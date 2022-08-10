Носила не тільки принцеса Діана: королівські каблучки із сапфірами

Днями ми згадували, що герцогиня Кейт змінила заручальну каблучку, яку їй подарував їй принц Вільям. А прикраса ця раніше належала його мамі Діані. Розповідаємо і про інші каблучки із сапфірами, які носять або носили королівські наречені.
Ми пам'ятаємо, що Діана Спенсер вибрала на честь заручин собі каблучку з великим сапфіром. Історію цієї каблучки ми вже розповідали. У день заручин Діані надали на вибір кілька варіантів прикрас з різними каменями, більшість з них були сімейними реліквіями. Але міс Спенсер уникала тих, що належали предкам сім'ї, і вказала на каблучку із сапфіром.
Ця прикраса була з каталогу лондонських ювелірів Garrard & Co, і її міг купити хто завгодно. Але принцеса вибрала саме її. На запитання королеви Єлизавети II, чому ж Діана вибрала саме цю каблучку, вона відповіла так: "Вона нагадує мені каблучку моєї матері, а також пасує під колір моїх очей". Після смерті Діани каблучка з 18-каратного білого золота, прикрашена овальним цейлонським сапфіром 12 каратів, обрамленим чотирнадцятьма діамантами дісталася у спадок її молодшому синові Гаррі.
Можливо, якби він одружився першим, цю каблучку ми б бачили зараз на його дружині. Але оскільки першим одружився старший син Діани Вільям, він попросив у брата прикрасу в обмін на годинник від Cartier і брати помінялися. Так каблучка опинилася на пальці дружини принца Вільяма — герцогині Кембриджській Кетрін. Кейт каблучку не вибирала, їй просто дісталася вже сімейна реліквія. Хоча трохи вона все ж таки її змінила.
Не тільки Діана віддала перевагу варіанту із кольоровим каменем. На пальці кузини принців Вільяма і Гаррі — принцеси Євгенії Йоркської теж красується каблучка із сапфіром, але не класичним синім, а сапфіром падпараджа. Камінь має рожевий відтінок, а його назва "падпараджа" в перекладі з сингальского означає "колір лотоса", і раніше такі камені зараховували до рубінів, адже за своїм кольором падпараджа більше схожі на рубіни, ніж на сапфіри.
Коли Джек Бруксбенк вирішив освідчитися Євгенії, він вибрав саме цей камінь, оскільки він здався йому таким самим незвичайним, як і його майбутня наречена.
Принцеса, звичайно, була в захваті, адже ця каблучка їй нагадувала заручальну каблучку її матері Сари Фергюсон. Хоча у неї в прикрасі був рубін і діамантовий розсип.
Брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон теж вибрав для заручин із француженкою Алізе Тевене варіант каблучки з сапфіром, до того ж вельми великим. Мабуть, у виборі заручальної прикраси Джеймс керувався тим, що цей камінь носить його старша сестра Кейт, але це не точно. У будь-якому разі каблучка дуже красива, і Алізе носить її із великим задоволенням.
Друга дружина Його Королівської Високості принца Йоахіма (молодшого сина королеви Маргрете II ) Марі, принцеса Данська, графиня Монпеза отримала на честь заручин каблучку під колір прапора Франції.
Вся річ у тому, що Марі француженка. Тому вибираючи прикрасу принц Йоахім керувався саме цим і підібрав золоту каблучку із діамантом, сапфіром і рубіном — кольори французького прапора.
Бельгійській королеві Матильді пощастило стати власницею двох заручальних каблучок.
Першою була каблучка з овальним рубіном і діамантами по всьому обводу від місцевого ювелірного Дому Wolfers, а другою - прикраса із сапфіровим каменем.
Саме з ним найчастіше сьогодні королева Матильда виходить у світ. Яка з них була подарована як заручальна, історія замовчує.
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