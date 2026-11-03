Мелісса Джоан Гарт / © Associated Press

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Менопауза — природний етап у житті кожної жінки, проте розмовляти про неї досі буває непросто. Мелісса Джоан Гарт добре пам’ятає, як у дитинстві бачила свою маму біля відчиненого холодильника. Тоді вона не пояснювала, що відбувається, навіть не вимовляла слово «менопауза», цю тему просто оминали.

Тепер, коли акторка сама переживає цей період, вона вирішила змінити підхід. «Це розмова, якої нам дуже бракувало у минулому. Раніше існувало певне табу на такі теми. Сподіваюся, саме наше покоління зможе його зруйнувати» — розповідає акторка.

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За словами Гарт, спочатку вона й сама не розуміла, з чого почати. Їй навіть не спадало на думку, що існують різні варіанти лікування симптомів менопаузи. Здавалося, що залишається лише змиритися з дискомфортом і пережити його, йдеться у матеріалі видання NewBeauty

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Нічні припливи

Мелісса Джоан Гарт / © Associated Press

Першим тривожним сигналом для Мелісси стала нічна пітливість. Раніше вона могла засинати навіть у шкарпетках, адже постійно мерзла, проте одного дня звичний сценарій змінився. Акторка почала прокидатися посеред ночі від сильного жару, скидати ковдру та довго не могла знову заснути.

Спочатку це траплялося зрідка, проте згодом епізоди почастішали. «Раптом я прокидалася вся мокра та вже не могла повернути собі сон. І тоді подумала, зачекайте, що взагалі відбувається» — згадує вона.

Особливо несподіваним для Гарт стало усвідомлення, що такі епізоди можуть вважатися помірними чи сильними припливами жару. Тут важливим критерієм є те, наскільки симптоми заважають повсякденному життю. Якщо припливи переривають сон, роботу чи іншу звичну діяльність, це вже не просто незначний дискомфорт. І Мелісса далеко не єдина, хто стикається з подібними проявами.

У багатьох припливи можуть тривати від семи до десяти років. Також варто звернути увагу на те, наскільки сильно ці симптоми впливають на професійне життя, вони можуть заважати під час важливих презентацій, робочих зустрічей, знімань і ставати причиною відмови від роботи. Виявляється, близько 10% жінок залишають роботу через прояви менопаузи. І це проблема, яку суспільство більше не може ігнорувати.

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Що робити, якщо почалися припливи

Мелісса Джоан Гарт / © Associated Press

Перший крок — не відкладати візит до лікаря та приходити на консультацію підготовленою. Звучить просто, проте саме тут криється важлива деталь, адже варто заздалегідь записати, як часто виникають припливи, коли саме вони з’являються та наскільки сильно впливають на самопочуття.

Одні жінки відчувають їх кілька разів на тиждень, інші — по кілька разів на день або навіть уночі. Така інформація допомагає лікарю оцінити ситуацію та підібрати відповідну тактику.

Також важливо розібратися з міфами про менопаузу. Наприклад, вона не обов’язково має супроводжуватися нестерпними симптомами, які потрібно мовчки терпіти. І хоча сама менопауза є нормальним етапом після завершення репродуктивного періоду, її прояви та інтенсивність можуть змінюватися.

Гормональна терапія чи негормональні препарати

Мелісса Джоан Гарт / © Associated Press

Одна з причин, чому Мелісса почала говорити про це — бажання розповісти жінкам про різні можливості полегшення симптомів менопаузи.

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Серед новіших варіантів існують рецептурні негормональні препарати для лікування помірних і сильних припливів жару, пов’язаних із менопаузою. На відміну від гормональної терапії, такі препарати не містять гормонів і впливають на механізми терморегуляції у центральній нервовій системі. Такий підхід дає шанс на полегшення жінкам, яким не підходить гормональна терапія за медичними показаннями чи які не хочуть її використовувати.

Водночас важливо розуміти, що негормональний препарат не означає автоматично безпечний препарат. Обов’язково треба обговорити з лікарем можливі побічні дії перед початком лікування. Певні препарати можуть діяти на центральну нервову систему та підвищувати денну сонливість або порушувати працездатності. Це важливо для людей, чия робота потребує концентрації, швидкої реакції чи керування транспортом і складною технікою.

Сама Мелісса поки не приймає такі препарати. Вона обговорює доступні варіанти зі своїм лікарем і планує повернутися до питання лікування під час наступних консультацій. Отже, універсального рішення немає, вибір залежить від симптомів, стану здоров’я, протипоказань і особистих побажань жінки.

Краса під час менопаузи

Мелісса Джоан Гарт / © Associated Press

Зміни, які приносить менопауза, стосуються не лише самопочуття. Вони можуть відображатися і на зовнішності, зокрема на стані шкіри. Мелісса зізнається, що не стала радикально змінювати свій догляд, навпаки, вона дотримується перевіреної системи, яку знайшла ще у свої 30 років. Єдина поправка, тепер може наносити трохи більше улюблених засобів.

Одначе справжнім секретом краси акторка вважає зовсім не косметику, а якісний сон. Приблизно 10 років тому вона почала привчати себе спати на спині та підкладати подушку під коліна. Оскільки від природи їй подобалося спати на боці, її турбували заломи на обличчі, які, як їй здавалося, могли сприяти появі зморшок. Також у її спальні з’явилася обтяжена ковдра.

Проте з початком нічних припливів навіть ця звичка перетворилася на випробування. Під час чергового нападу жару ковдру доводилося буквально скидати, після чого починалися перевертання з боку на бік і довгі спроби знову заснути.

Повноцінний сон — важлива частина відновлення організму, і шкіра також залежить від його якості. Коли нічні припливи регулярно переривають відпочинок, жінці може бути складно знову заснути. У результаті вона недоотримує необхідний час для відновлення. До цього додається ще один фактор — недостатнє споживання води, яке також може позначатися на зволоженості та пружності шкіри.

Менопауза — не хвороба, не привід ставити життя на паузу та точно не тема, яку потрібно ховати за зачиненими дверима. Цей період може супроводжуватися нічною пітливістю, припливами жару, безсонням та змінами шкіри. Проте сьогодні жінки мають більше можливостей дізнатися про свій стан і підібрати допомогу разом із фахівцями.

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