Носить ірокез і зробив багато татуювань: який зараз має вигляд головний герой фільму "Нескінченна історія"

Розповідав він про неймовірну пригоду, в яку занурюється маленький хлопчик, під час читання казки. У ній розповідалося про уявну країну Фантазію, всім жителям якої загрожує знищення. Володарка Фантазії виявляється смертельно хворою. На пошуки ліків для неї та порятунку країни вирушає герой на ім'я Атрейю.

Зіграв цей персонаж американський актор Ноа Гетевей.

Після виходу цього фільму Ноа став особливо популярним як кумир підлітків у Європі. Також, як стало відомо, він сам виконував трюки, що призвело до кількох випадків, коли він ледве не отримав травми на зніманнях. Але такі старання принесли свій результат – він отримав номінацію на премію Young Artist Awards та виграв нагороду як найкращий молодий актор на 12-й щорічній премії Saturn Awards.

Фільм "Нескінченна історія" / фото: скриншот з відео

Фільм "Нескінченна історія" / фото: скриншот з відео

Але більше проривних ролей у його кар'єрі не було, тому Ноа пробував себе окрім акторства й в інших професіях, зокрема працював татуювальником. Гетевей якось зізнався, що завдяки цій роботі він сам міг переконатися у популярності фільму, оскільки клієнти регулярно просили зробити татуювання із зображенням амулету, який носив його персонаж у фільмі.

Фільм "Нескінченна історія" / фото: скриншот з відео

Зараз у кіно він практично не знімається, але судячи з його соцмереж, захоплюється спортом, мотоциклами та зброєю. Також актор, якому зараз 53 роки, дуже змінився – носить ірокез та фарбує волосся у світлий колір. Також у нього на тілі є багато татуювань.

Ноа Гетевей / фото: instagram.com/noahhathaway1371

Ноа Гетевей / фото: instagram.com/noahhathaway1371

Ноа Гетевей / фото: instagram.com/noahhathaway1371

Ноа Гетевей / фото: instagram.com/noahhathaway1371

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