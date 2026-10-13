Ніколь Річі розповіла про помилки у догляді за шкірою, яких більше не припускається

Ніколь Річі розповіла про помилки у догляді за шкірою / © Associated Press

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Зірка реаліті-шоу «Просте життя», акторка та дизайнерка Ніколь Річі не приховує, що у неї теж були б’юті-помилки. Колись їй подобалося засмагати без належного захисту, вона експериментувала з косметикою та могла нанести на обличчя крем, призначений для тіла. Тепер її підхід до догляду значно стриманіший. В інтерв’ю виданню NewBeauty Річі розповіла про пігментні плями, сімейні звички та уроки, які засвоїла за роки експериментів із зовнішністю.

Любов до сонця

Ніколь Річі / © Associated Press

Ніколь Річі називає себе «дівчиною сонця» та зізнається, що завжди любила засмагати. Раніше вона часто забувала про сонцезахисні засоби, а приблизно десять років тому почала помічати на шкірі пігментні плями.

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Відтоді ставлення акторки до догляду змінилося. Вона намагається уважніше добирати косметику та не перевантажувати шкіру процедурами. За її словами, через особливості шкіри їй не підходять деякі методи корекції пігментації, зокрема лазерні процедури. Річі визнає, що тепер намагається бути обережнішою з сонцем, хоча й не приховує своєї любові до сонячних ванн.

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Сімейне правило, якого вона дотримується все життя

Ніколь Річі / © Associated Press

Звичка доглядати за тілом з’явилася в Ніколь ще у дитинстві. У її родині цьому приділяли особливу увагу. «У мене батьки з Півдня, тож від самого мого дитинства існувало правило не виходити з дому, без нанесення на шкіру олії та лосьйону» — розповідає акторка.

Тому для неї догляд за тілом ніколи не був другорядним, це звичайна частина щоденної рутини, про яку не потрібно зайвий раз нагадувати. Ще одна її звичка — користуватися насиченим зволожувальним кремом для обличчя протягом усього року. Навіть у Лос-Анджелесі, де зима не надто сувора, Річі надає перевагу щільним текстурам.

Експерименти з косметикою залишилися в минулому

Ніколь Річі / © Associated Press

У 20 років акторка охоче пробувала різні засоби та не завжди зважала на їхнє призначення. Одного разу, коли у неї закінчився крем для обличчя, вона вирішила скористатися маслом для тіла.

Тепер Річі згадує цей випадок як приклад невдалого рішення. У молодості вона могла наносити на шкіру майже все, що було під рукою та зрештою перестаралася з доглядом.

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Сьогодні її підхід інший: менше експериментів, більше уваги до індивідуальних потреб шкіри. Акторка розповідає, що нові засоби нерідко провокують у неї висипання, тому вона воліє без потреби не змінювати звичну рутину. Це не означає, що універсального рецепта догляду не існує. Просто навіть популярна косметика не обов’язково підходить кожному.

Помаранчевий блонд

Ніколь Річі / © Associated Press

Окремо Річі згадала про засіб для освітлення волосся, який свого часу був популярним серед тих, хто мріяв про природні світлі пасма. Виявилося, що акторка теж захоплювалася ним, хоча результат не завжди виправдовував очікування.

Замість бажаного блонду волосся могло набувати виразного помаранчевого відтінку. Річі з гумором пригадує, що тоді почувалася красунею, хоча сьогодні дивиться на ті експерименти зовсім інакше.

Історія Ніколь Річі — це ще одне нагадування, що догляд за собою — не гонитва за новинками та не нескінченне випробування косметики. З віком ми краще розуміємо власні потреби, вчимося помічати реакції шкіри та відмовляємося від звичок, які не допомагають.

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