Нідерландська принцеса Алексія: що відомо про середню дочку королеви Максими та короля Віллема-Олександра

Принцеса Алексія – середня дочка короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими. Ми вирішили розповісти вам про неї більше, оскільки все частіше Алексія з'являтиметься на публіці разом зі своєю сім'єю, хоч і не є спадкоємицею нідерландського трону.

Хто така принцеса Алексія

Принцеса Алексія на руках своєї матері королеви Максими / Фото: Getty Images

Її повне ім'я – принцеса Алексія Юліана Марсела Лаурентін, вона народилася 26 червня 2005 року у госпіталі Броново у Гаазі через півтора року після народження її старшої сестри – спадкової принцеси Оранської Катаріни-Амалії. Під час народження вона здобула титул Її королівська Високість принцеса Нідерландів та принцеса Орансько-Нассауська і посідає друге місце в лінії успадкування престолу Нідерландів.

Принцеса Алексія та її мати королева Максима / Фото: Getty Images

Через п'ять місяців після народження – 19 листопада 2005 року – вона була хрещена. Алексія має дві сестри, як ми вже згадали – старша Катаріна-Амалія і молодша на два роки – Аріана.

Принцеси Аріана, Катаріна-Амалія та Алексія / Фото: Getty Images

Навчання та освіта

Принцеса Алексія відвідувала державну початкову школу Bloemcampschool у Вассенарі. Потім перейшла до середньої школи Christelijk Gymnasium Sorghvliet у Гаазі, де навчалася від 2017 до 2021 року. Далі продовжила свою освіту в United World College of the Atlantic в Уельсі (Велика Британії), де провчилася два роки.

Під час літньої сімейної фотосесії принцеса зізналася, що "трохи нервувала через вибір" місця навчання, оскільки розглядала й інші варіанти, включаючи Університет Гронінгена у Нідерландах. Влітку 2024 року принцеса стала студенткою Університетського коледжу Лондона, а нідерландський палац поділився милим відео Алексії, коли вона приїхала на навчання. У коледжі Алексія отримає ступінь бакалавра у галузі науки та техніки соціальних змін на інженерному факультеті. Палац також повідомив, що навчальний час принцеси вважатиметься її особистим.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Алексія розмовляє нідерландською, англійською та іспанською мовами, як і її старша сестра. Очевидно, цьому питанню у родині приділяли час.

Інтереси та захоплення

Принцеса Алексія захоплюється балетом та верховою їздою, грає у хокей та теніс, співає та грає на гітарі.

Світські виходи

Іноді разом із членами своєї великої родини принцеса Алексія з'являється у світському суспільстві. Цього року ми бачили її на відкритті державного парламенту, куди дівчина приїхала у сукні своєї мами королеви Максими. Відвідувала захід принцеса і торік, вибравши тоді для виходу малинову сукню від Zhivago.

Також дівчина мала і сольний вихід, 2023 року Алексія була присутня на церемонії присвоєння імені судну VOX Alexia в Роттердамі, де також з'явилася в сукні своєї мами.

Принцеса Алексія із сестрою принцесою Катаріною-Амалією на відкритті державного парламенту в Гаазі / Фото: Getty Images

А в день її 18-річчя король Віллем-Олександр призначив принцесу Алексію кавалером Великого хреста Ордену Нідерландського лева та кавалером Будинку Ордену Золотого лева. Вона також має свій особистий штандарт, на якому зображено національний герб у центрі прапора.

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