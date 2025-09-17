ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
3 хв

Нідерландська принцеса Алексія: як змінилася зовнішність середньої доньки королеви Максими

Принцеса Алексія — середня донька короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими. Їй 20 років, і під час нещодавньої появи на публіці дівчина здивувала всіх кардинальною зміною свого зовнішнього вигляду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Алексія

Принцеса Алексія / © Getty Images

Принцеса Алексія, яка є другою в лінії на нідерландський престол після своєї старшої сестри принцеси Катаріни-Амалії, разом із родиною відвідала Гран-прі Нідерландів Формули-1, і багато хто звернув увагу, як змінилася фігура Алексії.

Домисли про проблеми зі здоров’ям

Принцеса Алексія помітно схудла, і багато хто в нідерландській пресі почав писати про те, чи не зіткнулася дівчина з проблемами зі здоров’ям, булінгом під час навчання чи розладом харчової поведінки.

Принцеса Алексія / © Getty Images

Принцеса Алексія / © Getty Images

На заході Алексія з’явилася в образі у стилі бохо. Її лук складався з подовженого блейзера, трикотажного топа й коротких шортів. Усі ці речі були від бренду Sandro. Завершила образ принцеса високими замшевими чоботями на підборах. Її ноги були підкачані, наче вона не вилазила з тренажерної зали багато тижнів поспіль. Багатьом її образ сподобався, проте дехто вважав худорлявість дівчини ознакою стресу чи інших проблем із харчуванням.

Такий вигляд мала Алексія два роки тому / © Getty Images

Такий вигляд мала Алексія два роки тому / © Getty Images

Образ Алексії з літньої сімейної фотосесії

Алексія стала худою не в мить. Ще під час літньої фотосесії в саду палацу Гейс-тен-Бос у Гаазі 20-річна принцеса демонструвала, як змінилася. Тоді вона постала перед камерами фотографа в сукні кольору трави без рукавів, на її шиї красувалася тонка підвіска, а у вухах були великі золоті сережки. В руці вона тримала маленьку плетену сумку на коротких ручках. Під максісукнею принцеси не було видно її фігуру, але руки Алексії з легким рельєфом натякали, що вона працює у спортивному залі.

Принцеса Алексія / © Getty Images

Принцеса Алексія / © Getty Images

А це образ із літньої фотосесії двома роками раніше

Два роки тому під час фотосесії сім’ї на пляжі в Зуйдерстранді в Гаазі принцеса Алексія мала дещо інший вигляд. Тоді 18-річна дівчина була в білому обтислому топі й широких блакитних штанях, а її фігура була трохи об’ємнішою, що, втім, теж було дуже гармонійно.

Принцеса Алексія / © Associated Press

Принцеса Алексія / © Associated Press

Вона живе життям звичайної студентки

Прицнеса Алексія, яку часто називають донькою, найбільш схожою на королеву Максиму не лише зовні, а й своєю любов’ю до моди, вже давно зачаровує публіку. Після річної перерви дівчина розпочала навчання за програмою бакалаврату з цивільного будівництва на інженерному факультеті Університетського коледжу Лондона, де живе життям звичайної студентки, намагаючись не привертати до себе зайву увагу.

Принцеса Алексія / © Getty Images

Принцеса Алексія / © Getty Images

Вона вчиться, ходить до місцевих кафе і книгарень та насолоджується свободою, якою навряд чи могла б уповні насолодитися в рідних Нідерландах.

Ми впевнені, що побачимо ще багато різних метаморфоз у зовнішності цієї юної королівської особи, адже вона справді дуже нагадує свою матір Максиму в молодості.

Принцеса Алексія / © Associated Press

Принцеса Алексія / © Associated Press

До речі, про її молоді роки та становлення як дружини спадкового нідерландського принца зняли чудовий серіал, який так і називається «Максима», а зараз тривають знімання другого його сезону.

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie