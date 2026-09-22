Ненсі Сінатра вважає, що саме вона започаткувала культовий макіяж очей у 60-х

Ненсі Сінатра / © Associated Press

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У б’юті-історії 1960-х назріває маленька суперечка. 86-річна співачка Ненсі Сінатра, донька легендарного Френка Сінатри, заявила, що саме вона першою зробила виразний макіяж очей своїм фірмовим знаком, ще до того, як світ дізнався про культові образи моделей Джин Шрімптон і Твіґґі, про це розповіло видання PEOPLE.

«Думаю, саме я започаткувала весь цей бум макіяжу очей у 60-х. Джин Шрімптон і Твіґґі тоді цього не робили«, — написала Сінатра в соцмережах і показала допис із архівними фотографіями.

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Її образ дійсно був максимально виразним: світлі, майже крейдяні повіки, намальована складка над оком, м’яко опущена стрілка та густі накладні вії. Водночас Твіґґі прославилася іншим хитриком, а саме, густими промальованими нижніми віями, які стали одним із головних символів моди десятиліття.

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Твіґґі / © Associated Press

Сама Твіґґі раніше розповідала, що створила свій знаменитий макіяж у 16 років. За її словами, на його нанесення разом із трьома парами накладних вій йшло близько півтори години.

Сінатра ж стверджує, що свій стиль придумала самостійно. Щоправда, брови їй допомогла скоригувати візажистка Аїда Ґрей, оскільки спочатку співачка робила їх неправильно.

Особливо багато уваги її макіяжу приділили після виходу телевізійного шоу «Movin' With Nancy» у грудні 1967 року. За словами Сінатри, більшість листів від шанувальників після прем’єри були саме про її очі.

Ненсі Сінатра / © Associated Press

Сьогодні співачка зізнається, якби тоді краще розуміла, як працює індустрія, могла б перетворити свою популярність на успішний бізнес у сфері моди та краси. Вона зазначає, що не знала, як себе продавати та припускає, що поруч просто не було людей, які допомогли б розвинути цей напрям.

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Наприкінці допису Сінатра навіть поділилася покроковим способом створення свого знаменитого макіяжу, жартома додавши: якщо після цього ви почнете отримувати безліч листів із питаннями про свої очі, вона вас попереджала.

Хто саме першим зробив макіяж очей головним акцентом образу 1960-х, напевно, ще довго залишатиметься предметом б’юті-дискусій. Проте очевидно одне, що десятиліття було часом сміливих експериментів, коли накладні вії, графічні лінії та драматичний погляд стали не просто косметичними лайфгаками, а частиною нової естетики.

Ненсі Сінатра / © Associated Press

До речі, Твіґґі зовсім нещодавно знову опинилася в центрі уваги модної індустрії: 11 вересня вона отримала нагороду Style Icon. У своїй промові модель згадала й Джин Шрімптон, яка, за її словами, була однією з елегантніших моделей тієї епохи, тоді як сама Твіґґі бачила себе «кумедною, худенькою дівчинкою». Саме публікація про неї у британській пресі 1966 року, за словами моделі, запустила її стрімку кар’єру.

А тепер до цієї історії додалася ще одна героїня — Ненсі Сінатра, яка нагадала, що культові б’юті-тренди нерідко мають більше ніж одну музу.

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