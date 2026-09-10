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Ніколь Кідман розповіла про материнство та чому не хоче бути подругою своїм дітям
Голлівудська зірка Ніколь Кідман розповіла про свій принцип виховання дітей та зізналася, чому свідомо не прагне стати для них найкращою подругою.
Для мільйонів шанувальників Ніколь Кідман — еталон елегантності та голлівудської харизми. Однак у питаннях материнства акторка дотримується досить традиційного підходу. Вона переконана, що головна роль мами — не бути з дітьми «на рівних», а залишатися людиною, яка може стати для дитини опорою, наставницею та безпечним місцем, про це розповіло Woman&Home.
Кідман пояснила свою позицію: «Ви насамперед мама, проте також провідник, наставник, безпечна гавань — місце, куди завжди можна повернутися». За словами акторки, вона регулярно нагадує дітям, що не намагається бути їхньою найкращою подругою. Її завдання — бути тією людиною, яка залишатиметься їхньою «скелею» за будь-яких обставин.
У Ніколь четверо дітей, доньок Сандей Роуз і Фейт Маргарет вона виховує разом із колишнім чоловіком, музикантом Кітом Урбаном. Пара розійшлася у 2025 році після 19 років шлюбу. Ще двох дітей — Беллу та Коннора — Кідман має від попереднього шлюбу з Томом Крузом.
Водночас материнство для акторки — це не лише правила та межі, а й уміння вчасно відпустити дитину. Її 17-річна донька Сандей Роуз уже будує власну кар’єру у модельній індустрії та співпрацює з різними брендами. Спочатку Ніколь вагалася, чи варто дозволяти доньці робити такий крок, але саме її мама допомогла їй прийняти рішення.
Перед смертю у вересні 2024 року Джанель нагадала доньці, що свого часу сама дозволила їй у 14 років займатися тим, що вона любила. «Ти теж це робила«, — сказала вона Ніколь і фактично подарувала їй важливий материнський урок, що якщо дитина має справжню пристрасть, іноді найкраще, що можуть зробити батьки, — не стримувати її.
Здається, саме цей принцип Кідман тепер переносить у власне материнство. Вона може залишатися для дітей наставницею та опорою, але водночас дозволяє їм шукати власний шлях.
Сандей Роуз уже не раз розповідала, чого навчилася у знаменитої мами. В одному інтерв’ю вона назвала головним сімейним правилом принцип: «робити, а не просто говорити». Якщо пообіцяла щось — дотримайся слова. А серед найважливіших професійних порад від Ніколь дівчина згадує пунктуальність. Навіть якщо ранні знімання зовсім не хочеться зустрічати на світанку, прийти вчасно означає показати підготовленість і вдячність за можливість працювати.
Для Сандей її мама — не просто голлівудська акторка, а людина, яка залишається її головним натхненням. І, можливо, саме у цьому й полягає материнська філософія Кідман: не прагнути бути подругою, а бути тим дорослим, на якого дитина може по-справжньому спертися.
Ніколь Кідман нагадує, що близькість між мамою та дітьми не обов’язково означає дружбу на рівних. Іноді найнадійніша любов — це чіткі межі, підтримка, власний приклад і готовність відпустити дитину, коли вона знаходить свою мрію.