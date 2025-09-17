Нідерландська принцеса Алексія: як змінилася зовнішність середньої доньки королеви Максими

Принцеса Алексія / © Getty Images

Принцеса Алексія, яка є другою в лінії на нідерландський престол після своєї старшої сестри принцеси Катаріни-Амалії, разом із родиною відвідала Гран-прі Нідерландів Формули-1, і багато хто звернув увагу, як змінилася фігура Алексії.

Домисли про проблеми зі здоров’ям

Принцеса Алексія помітно схудла, і багато хто в нідерландській пресі почав писати про те, чи не зіткнулася дівчина з проблемами зі здоров’ям, булінгом під час навчання чи розладом харчової поведінки.

Принцеса Алексія / © Getty Images

На заході Алексія з’явилася в образі у стилі бохо. Її лук складався з подовженого блейзера, трикотажного топа й коротких шортів. Усі ці речі були від бренду Sandro. Завершила образ принцеса високими замшевими чоботями на підборах. Її ноги були підкачані, наче вона не вилазила з тренажерної зали багато тижнів поспіль. Багатьом її образ сподобався, проте дехто вважав худорлявість дівчини ознакою стресу чи інших проблем із харчуванням.

Такий вигляд мала Алексія два роки тому / © Getty Images

Образ Алексії з літньої сімейної фотосесії

Алексія стала худою не в мить. Ще під час літньої фотосесії в саду палацу Гейс-тен-Бос у Гаазі 20-річна принцеса демонструвала, як змінилася. Тоді вона постала перед камерами фотографа в сукні кольору трави без рукавів, на її шиї красувалася тонка підвіска, а у вухах були великі золоті сережки. В руці вона тримала маленьку плетену сумку на коротких ручках. Під максісукнею принцеси не було видно її фігуру, але руки Алексії з легким рельєфом натякали, що вона працює у спортивному залі.

Принцеса Алексія / © Getty Images

А це образ із літньої фотосесії двома роками раніше

Два роки тому під час фотосесії сім’ї на пляжі в Зуйдерстранді в Гаазі принцеса Алексія мала дещо інший вигляд. Тоді 18-річна дівчина була в білому обтислому топі й широких блакитних штанях, а її фігура була трохи об’ємнішою, що, втім, теж було дуже гармонійно.

Принцеса Алексія / © Associated Press

Вона живе життям звичайної студентки

Прицнеса Алексія, яку часто називають донькою, найбільш схожою на королеву Максиму не лише зовні, а й своєю любов’ю до моди, вже давно зачаровує публіку. Після річної перерви дівчина розпочала навчання за програмою бакалаврату з цивільного будівництва на інженерному факультеті Університетського коледжу Лондона, де живе життям звичайної студентки, намагаючись не привертати до себе зайву увагу.

Принцеса Алексія / © Getty Images

Вона вчиться, ходить до місцевих кафе і книгарень та насолоджується свободою, якою навряд чи могла б уповні насолодитися в рідних Нідерландах.

Ми впевнені, що побачимо ще багато різних метаморфоз у зовнішності цієї юної королівської особи, адже вона справді дуже нагадує свою матір Максиму в молодості.

Принцеса Алексія / © Associated Press

До речі, про її молоді роки та становлення як дружини спадкового нідерландського принца зняли чудовий серіал, який так і називається «Максима», а зараз тривають знімання другого його сезону.