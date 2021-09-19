Ні сховатися, ні втекти: як знаменитості гуляють з дітьми

Далеко не всі зірки хочуть показувати своїх дітей широкому загалу. Але складно залишитися непоміченим, коли живеш у великому місті на кшталт Нью-Йорка, Лос-Анджелеса або Лондона, де папараці постійно слідують по п'ятах. Сьогодні розглядаємо зірок на прогулянках з дітьми.
Ірина Шейк і Бредлі Купер
Модель Ірина Шейк, як і її екскоханий і батько її дочки Леї — Бредлі Купер — дуже часто потрапляють в об'єктиви вуличних фотографів під час прогулянок зі своєю донькою.
Маленька Лея з'явилася на світ у березні 2017 року, зараз їй 4,5 роки. Що цікаво, весь цей час її мама Ірина возила дочку на прогулянку у візку, а тато, навпаки, обирає піші прогулянки з дитиною.
І хоча в соцмережах ніхто з них не показує фотографій з дочкою, дівчинка буквально росте на очах у шанувальників.
Ірина Шейк на такі прогулянки завжди виходить стильно одягнена, відчуття, що модель готується до кожної появи перед камерами. Бредлі Купер не так заморочений над своєю зовнішністю, він більше зосереджений на доньці.
Кіра Найтлі і Джеймс Райтон
Британська акторка якраз з тих зірок, хто не хоче уваги з боку публіки, шанувальників і фотографів. Вони з чоловіком Джеймсом Райтоном вперше стали батьками в травні 2015 року.
Ще після народження першої доньки Кіру вкрай рідко бачили на прогулянках в Лондоні. Ті рідкісні кадри, які потрапляли в пресу, демонстрували нам, як, Найтлі носить дитину в рюкзаку-переносці або штовхає візок з нею. Після того, як на світ з'явилася друга дочка пари 2019 року, папараці стали ще рідше фотографувати їх.
Що лише доводить теорію про те, що, якщо людина хоче приватності, вона отримує цю приватність.
Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Французька модель Тіна Кунакі стала мамою в квітні 2019 року. А вже за місяць була зазнімкована разом зі своїм чоловіком Венсаном Касселем на Каннському кінофестивалі, куди вони приїхали разом з дочкою Амазоні. Малечі тоді був лише місяць, і сім'ю сфотографували під час прогулянки.
Відтоді Тіна і Венсан не трапляються на очі фотографів хоча їхній доньці вже 2,5 роки. У своїх Instagram-блогах пара також не публікує фотографій дитини.
Минулу зиму сімейство провело в Ріо-де-Жанейро, і там папараці вдалося сфотографувати Тіну і Венсана з Амазоні на пляжі, але до фотоагентств ці кадри так і не потрапили.
Джіджі Хадід і Зейн Малік
Американська модель Джіджі Хадід стала мамою у вересні 2020 року. До останнього зірка і її бойфренд Зейн Малік приховували стать дитини, а потім і ім'я новонародженої дівчинки, яке публіка дізналася лише за чотири місяці після її народження. Дівчинку назвали Хай. Живе родина в Нью-Йорку і дуже скоро після пологів, які у Джіджі, до слова, відбувалися вдома, модель почала виходити з дочкою на прогулянки.
Але все, що поки вдалося сфотографувати фотографам, те, як Джіджі штовхає візок вулицями міста. Іноді на прогулянках з дитиною була зазнімкована мама Джіджі — Іоланда Хадід.
А в березні 2021 року Джіджі і Зейна разом сфотографували під час такого променаду. Малік гордо тримав візок із донькою.
Якось в інтерв'ю він розповів, що вони з Джі дуже легко освоїлися у своїй новій ролі, адже дочка добре спить ночами і дає батькам повноцінно відпочивати.
Глое Севіньї і Сініша Маркович
У травні 2020 року стало відомо, що 45-річна акторка Глое Севіньї і її бойфренд нью-йоркський галерист Сініша Маркович стали батьками. Під час вагітності Глое знялася в декількох досить відвертих фотосесіях, де постала з великим животом. А після народження дитини поділилася з фанами, що назвала сина Ванею. Пару не часто вдається заскочити на прогулянках, але рідкісні кадри папараці все ж примудряються зробити. Живе родина у Нью-Йорку.
Весною 2021-го вперше стала мамою Емілі Ратаковскі. Раніше модель регулярно фотографували папараці, а від моменту народження сина Сильвестра зірка стала вкрай рідко з'являтися перед камерами. Іноді фотографам вдається сфотографувати Емілі з візком в Нью-Йорку в компанії чоловіка Себастьяна і улюбленого пса Коломбо.
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