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Немов принцеса Меріда: бразилійка з розкішним рудим волоссям вразила чарівним голосом

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
3208
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Немов принцеса Меріда: бразилійка з розкішним рудим волоссям вразила чарівним голосом

бразилійка Алексія Евеллін / Фото: із соцмереж

Бразилійка Алексія Евеллін має чудовий голос та веде свій ТікТок, де ділиться з прихильниками своїми музичними відео.

В одному з останніх — красуня співає поміж скель гори Піку-дас-Агульяс-Неграс. Через природні особливості локації виникає луна і голос співачки тут видається геть казковим. Сама Алексія була вражена красою місця та силою відлуння там, про що написала в описі до відео.

Відео назбирало 12,5 мільйонів переглядів, майже 2 мільйони лайків. Користувачі порівнюють дівчину із принцесою Мерідою з мультфільму "Хоробре серце" та захоплюються її талантом.

Вони пишуть:

  • "Люди, хто знає, в Карпатах є таке ехо? Просто я хочу повторити"
  • "Послухала спів і в мене перестала боліти голова"
  • "А там десь Ельза думає, що це знак"
  • "Ось вона лісова Мавка"
  • "Яке кайфове волосся❤️".
@aalexiaevellyn I’m amazed by the sound and beauty of this place Pico das Agulhas Negras, certainly one of the greatest echoes I’ve ever heard in this life ⛰️ ••• Estou admirada com o som e a beleza desse lugar Pico das Agulhas Negras, com certeza um dos maiores ecos que já ouvi nessa vida ⛰️ #mountains #montana #echo #ancestralidade #witch ♬ original sound - Alexia Evellyn

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Дата публікації
Перегляди
3208
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