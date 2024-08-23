Незалежна та смілива: що говорять європейські королівські особи про Україну

Багато королівських осіб публічно демонстрували підтримку Україні за роки повномасштабного вторгнення. Сьогодні, коли Україна святкує свою Незалежність, ми згадуємо ці теплі слова підтримки, натхнення і віри в наш народ і нашу країну.
Король Чарльз III
Король Великої Британії, як і його покійна мати королева Єлизавета ІІ, підтримує Україну. У другу річницю повномасштабної війни він звернувся до українського народу, висловивши свою підтримку. У своєму зверненні тоді у лютому Чарльз сказав, що натхненний силою та рішучістю української нації.
"Рішучість та сила українського народу продовжує надихати, адже неспровокований напад на його землю, його життя та життєдіяльність вступає у третій трагічний рік. Незважаючи на величезні труднощі та біль, завдані ним, українці продовжують виявляти героїзм, з яким так тісно їх асоціює світ. Їх справжня звитяга перед обличчям невимовної агресії. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які були з українцями з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які навчаються тут у Великій Британії", — сказав тоді монарх.
Українці ж вдячні Британії та її народу за всю підтримку, моральну, матеріальну та військову, яку вона надає.
Герцогиня Единбурзька Софі
Невістка короля – герцогиня Единбурзька Софі – стала першою британською королівською особою, яка відвідала Київ, Бучу та Ірпінь 2024 року. Дружина принца Едварда, молодшого сина королеви Єлизавети II, не побоялася приїхати, щоб поспілкуватися з жінками, чоловіками та дітьми, що постраждали від війни. Герцогиня відвідала меморіал жертвам російської окупації у місті Буча, побувала на Романівському мосту в Ірпені, запалила свічку на згадку про загиблих у Андріївській церкві у Бучі та відвідала Софійський собор у Києві, де її зустріла перша леді Олена Зеленська.
Повернувшись додому, Софі написала колонку про поїздку для The Sunday Times, в якій розповіла, що не вважає себе хороброю. Приїжджала герцогиня Единбурзька, щоб допомогти привернути увагу і надати велику підтримку жертвам сексуального насильства, пов'язаного з війною, і вірить, що це їй вдасться.
Шведський король Карл Густав та його сім'я
Тепло про Україну висловлювалися публічно шведські монархи. Король Карл Густав, його дружина королева Сільвія, спадкова принцеса Вікторія та її сім'я відвідували спеціальну молитву світу за Україну в Королівській каплиці Стокгольмського королівського палацу та публічно висловлювали свою підтримку українцям, багато з яких знайшли тимчасовий притулок у Стокгольмі та інших шведських містах. Під час візиту до Швеції перша леді Олена Зеленська та президент Зеленський також зустрічалися з монаршою родиною. А під час особистої аудієнції пані Зеленської та королеви Сильвії обговорювали питання прав дітей, приділивши особливу увагу становищу дітей в Україні.
Король Віллем-Олександр та королева Максима з Нідерландів
Король та королева Нідерландів неодноразово демонстрували солідарність з Україною, зустрічалися з українцями Гаазі та інших містах своєї країни, а також підтримували нас публічно у боротьбі за свою свободу.
"З великою незламністю і мужністю український народ уже два роки будує дамбу проти російської агресії. Ми продовжуємо підтримувати українських чоловіків і жінок, які борються за свободу, демократію та справедливість. Їхня відданість є прикладом і натхненням для всіх нас", — такий пост з'явився у королівському Instagram.
Крім того, королева Максима демонструє відданість Україні, обираючи аутфіти для виходів. У її гардеробі є сукня-вишиванка від українського бренду FOBERINI, а також вона періодично носить сукню-вишиванку від Віти Кін.
Іспанські монархи – Летиція та Філіп VI
Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція також неодноразово виступали з підтримкою України. Нещодавно монарх зустрівся з молодими хлопцями-українцями, які прийшли привітати короля під час 42-го Кубка Іспанії з вітрильного спорту Copa del Rey Mapfre (Кубок короля) у Пальма-де-Майорці.
А королева Летиція, як і її нідерландська колега, одягала вишиванку від українського бренду Etnodim гарного червоного кольору та льону. Це не вперше, коли королева носить подібні вишиванки.
У березні 2022 року, через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, королева Летиція одягла білу вишиванку, яку, як виявилося, вишила українка, яка мешкає багато років у Мадриді. Із нею журналісти навіть зробили інтерв'ю.
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