розповідав про проблеми із зубами. Він зізнавався, що має багато карієсу, а один зуб після незавершеного лікування кореневого каналу фактично перетворився на маленький «гнилий уламок». Проте, що найцікавіше, Депп не поспішав його виправляти.

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«Я пишаюся цим» — говорив актор і пояснював, що бездоганні зуби дратують його значно більше, ніж власна недосконала усмішка.

Золота усмішка Джека Горобця

Джонні Депп / © Associated Press

Найвідомішою трансформацією зубів Деппа стала, звичайно, роль капітана Джека Горобця у «Піратах Карибського моря». Для образу актора доповнили золотими накладками на зуби — деталь, яка чудово вписалася в ексцентричний образ пірата.

Джонні Депп / © Associated Press

Щоправда, ідея сподобалася не всім. Представники Disney спочатку поставилися до золотих зубів без особливого ентузіазму. Депп наполягав, якщо студія довіряє йому створення персонажа, то має довіряти й його вибору. Зрештою, золоті зуби стали однією з візитівок Джека Горобця.

Усмішка, яка знову опинилася у центрі уваги

Джонні Депп 2023 рік / © Associated Press

У 2023 році Депп повернувся на великий екран із фільмом «Мадам Дю Баррі», прем’єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі. Стрічку зустріли семихвилинними оваціями, однак увагу публіки привернув не лише фільм.

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Користувачі соцмереж активно обговорювали стан зубів актора, бо помітили їхнє потемніння та зміну кольору. На зовнішній вигляд зубів могли впливати й відомі з минулого Деппа проблеми з алкоголем та наркотичними речовинами, а також багаторічне куріння.

Що сталося у 2024 році

Джонні Депп 2024 рік / © Associated Press

У 2024-му шанувальники побачили Джонні Деппа зовсім з іншою усмішкою. Під час відпочинку на Багамах актор спілкувався з гостями бару та на відео було добре видно його нові — значно світліші, рівніші та доглянутіші зуби.

Депп, який колись категорично відкидав ідею «ідеальної» усмішки, тепер, здається, дозволив собі саме таку трансформацію. Водночас актор не розкривав усіх деталей стоматологічних процедур, тому точно сказати, що саме змінило його усмішку, неможливо.

Від навмисно недосконалих зубів до золотих накладок Джека Горобця і, зрештою, білосніжної усмішки — стоматологічна історія Джонні Деппа не менш ексцентрична, ніж його кінематографічні образи. І, можливо, головна зміна полягає не лише в зубах, актор, який колись пишався своєю недосконалістю, тепер просто дозволив собі змінити правила гри.

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