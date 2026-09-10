Ніколь Кідман розповіла про материнство та чому не хоче бути подругою своїм дітям

Ніколь Кідман розповіла, чому не хоче бути «подругою» для своїх дітей / © Associated Press

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Для мільйонів шанувальників Ніколь Кідман — еталон елегантності та голлівудської харизми. Однак у питаннях материнства акторка дотримується досить традиційного підходу. Вона переконана, що головна роль мами — не бути з дітьми «на рівних», а залишатися людиною, яка може стати для дитини опорою, наставницею та безпечним місцем, про це розповіло Woman&Home.

Кідман пояснила свою позицію: «Ви насамперед мама, проте також провідник, наставник, безпечна гавань — місце, куди завжди можна повернутися». За словами акторки, вона регулярно нагадує дітям, що не намагається бути їхньою найкращою подругою. Її завдання — бути тією людиною, яка залишатиметься їхньою «скелею» за будь-яких обставин.

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© Associated Press

У Ніколь четверо дітей, доньок Сандей Роуз і Фейт Маргарет вона виховує разом із колишнім чоловіком, музикантом Кітом Урбаном. Пара розійшлася у 2025 році після 19 років шлюбу. Ще двох дітей — Беллу та Коннора — Кідман має від попереднього шлюбу з Томом Крузом.

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Водночас материнство для акторки — це не лише правила та межі, а й уміння вчасно відпустити дитину. Її 17-річна донька Сандей Роуз уже будує власну кар’єру у модельній індустрії та співпрацює з різними брендами. Спочатку Ніколь вагалася, чи варто дозволяти доньці робити такий крок, але саме її мама допомогла їй прийняти рішення.

© Associated Press

Перед смертю у вересні 2024 року Джанель нагадала доньці, що свого часу сама дозволила їй у 14 років займатися тим, що вона любила. «Ти теж це робила«, — сказала вона Ніколь і фактично подарувала їй важливий материнський урок, що якщо дитина має справжню пристрасть, іноді найкраще, що можуть зробити батьки, — не стримувати її.

Здається, саме цей принцип Кідман тепер переносить у власне материнство. Вона може залишатися для дітей наставницею та опорою, але водночас дозволяє їм шукати власний шлях.

Сандей Роуз уже не раз розповідала, чого навчилася у знаменитої мами. В одному інтерв’ю вона назвала головним сімейним правилом принцип: «робити, а не просто говорити». Якщо пообіцяла щось — дотримайся слова. А серед найважливіших професійних порад від Ніколь дівчина згадує пунктуальність. Навіть якщо ранні знімання зовсім не хочеться зустрічати на світанку, прийти вчасно означає показати підготовленість і вдячність за можливість працювати.

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© Associated Press

Для Сандей її мама — не просто голлівудська акторка, а людина, яка залишається її головним натхненням. І, можливо, саме у цьому й полягає материнська філософія Кідман: не прагнути бути подругою, а бути тим дорослим, на якого дитина може по-справжньому спертися.

Ніколь Кідман нагадує, що близькість між мамою та дітьми не обов’язково означає дружбу на рівних. Іноді найнадійніша любов — це чіткі межі, підтримка, власний приклад і готовність відпустити дитину, коли вона знаходить свою мрію.

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