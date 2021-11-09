Нерозгадана смерть Наталі Вуд: що сталося з голлівудською зіркою

Наталі Вуд була суперзіркою свого часу — акторкою, яка розпочала кар'єру ще в дитячому віці і красиво увірвалася до дорослого кіно. Вона знялася у величезній кількості фільмів, була номінанткою на "Оскар" та лауреаткою чотирьох "Золотих глобусів".

Але от тільки поза кіно життя акторки не було таким щасливим. Народилася Наталі Вуд у США в родині бідних емігрантів із Росії. Батько дівчини був етнічним українцем, а мати – росіянкою. Від раннього дитинства мати водила її на кастинги, і у п'ять років дівчинка вже зіграла свою першу роль, тому повноцінного дитинства молода акторка не мала. Тиснула мати на неї постійно, наполягаючи на акторській кар'єрі. Також до 16 років Наталі не брала участі у виборі ролей.

Наталі Вуд / Getty Images

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Далі у 17 років Наталі зазнала сексуального насильства, але імені кривдника так і не назвала. Лише через 66 років після того дня її молодша сестра Лана розкрила таємницю у своїй книжці "Маленька сестра: Моє розслідування загадкової смерті Наталі Вуд", яка вийшла 9 листопада, заявивши, що зґвалтував її Кірк Дуглас — колега за фільмом "Шукачі". Також стало відомо, що привезла юну акторку до його готельного номера мати.

Інцидент тоді зам'яли, бо боялися, що звинувачення відомого актора зруйнує її кар'єру акторки. Дуглас так і залишився безкарним, хоча чутки про його брудну репутацію в Голлівуді ходили багато років.

Наталі Вуд із сестрою Ланою / Getty Images

Наталі продовжила зніматися в кіно, стала іконою стилю та кілька разів побувала заміжньою. Також їй приписували романи з різними знаменитими чоловіками. Але життя зірки було не таким довгим, адже 29 листопада 1981 року у віці 43 років вона загинула за нез'ясованих обставин під час прогулянки на яхті біля острова Санта-Каталіна в Каліфорнії.

Що трапилося з акторкою, так і не було встановлено, але ми розповімо, що відомо про той інцидент і чому це не схоже на нещасний випадок.

Наталі Вуд / Getty Images

Двічі в одному шлюбі

Нечасто буває так, що люди сходяться після розлучення, але у Наталі Вуд був саме такий випадок. 1956 року 18-річна акторка познайомилася з 26-річним актором Робертом Вагнером.

Наталі Вуд / Getty Images

За спогадами Наталі, перша зустріч пари відбулася набагато раніше, коли їй було 10 років, а Роберту — 18. Вони побачилися в коридорі 20th Century Fox. Вагнер згадував пізніше, що навіть не пам'ятав той момент, але вірив Вуд, що так і було.

"Я повернулася до матері і сказала: "Я вийду за нього заміж", — згадувала Вуд в одному з інтерв'ю. Вона це і зробила, двічі. Одружилася пара 28 грудня 1957 в Скоттсдейлі, штат Арізона, а вже майже через п'ять років вони оголосили про розлучення. Офіційно розлучилися Вуд і Вагнер 27 квітня 1962 року. Під час шлюбу пара сильно сварилася, часто Роберт ревнував до її колег на знімальному майданчику, також у пресі ходили чутки про роман Наталі з актором Ворреном Бітті. Кар'єра Вагнера була не така успішна як у дружини, кілька його фільмів були провальними, а після чуток про зраду він взагалі хотів убити Бітті.

"Я ходив навколо його будинку з рушницею, сподіваючись, що він вийде. Я не просто хотів його вбити, я був готовий це зробити", — розповідав Вагнер 2009 року у книжці "Частини мого серця".

За час розставання обидва встигли завести нові стосунки, одружитися і народити дітей. Але всі ці роки пара продовжувала кохати одне одного і періодично бачитися на заходах та у ресторанах. Коли шлюби Наталі та Роберта розпалися, вони вирішили знову зійтись.

"Ми знову одружилися 1972 року на човні біля острова Каталіна в Південній Каліфорнії. Нас супроводжували моя дочка Кеті та її дочка Наташа", — згадував Роберт.

Наталі Вуд / Getty Images

1974 року у Наталі та Роберта народилася перша спільна дитина — дочка Кортні. Приблизно в цей же час пара купила яхту, яку назвала Splendor на честь одного з фільмів Наталі "Пишність у траві" (Splendor in the Grass). У кіно Наталі вже практично не знімалася, а всю себе присвятила дочкам.

Загадкова смерть голлівудської зірки

1981 року Вуд погодилася на роль у фантастичному бойовику "Мозковий штурм", у якому знімалася з Крістофером Вокеном. У листопаді Наталі та Роберт запросили Вокена відпочити та провести День подяки на їхній яхті Splendor.

Яхта Наталі та Вагнера / Getty Images

28 листопада під час прогулянки Вуд зникла із судна. Наступного дня, 29 листопада 1981 року, тіло акторки знайшли у воді о 8:00 ранку близько 1,5 кілометра від їхньої з чоловіком яхти біля берегів Санта-Каталіни. Голлівудська зірка була в нічній сорочці, халаті, червоному пуховику та шкарпетках.

На яхті того вечора, крім Наталі, було ще троє людей: Крістофер Вокен, Роберт Вагнер і капітан судна Денніс Деверн. Усі вони давали суперечливі свідчення поліції, але після двотижневого розслідування смерть акторки назвали нещасним випадком.

Було дві версії події:

Наталі хотіла втекти від сварки на берег на човні.

Почувши стукіт човна об борт, вирішила прив'язати його, послизнулась і впала у воду.

