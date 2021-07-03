Незвичайний подарунок на весілля: що відомо про розкішні сережки Жаклін Кеннеді

Незвичайний подарунок на весілля: що відомо про розкішні сережки Жаклін Кеннеді

Вони були однією з найулюбленіших прикрас Жаклін Кеннеді, яку вона часто носила протягом усього життя. Пропонуємо роздивитися сережки трохи детальніше.

20 жовтня 1968 року Жаклін Кеннеді повторно вийшла заміж за грецького судноплавного магната Аристотеля Онассіса. Новий чоловік був старший Кеннеді на 23 роки і неймовірно багатий.

Аристотель обдаровував нову кохану безліччю коштовностей. Деякі з прикрас вона одягала всього кілька разів, але були і ті, які Жаклін обожнювала, дбавливо зберігала в своїй колекції і часто одягала на різні заходи. Одними із знаменитих прикрас колишньої першої леді США були сережки від Van Cleef & Arpels.

Жаклін Кеннеді / Getty Images

Золоті сережки-кабошони були частиною набору, який Онассіс підніс Жаклін у день їхнього весілля.

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Верхня частина сережок була зроблена у формі великих квітів і усипана безліччю діамантів, а от низ кожної прикрашали великі грушоподібні рубіни, які символізували кохання. Рубіни були знімними і у Джекі були інші комплекти дорогоцінних каменів, на які вона іноді їх заміняла.

Жаклін Кеннеді / Getty Images

1996 року сережки були продані разом з маєтком Кеннеді на аукціоні Sotheby's, ціна на них становила 325 000 доларів. Наразі вони перебувають у приватній колекції.

Жаклін Кеннеді і Арістотель Онассіс / Getty Images

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