Ні сховатися, ні втекти: як знаменитості гуляють з дітьми

Ні сховатися, ні втекти: як знаменитості гуляють з дітьми

Далеко не всі зірки хочуть показувати своїх дітей широкому загалу. Але складно залишитися непоміченим, коли живеш у великому місті на кшталт Нью-Йорка, Лос-Анджелеса або Лондона, де папараці постійно слідують по п'ятах. Сьогодні розглядаємо зірок на прогулянках з дітьми.

Ірина Шейк і Бредлі Купер

Модель Ірина Шейк, як і її екскоханий і батько її дочки Леї — Бредлі Купер — дуже часто потрапляють в об'єктиви вуличних фотографів під час прогулянок зі своєю донькою.

Ірина Шейк з Леєю / Getty Images

Маленька Лея з'явилася на світ у березні 2017 року, зараз їй 4,5 роки. Що цікаво, весь цей час її мама Ірина возила дочку на прогулянку у візку, а тато, навпаки, обирає піші прогулянки з дитиною.

Ірина Шейк з Леєю / Getty Images

І хоча в соцмережах ніхто з них не показує фотографій з дочкою, дівчинка буквально росте на очах у шанувальників.

Бредлі Купер з дочкою Леєю / Getty Images

Ірина Шейк на такі прогулянки завжди виходить стильно одягнена, відчуття, що модель готується до кожної появи перед камерами. Бредлі Купер не так заморочений над своєю зовнішністю, він більше зосереджений на доньці.

Бредлі Купер з дочкою / Getty Images

Кіра Найтлі і Джеймс Райтон

Британська акторка якраз з тих зірок, хто не хоче уваги з боку публіки, шанувальників і фотографів. Вони з чоловіком Джеймсом Райтоном вперше стали батьками в травні 2015 року.

Кіра Найтлі з чоловіком і старшою дочкою Еді / Getty Images

Ще після народження першої доньки Кіру вкрай рідко бачили на прогулянках в Лондоні. Ті рідкісні кадри, які потрапляли в пресу, демонстрували нам, як, Найтлі носить дитину в рюкзаку-переносці або штовхає візок з нею. Після того, як на світ з'явилася друга дочка пари 2019 року, папараці стали ще рідше фотографувати їх.

Кіра Найтлі з чоловіком і старшою дочкою Еді / Getty Images

Що лише доводить теорію про те, що, якщо людина хоче приватності, вона отримує цю приватність.

Кіра Найтлі з сім'єю / Getty Images

Тіна Кунакі і Венсан Кассель

Французька модель Тіна Кунакі стала мамою в квітні 2019 року. А вже за місяць була зазнімкована разом зі своїм чоловіком Венсаном Касселем на Каннському кінофестивалі, куди вони приїхали разом з дочкою Амазоні. Малечі тоді був лише місяць, і сім'ю сфотографували під час прогулянки.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель з дочкою в Каннах / Getty Images

Відтоді Тіна і Венсан не трапляються на очі фотографів хоча їхній доньці вже 2,5 роки. У своїх Instagram-блогах пара також не публікує фотографій дитини.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель з дочкою на Венеційському кінофестивалі 2019 року / Getty Images

Минулу зиму сімейство провело в Ріо-де-Жанейро, і там папараці вдалося сфотографувати Тіну і Венсана з Амазоні на пляжі, але до фотоагентств ці кадри так і не потрапили.

Джіджі Хадід і Зейн Малік

Американська модель Джіджі Хадід стала мамою у вересні 2020 року. До останнього зірка і її бойфренд Зейн Малік приховували стать дитини, а потім і ім'я новонародженої дівчинки, яке публіка дізналася лише за чотири місяці після її народження. Дівчинку назвали Хай. Живе родина в Нью-Йорку і дуже скоро після пологів, які у Джіджі, до слова, відбувалися вдома, модель почала виходити з дочкою на прогулянки.

Джіджі Хадід / Getty Images

Джіджі Хадід / Getty Images

Але все, що поки вдалося сфотографувати фотографам, те, як Джіджі штовхає візок вулицями міста. Іноді на прогулянках з дитиною була зазнімкована мама Джіджі — Іоланда Хадід.

Іоланда Хадід / Getty Images

А в березні 2021 року Джіджі і Зейна разом сфотографували під час такого променаду. Малік гордо тримав візок із донькою.

Джіджі Хадід і Зейн Малік / Getty Images

Якось в інтерв'ю він розповів, що вони з Джі дуже легко освоїлися у своїй новій ролі, адже дочка добре спить ночами і дає батькам повноцінно відпочивати.

Глое Севіньї і Сініша Маркович

У травні 2020 року стало відомо, що 45-річна акторка Глое Севіньї і її бойфренд нью-йоркський галерист Сініша Маркович стали батьками. Під час вагітності Глое знялася в декількох досить відвертих фотосесіях, де постала з великим животом. А після народження дитини поділилася з фанами, що назвала сина Ванею. Пару не часто вдається заскочити на прогулянках, але рідкісні кадри папараці все ж примудряються зробити. Живе родина у Нью-Йорку.

Глое Севіньї і Сініша Макович / Getty Images

Глое Севіньї і Сініша Макович / Getty Images

Глое Севіньї і Сініша Макович на прогулянці з дитиною / Getty Images

Весною 2021-го вперше стала мамою Емілі Ратаковскі. Раніше модель регулярно фотографували папараці, а від моменту народження сина Сильвестра зірка стала вкрай рідко з'являтися перед камерами. Іноді фотографам вдається сфотографувати Емілі з візком в Нью-Йорку в компанії чоловіка Себастьяна і улюбленого пса Коломбо.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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