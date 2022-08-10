Носила не тільки принцеса Діана: королівські каблучки із сапфірами

Днями ми згадували, що герцогиня Кейт змінила заручальну каблучку, яку їй подарував їй принц Вільям. А прикраса ця раніше належала його мамі Діані. Розповідаємо і про інші каблучки із сапфірами, які носять або носили королівські наречені.

Ми пам'ятаємо, що Діана Спенсер вибрала на честь заручин собі каблучку з великим сапфіром. Історію цієї каблучки ми вже розповідали. У день заручин Діані надали на вибір кілька варіантів прикрас з різними каменями, більшість з них були сімейними реліквіями. Але міс Спенсер уникала тих, що належали предкам сім'ї, і вказала на каблучку із сапфіром.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Ця прикраса була з каталогу лондонських ювелірів Garrard & Co, і її міг купити хто завгодно. Але принцеса вибрала саме її. На запитання королеви Єлизавети II, чому ж Діана вибрала саме цю каблучку, вона відповіла так: "Вона нагадує мені каблучку моєї матері, а також пасує під колір моїх очей". Після смерті Діани каблучка з 18-каратного білого золота, прикрашена овальним цейлонським сапфіром 12 каратів, обрамленим чотирнадцятьма діамантами дісталася у спадок її молодшому синові Гаррі.

каблучка Діани / Фото: Associated Press

Можливо, якби він одружився першим, цю каблучку ми б бачили зараз на його дружині. Але оскільки першим одружився старший син Діани Вільям, він попросив у брата прикрасу в обмін на годинник від Cartier і брати помінялися. Так каблучка опинилася на пальці дружини принца Вільяма — герцогині Кембриджській Кетрін. Кейт каблучку не вибирала, їй просто дісталася вже сімейна реліквія. Хоча трохи вона все ж таки її змінила.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям в день своїх заручин 2010 року / Фото: Getty Images

Не тільки Діана віддала перевагу варіанту із кольоровим каменем. На пальці кузини принців Вільяма і Гаррі — принцеси Євгенії Йоркської теж красується каблучка із сапфіром, але не класичним синім, а сапфіром падпараджа. Камінь має рожевий відтінок, а його назва "падпараджа" в перекладі з сингальского означає "колір лотоса", і раніше такі камені зараховували до рубінів, адже за своїм кольором падпараджа більше схожі на рубіни, ніж на сапфіри.

Заручини принцеси Євгенії з Джеком Бруксбенком / Фото: Getty Images

Коли Джек Бруксбенк вирішив освідчитися Євгенії, він вибрав саме цей камінь, оскільки він здався йому таким самим незвичайним, як і його майбутня наречена.

Заручини принцеси Євгенії з Джеком Бруксбенком / Фото: Getty Images

Принцеса, звичайно, була в захваті, адже ця каблучка їй нагадувала заручальну каблучку її матері Сари Фергюсон. Хоча у неї в прикрасі був рубін і діамантовий розсип.

Каблучка Сари Йоркської / Фото: Getty Images

Брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон теж вибрав для заручин із француженкою Алізе Тевене варіант каблучки з сапфіром, до того ж вельми великим. Мабуть, у виборі заручальної прикраси Джеймс керувався тим, що цей камінь носить його старша сестра Кейт, але це не точно. У будь-якому разі каблучка дуже красива, і Алізе носить її із великим задоволенням.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

Друга дружина Його Королівської Високості принца Йоахіма (молодшого сина королеви Маргрете II ) Марі, принцеса Данська, графиня Монпеза отримала на честь заручин каблучку під колір прапора Франції.

принцеса Марі / Фото: Getty Images

Вся річ у тому, що Марі француженка. Тому вибираючи прикрасу принц Йоахім керувався саме цим і підібрав золоту каблучку із діамантом, сапфіром і рубіном — кольори французького прапора.

принцеса Марі / Фото: Getty Images

Бельгійській королеві Матильді пощастило стати власницею двох заручальних каблучок.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Першою була каблучка з овальним рубіном і діамантами по всьому обводу від місцевого ювелірного Дому Wolfers, а другою - прикраса із сапфіровим каменем.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Саме з ним найчастіше сьогодні королева Матильда виходить у світ. Яка з них була подарована як заручальна, історія замовчує.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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