Неймовірна історія кохання акторки Мішель Пфайффер: від побачення, на яке вона не хотіла йти, до 33 років шлюбу

Мішель Пфайффер і Девід Келлі / © Associated Press

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У Голлівуді, де гучні романи нерідко закінчуються швидше, ніж черговий трейлер фільму, 33 роки разом — справжній привід для захоплення. Мішель Пфайффер знайшла особливий спосіб нагадати про це та поділилася романтичним селфі з чоловіком і зізналася, що досі почувається найщасливішою жінкою поруч із ним.

Мішель Пфайффер і Девід Келлі 2007 рік / © Associated Press

13 листопада акторка опублікувала в Instagram спільне фото з Девідом Келлі, та присвятила йому ніжний допис: «33 роки навколо сонця з цим прекрасним чоловіком. І 33 роки відчуття, що я найщасливіша дівчина у цій кімнаті».

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Світлину зробили напередодні під час вечора в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, де відбувся 18-й щорічний Film Benefit на честь режисера Стівена Спілберга. Для виходу Пфайффер обрала елегантну чорну сукню Chanel із відкритим декольте та сяйливими деталями, і доповнила образ зеленими сережками. Її чоловік з’явився у класичному чорному костюмі.

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Історія кохання

Мішель Пфайффер і Девід Келлі / © Associated Press

Сьогодні важко уявити, що їхня романтична історія могла так і не статися. У січні 1993 року Мішель і Девід познайомилися на побаченні наосліп у Санта-Моніці. Щоправда, акторка майже скасувала зустріч в останню хвилину.

В інтерв’ю виданню PEOPLE цього року вона розповіла, що була налаштована скептично щодо побачень наосліп. А коли дізналася, що подруга, яка організувала зустріч, навіть особисто не знайома з Девідом, вирішила відмовитися.

«Я сказала, «Я не прийду»» — пригадувала акторка.

Мішель Пфайффер і Девід Келлі / © Associated Press

Зрештою Мішель усе-таки наважилася піти. Їхнє перше знайомство було доволі тихим, обоє виявилися сором’язливими та не надто балакучими. Ба більше, коли пара почала зустрічатися, агент Девіда навіть запевнив акторку: «Він розмовляє!».

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Одначе за стриманим початком швидко розгорнулася справжня історія кохання та вже 13 листопада 1993 року закохані одружилися. На той момент Мішель уже всиновила доньку Клаудію Роуз, а в 1994 році у подружжя народився син Джон Генрі.

Секрет міцного шлюбу

Мішель Пфайффер і Девід Келлі / © Associated Press

За роки спільного життя Пфайффер неодноразово говорила про захоплення чоловіком. В одному з інтерв’ю у 2013 році вона зізналася, що почувається неймовірно щасливою, адже знайшла людину, яку не просто любить, а й глибоко поважає.

«Мені дуже пощастило. Я ніколи не сприймаю його як належне. Я ніколи не зустрічала людину з більшою порядністю, ніж мій чоловік» — розповідала акторка.

Вона також відзначала його почуття гумору, інтелект і, звісно, привабливість. Однак головним фундаментом стосунків вважає саме взаємну повагу, бо за словами Мішель, без неї навіть найсильніше захоплення з часом може згаснути.

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Мішель Пфайффер і Девід Келлі / © Associated Press

33 роки шлюбу, двоє дітей, спільні виходи на світські заходи та ніжні зізнання у соцмережах — історія Мішель Пфайффер і Девіда Келлі нагадує, що довге кохання складається не лише з романтичних моментів. Воно потребує довіри, поваги, гумору та вміння не сприймати одне одного як належне. І, схоже, після трьох десятиліть разом Мішель досі має всі підстави називати себе найщасливішою дівчиною у кімнаті.

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