Також на тілі загиблої було виявлено садни та забиті місця, завдані до смерті, значення яким не надали. Розтин показав, що вміст алкоголю в крові Вуд становив 0,14%, також там були сліди таблетки від захитування та знеболювального, які посилюють дію алкоголю. Внаслідок двотижневого розслідування справу закрили.

Що говорить Вагнер:

За словами Вагнера, якось вони випивали вино разом і Крістофер почав умовляти Наталі повернутися повноцінно до акторства, продовжувати кар'єру. Чоловіка зірки це розлютило.

"Чому б тобі не залишитися осторонь її кар'єри? У неї достатньо людей, які кажуть їй, що їй робити без тебе", — писав Вагнер у своїй книжці.

Роберт Вагнер та Наталі Вуд / Associated Press

Далі Роберт розповідав, що вони з Крістофером посварилися і від злості розбив пляшку вина об стіл. Наталі в цей час пішла у ванну своєї каюти, а потім нібито лягла спати. Він же з Вокеном продовжував сперечатися і лаятись, але незабаром вони самі заспокоїлися і розійшлися. Крістофер пішов спати, а Вагнер залишився поговорити з капітаном Деннісом Деверном. Коли ж він спустився до каюти – Наталі в ліжку не було.

Ймовірно, далі він пішов шукати дружину, адже зазначив, що шлюпка, як правило, прикріплена збоку, зникла. Також він сказав, що звук мотора човна не чув. Він зв'язався рацією з береговою охороною.

"За дві години мою дружину знайшли. Наталі була одягнена в червоний пуховик, і це допомогло їм помітити її".

Що говорив Крістофер Вокен:

Колега не коментував те, що сталося на яхті, але під час слідства підтверджував версію Вагнера.

2011 року, коли влада відновила справу Вуд, Вокен найняв адвоката та співпрацював зі слідством. Підозрюваним його не вважали.

2012 року під час появи у програмі на каналі CBS This Morning на запитання журналіста про випадок на яхті він відповів: "Я припинив говорити про це 30 років тому, а зараз так багато інформації, книжок, Інтернету та всього іншого. Усе, що ти хочеш знати, йди і подивися".

Крістофер Уокен: / Associated Press

Що казала Лана Вуд:

Сестри акторки, звичайно ж, на човні не було, але після смерті Наталі вона була однією з тих, хто категорично не вірив жодній версії подій. Лана стверджувала, що її сестра ніколи не пішла б вночі до човна і не попливла б нікуди сама, бо сильно боялася темної води. Також Наталі погано плавала, тому раніше ніколи сама на човні у море не виходила і навіть не вміла ним керувати.

Багато років вона та родичі просили владу переглянути початкові висновки про загибель.

Надувний човен зі Splendor / Associated Press

Що говорив Деніс Деверн:

Капітан судна Денніс Деверн був ключовим свідком у справі, але під час допиту він підтвердив розповідь Вагнера та Вокена. Можливо, всі ці роки його мучило сумління, адже 2011 року Деверн заявив, що збрехав поліції під час початкового розслідування. Він представив департаменту шерифа Лос-Анджелеса петицію, підписану понад 700 людьми, з проханням поновити справу про смерть Наталі Вуд.

Денніс Деверн заявив, що між Вуд та її чоловіком почалася сильна сварка. За його словами всі вони були п'яні і в якийсь момент Наталі та Крістофер почали фліртувати, Вагнер збожеволів, (особливо враховуючи, що через знімання Наталі та Крістофера в одному фільмі, в пресі писали чутки про їхній роман) і саме через це розбив пляшку вина об стіл. Також він сказав, що насправді в каюту пішла не Вуд, а Крістофер, а ось чоловік із дружиною продовжили лаятися на палубі.

Далі, за його словами, вони перемістилися до каюти і він чув, як пара голосно сперечається і чув стукіт. Денніс постукав у їхні двері, щоб подивитися, чи все гаразд, проте, коли Вагнер відчинив двері з сердитим і божевільним виразом обличчя і сказав йому: "Йди геть". Далі сварка перемістилася на корму човна і стала ще голоснішою. Потім раптово настала цілковита тиша. Денніс знайшов Вагнера, який плакав у каюті, і сказав: "Наталі пішла. Вона зникла".

Через дев'ять місяців після поновлення розслідування судмедексперти змінили свідоцтво про смерть на "утоплення та інші невизначені фактори".

Слова капітана привели слідчих та судово-медичного експерта до висновку, що Вуд стала жертвою нападу до своєї смерті від утоплення.

Що говорив Дональд Вілсон:

2013 року з'явився ще один персонаж історії. Відставний агент ФБР Дональд Вілсон заявив, що у нього та Наталі Вуд був чотирирічний роман, від 1973 до 1977 року, коли вона була одружена з Вагнером. Нібито вони познайомилися на курорті в Айдахо, куди він приїхав у робочих справах, а вагітна Вуд втекла від чоловіка після чергової сварки. Вілсон обговорював свій нібито роман з Вуд у соціальних мережах і в численних інтерв'ю. Але його свідчення також взяли до уваги.

Що ще було виявлено під час слідства:

Поліція відшукала випадкових свідків — людей, які теж були не дуже далеко на іншому човні та чули крики про допомогу і навіть бачили бійку.

Сусіди подружньої пари сказали, що під час першого шлюбу Вагнера та Наталі акторка прибігла до них зі сльозами, шукаючи притулку. Наступного ранку вона повернулася додому. Спочатку це був єдиний епізод передбачуваного насильства, виявлений слідчими. Потім узяли до уваги і історію Дональда Вілсона.

Роберт Вагнер коментувати нову версію загибелі дружини відмовляється, але підтримує поновлення розслідування.

Роберт Вагнер / Associated Press

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