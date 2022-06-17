Неперевершена елегантність та старовинні деталі: роздивляємося будинок Юбера де Живанші у Франції

Маєток XVI століття зараз перебуває під наглядом його сім'ї.

Французький модельєр Юбер де Живанші прославився на весь світ своїми вишуканими вбраннями та співпрацею із голлівудськими суперзірками, серед яких була і неперевершена муза Одрі Гепберн. Але вишуканість він любив не лише у роботі, а й активно впроваджував її у своє життя, заховане за дверима розкішного будинку Le Jonchet.

Дім Юбера де Живанші / Фото: Getty Images

Останні роки свого життя модельєр провів у замку епохи Відродження. Існує цей будинок і сьогодні, його продовжують доглядати родичі Живанші, але деякі речі зібрані дизайнером, серед яких були старовинні меблі та предмети мистецтва, були кілька років тому виставлені на аукціоні Christie's.

Дім Юбера де Живанші / Фото: Getty Images

Сам же будинок Le Jonchet опинився у власності дизайнера 1974 року. У той час він шукав нерухомість у провінції Ромій-сюр-Егр, де і знайшов свій майбутній будинок. Подейкують, що Юбер закохався в навколишній ландшафт замку з першого погляду і через три дні після першого огляду купує маєток, з бажанням повернути йому втрачений блиск і славу.

Дім Юбера де Живанші / Фото: Getty Images

Так і сталося. Замок Le Jonchet початку XVII століття був спроектований архітектором Габріелем де Лестрейдом, але до 1950-х років повністю занепав. Після придбання будинку, Живанші найняв архітектора Фернана Пуйона, який повністю відновив маєток і 8 жовтня 1984-го замок внесли до списку історичної спадщини Франції. Від 1988 року, після продажу бренду Givenchy концерну LVMH, переїжджає до Le Jonchet зі своїм партнером, дизайнером Філіпом Віднем, щоб жити на постійній основі.

Дім Юбера де Живанші / Фото: Getty Images

Оскільки маєток є насправді старовинним замком, він оточений ровом із одним під'їзним мостом. Також на території присутні старовинні фонтани, і збереглося кілька історичних оригінальних димарів, город при домі був перероблений у традиційний сад за мотивами парків монастиря Сан-Джорджо Маджоре у Венеції. На стінах деяких кімнат їдальні поклеєно старовинні китайські шпалери.

Дім Юбера де Живанші / Фото: Getty Images

Ще в будинку Le Jonchet є басейн і господарські будівлі, але спалень лише п'ять. За роки свого життя в маєтку дизайнер вклав у нього частинку душі, що видно з неймовірних інтер'єрів.

Дім Юбера де Живанші / Фото: Getty Images

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