Немов принцеса Меріда: бразилійка з розкішним рудим волоссям вразила чарівним голосом

Бразилійка Алексія Евеллін має чудовий голос та веде свій ТікТок, де ділиться з прихильниками своїми музичними відео.

В одному з останніх — красуня співає поміж скель гори Піку-дас-Агульяс-Неграс. Через природні особливості локації виникає луна і голос співачки тут видається геть казковим. Сама Алексія була вражена красою місця та силою відлуння там, про що написала в описі до відео.

Відео назбирало 12,5 мільйонів переглядів, майже 2 мільйони лайків. Користувачі порівнюють дівчину із принцесою Мерідою з мультфільму "Хоробре серце" та захоплюються її талантом.

Вони пишуть:

"Люди, хто знає, в Карпатах є таке ехо? Просто я хочу повторити"

"Послухала спів і в мене перестала боліти голова"

"А там десь Ельза думає, що це знак"

"Ось вона лісова Мавка"

"Яке кайфове волосся❤️".

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