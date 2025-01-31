Нереальна красуня: який вигляд мала акторка Джейн Фонду в молодості

У це важко повірити, але акторці та активістці Джейн Фонді вже 87 років.

Попри вік і досить рідкісні ролі в кіно, акторка досі часта гостя на світських заходах та різноманітних червоних доріжках.

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Однак найбільший успіх у її кар'єрі припав на молоді роки. До своєї акторської кар'єри Джейн працювала моделлю та двічі з'являлася на обкладинці Vogue. Також вона викладала танці і активно займалася аеробікою і це стало настільки захопливим для неї, що в результаті переросло в другу професію — Джейн випустила не одне відео зі своїми заняттями, які принесли їй славу та гроші. Окрім кіно її також можна було побачити у театрі та серіалах, а голос почути у багатьох мультфільмах, оскільки вона також займалася озвучуванням.

Ми зібрали рідкісні фотографії цієї знаменитої акторки в молодості.

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Акторка і зараз має надзвичайний вигляд і за виступає природне старіння. Однак у своєму інтерв'ю виданню Vogue все ж зізналася, що робила пластичні операції.

"Мені зробили підтяжку обличчя, і я зупинилася, бо не хочу бути спотвореною. Я не пишаюся тим, що вона в мене була", — розповіла акторка.

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

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