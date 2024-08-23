Незалежна та смілива: що говорять європейські королівські особи про Україну

Багато королівських осіб публічно демонстрували підтримку Україні за роки повномасштабного вторгнення. Сьогодні, коли Україна святкує свою Незалежність, ми згадуємо ці теплі слова підтримки, натхнення і віри в наш народ і нашу країну.

Король Чарльз III

Король Великої Британії, як і його покійна мати королева Єлизавета ІІ, підтримує Україну. У другу річницю повномасштабної війни він звернувся до українського народу, висловивши свою підтримку. У своєму зверненні тоді у лютому Чарльз сказав, що натхненний силою та рішучістю української нації.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

"Рішучість та сила українського народу продовжує надихати, адже неспровокований напад на його землю, його життя та життєдіяльність вступає у третій трагічний рік. Незважаючи на величезні труднощі та біль, завдані ним, українці продовжують виявляти героїзм, з яким так тісно їх асоціює світ. Їх справжня звитяга перед обличчям невимовної агресії. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які були з українцями з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які навчаються тут у Великій Британії", — сказав тоді монарх.

Українці ж вдячні Британії та її народу за всю підтримку, моральну, матеріальну та військову, яку вона надає.

Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська під час зустрічі в Офісі президента у Києві / Фото: Associated Press

Невістка короля – герцогиня Единбурзька Софі – стала першою британською королівською особою, яка відвідала Київ, Бучу та Ірпінь 2024 року. Дружина принца Едварда, молодшого сина королеви Єлизавети II, не побоялася приїхати, щоб поспілкуватися з жінками, чоловіками та дітьми, що постраждали від війни. Герцогиня відвідала меморіал жертвам російської окупації у місті Буча, побувала на Романівському мосту в Ірпені, запалила свічку на згадку про загиблих у Андріївській церкві у Бучі та відвідала Софійський собор у Києві, де її зустріла перша леді Олена Зеленська.

Герцогиня Единбурзька Софі в Ірпені / Фото: Associated Press

Повернувшись додому, Софі написала колонку про поїздку для The Sunday Times, в якій розповіла, що не вважає себе хороброю. Приїжджала герцогиня Единбурзька, щоб допомогти привернути увагу і надати велику підтримку жертвам сексуального насильства, пов'язаного з війною, і вірить, що це їй вдасться.

Герцогиня Единбурзька Софі з президентом Володимиром Зеленським та Оленою Зеленською / Фото: Associated Press

Шведський король Карл Густав та його сім'я

Королева Сільвія, Володимир Зеленський, Олена Зеленська та король Карл Густав / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

Тепло про Україну висловлювалися публічно шведські монархи. Король Карл Густав, його дружина королева Сільвія, спадкова принцеса Вікторія та її сім'я відвідували спеціальну молитву світу за Україну в Королівській каплиці Стокгольмського королівського палацу та публічно висловлювали свою підтримку українцям, багато з яких знайшли тимчасовий притулок у Стокгольмі та інших шведських містах. Під час візиту до Швеції перша леді Олена Зеленська та президент Зеленський також зустрічалися з монаршою родиною. А під час особистої аудієнції пані Зеленської та королеви Сильвії обговорювали питання прав дітей, приділивши особливу увагу становищу дітей в Україні.

Король Віллем-Олександр та королева Максима з Нідерландів

Король та королева Нідерландів неодноразово демонстрували солідарність з Україною, зустрічалися з українцями Гаазі та інших містах своєї країни, а також підтримували нас публічно у боротьбі за свою свободу.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

"З великою незламністю і мужністю український народ уже два роки будує дамбу проти російської агресії. Ми продовжуємо підтримувати українських чоловіків і жінок, які борються за свободу, демократію та справедливість. Їхня відданість є прикладом і натхненням для всіх нас", — такий пост з'явився у королівському Instagram.

Королева Максима у сукні FOBERINI / Фото: Getty Images

Крім того, королева Максима демонструє відданість Україні, обираючи аутфіти для виходів. У її гардеробі є сукня-вишиванка від українського бренду FOBERINI, а також вона періодично носить сукню-вишиванку від Віти Кін.

Король Віллем-Олександр та королева Максима у сукні від Віти Кін / Фото: Getty Images

Іспанські монархи – Летиція та Філіп VI

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція також неодноразово виступали з підтримкою України. Нещодавно монарх зустрівся з молодими хлопцями-українцями, які прийшли привітати короля під час 42-го Кубка Іспанії з вітрильного спорту Copa del Rey Mapfre (Кубок короля) у Пальма-де-Майорці.

Король Філіп VI / Фото: Getty Images

А королева Летиція, як і її нідерландська колега, одягала вишиванку від українського бренду Etnodim гарного червоного кольору та льону. Це не вперше, коли королева носить подібні вишиванки.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У березні 2022 року, через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, королева Летиція одягла білу вишиванку, яку, як виявилося, вишила українка, яка мешкає багато років у Мадриді. Із нею журналісти навіть зробили інтерв'ю.

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