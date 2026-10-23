Нова філософія співачки Ліззо: чому набрані кілограми зробили її впевненішою

Ліззо / © Associated Press

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У світі, де зірок досі оцінюють за цифрами на вагах, Ліззо продовжує говорити про те, що насправді важливі самопочуття, здоров’я та право почуватися привабливою у будь-якому тілі, про це йдеться у матеріалі видання Women’s Health.

Ще влітку 2025 року вона відверто розповідала про зміни своєї фізичної форми, роботу з тренером і набуття сили. Тоді Ліззо наголосила, що навіть якщо після схуднення вага знову збільшиться, це не привід для сорому чи самокритики.

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І ось тепер її тіло справді змінилося. За словами артистки, за останній рік вона набрала близько 9 кг. Але замість того, щоб сприймати це як невдачу, Ліззо говорить про свій досвід із несподіваною легкістю.

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«Набрати вагу за останній рік було для мене неймовірним досвідом. Я почуваюся сексуальнішою» — зізналася співачка. Ця фраза — значно більше, ніж черговий заголовок про трансформацію знаменитості. Вона нагадує, що наше тіло не зобов’язане залишатися незмінним, щоб ми могли любити його, насолоджуватися життям і відчувати власну привабливість.

Більше турботи про себе

Ліззо / © Associated Press

Раніше тренування Ліззо були зосереджені на інтенсивних силових навантаженнях. Однак після незначної травми співачці довелося переглянути звичну програму та дати організму час на відновлення.

«Я відновлююся, тож через травму вже не можу тренуватися у залі так інтенсивно, як минулого року» — розповіла вона. Тепер артистка двічі на тиждень займається з фізичним терапевтом. Замість звичних важких ваг — функціональні вправи, еспандери та легкі гантелі. У програмі є присідання, жим від грудей, бокові кроки з еспандером, а також почергове витягування протилежних руки й ноги та почергове опускання протилежних руки й ноги у положенні на спині, які допомагають розвивати стабільність корпусу та зміцнювати м’язи.

Не менш важливою частиною її рутини залишаються й заняття поза спортзалом. Ліззо щодня практикує йогу та медитацію, і називає їх важливою частиною свого життя.

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До звичного режиму вона також додала розтягування, плавання та ходьбу — активності, які дозволяють залишатися рухливими, але не форсуватися на поверненні до інтенсивних навантажень.

Водночас співачка не приховує, що їй непросто знизити темп. Вона звикла викладатися на повну, проте зараз вчиться бути терплячою до себе. «Я налаштована рішуче. Навіть із травмою, яка могла б вибити мене з гри, я думаю, що все одно продовжуватиму працювати. Я стану сильнішою» — говорить Ліззо. Її наступна мета — повернутися до інтенсивних силових тренувань.

Наступна мета — забіг на 5 км

Ліззо / © Associated Press

Крім того, Ліззо не збирається обмежуватися лише спортзалом. Тепер у неї є ще одна амбітна ціль — пробігти 5 км. Співачка зацікавилася бігом, який останнім часом став популярним способом підтримувати фізичну активність. Проте поки що через травму вона не отримала дозволу повернутися до бігових тренувань.

Один із варіантів, який розглядає артистка, — чергувати біг із ходьбою. Проте поспішати вона не хоче, зараз важливіше повністю відновитися, ніж будь-що довести собі чи іншим.

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«Попереду у мене важливий рік, тому я маю бути у найкращій формі з погляду здоров’я» — пояснила Ліззо. Наразі вона ходить щонайменше тричі на тиждень і готується до майбутнього забігу. Дистанцію близько 5 км співачка регулярно долає під час прогулянок і вдома, і в подорожах.

Цей підхід добре вписується в її нову філософію тренувань: послідовно рухатися, зважати на потреби тіла та не перетворювати фізичну активність на покарання за власну зовнішність.

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