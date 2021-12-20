Ніжно, красиво і дорого: хто придумав рожеву асиметричну сукню Керрі Бредшоу

З цим вбранням пов'язаний незвичайний факт про Сару Джесіку Паркер.

Оригінальний серал "Секс і місто" закінчився багато років тому, але ми ніколи не будемо втомлюватися дивитися старі повтори цього культового шоу і знову закохуватися в героїв і їхні історії. І це в ой самий час, що знаємо всі серії напам'ять і, як нам здається, розглянули вже всі образи головної героїні. Але іноді дізнатися нові подробиці все ж цікаво, особливо про якесь вбрання Керрі Бредшоу.

Наприклад, часто в Інтернеті можна побачити неймовірно красиву легку сукню, в якій Керрі з'явилася наприкінці 3-го сезону в епізоді Cock a Doodle Do. Але звідки вона, хто її створив і як сукня з'явилося в серіалі ми вам розповімо.

Сара Джессіка Паркер в ролі Керрі Бредшоу / Getty Images

Виявляється, вбрання розробив дизайнер Річард Тайлер. Сукня була створена для його колекції Resort 2001 року і натхненна флорою Карибських островів. На початку нульових вбрання продавалося в престижних універмагах в Нью-Йорка, а його ціна була 3200 доларів.

Сукню для серіалу вибирала, звичайно ж, головна художниця з костюмів і дизайнерка серіалу Патриція Філд. Коли їй показали це легке вбрання, вона одразу зрозуміла, що сукня просто створена для епізоду з падінням до озера. Для знімань було створено дві сукні — одну 2001 року було продано за 2500 доларів, а гроші передали на благодійність, але ось інша залишилася в особистій колекції Сари Джесіки Паркер. 2003 року акторка подарувала вбрання "Музею Вікторії", розташованому в рідному місті Річарда Тайлера — Мельбурні, Австралія.

Сара Джессіка Паркер в ролі Керрі Бредшоу / Getty Images

Неймовірна асиметрична сукня була зшита з шовкового шифону рожевого кольору з асиметричним подолом і вставкою в зоні грудей, яку обрамлювали об'ємні волани. Матеріал для вбрання декорований створеним вручну квітковим принтом. Доповнювали цей романтичний образ головної героїні ніжно-рожева сумочка Louis Vuitton і вантажні прозорі мюлі Aquazzura з маленькими стразами.

Але також є і ще один цікавий факт. Під час знімань серії Керрі та Супермен випадково потрапляють в човновий ставок Центрального парку. Неймовірно, однак ці двоє не використовували дублерів для знімань цієї сцени і змогли зробити все за один дубль. Але під час знімань Паркер порізала ногу, коли падала в ставок, через що їй зробили щеплення від правця.

Читайте також: Знахідка за 5 доларів: історія знаменитої білої пачки Керрі Бредшоу