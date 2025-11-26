Новий скандал на "Міс Всесвіт": учасниці звинувачують організацію в нечесності та відмовляються від титулів

"Міс Всесвіт-2025" / © Associated Press

Не минуло й тижня після завершення шоу, як багато конкурсанток вирішили розкрити правду про те, що відбувається, оскільки багато моментів в організації та виборі переможниці був дуже сумнівним.

Уже під час шоу дівчата дізналися, що переможницю нібито обрали ще до початку конкурсу. Саме тому один із суддею Омар Арфуш публічно подав у відставку з посади члена відбіркової комісії. Він заявив, що організація «Міс Всесвіт» сформувала «імпровізоване журі» для відбору 30 фіналісток ще до того, як учасниці вийшли на сцену в попередньому турі. Організатори конкурсу спростували заяви Арфуша, проте за кілька днів після закінчення конкурсу одна з учасниць, яка побажала залишитися анонімною, розповіла PEOPLE, що хотіла би, щоб організатори діяли прозоро.

Топ-5 на конкурсі «Міс Всесвіт-2025» / © Getty Images

«Я знаю, що один з учасників просив суддів роз’яснити, як саме було оголошено ім’я переможниці, але вони відмовилися це зробити», — каже вона. «Багато хто ставив собі запитання, як було оголошено переможцниць, і чи було це справді справедливо?».

«Після того, як ми залишили сцену репетицій, багато хто з нас дізнався із соціальних мереж, а не від організаторів конкурсу „Міс Всесвіт“, що попередній відбір до топ-30 проводився не лише без присутності офіційних суддів, а й до того, як ми вийшли на сцену», — розповіла конкурсантка, додавши: «Багато конкурсанток пожертвували особистим життям, залишили роботу і цілий рік готувалися до цього моменту. Деякі з нас захворіли, потрапили в лікарню або виснажилися, отримуючи всього три-чотири години сну щоночі. Ми зробили це, бо вірили в чесність цієї організації та місію, яку вони нам проповідували».

Також проговорилася в прямому ефірі в Instagram «Міс Норвегія»: «Уже визначили десятку найкращих ще до фіналу, приблизно за 15 днів, тому ми всі були дуже розчаровані, почувши, що, мовляв, який сенс брати участь, якщо організатори „Міс Всесвіт“ уже все вирішили? І це виявилося правдою».

Конкурсантки «Міс Всесвіт-2025»

Але також обурення учасниць викликала і нформація з паспортами, нібито дівчата з деяких країн, як ось Кот-д’Івуар, не могли впринципі перемогти, оскільки для мандрівок їм потрібні візи від 175 країн, а робота розрахована на рік і весь цей час вони повинні мандрувати.

«Робота розрахована на один рік участі в конкурсі „Міс Всесвіт“, 175 країн запитують візу до Кот-д’Івуару», — заявив це один із власників конкурсу Рауль Роче, що стало приводом думати, що паспорт учасниці впливає на її шанси на перемогу в конкурсі.

Представниця Кот-д’Івуар Олівія Ясе / © Getty Images

Після всіх цих скандалів багато дівчат вирішили висловити своє невдоволення публічно і навіть відмовитися від своїх титулів на знак протесту проти нечесності, з якою вони зіткнулися.

Естонія

«Я відмовляюся від титулу „Міс Всесвіт Естонія“. Мої цінності та трудова етика не збігаються з цінностями та етикою національної директорки Наталі Корнейцик. Я віддана справі розширення прав і можливостей жінок і рівності та продовжу цю роботу самостійно, без будь-якої подальшої участі в конкурсі „Міс Всесвіт Естонія“, — написала 28-річна Брігітта Шабак.

Також Брігітта розповіла, що під час інтерв’ю, організатори дозволяли собі багато запитань особистого характеру, що не стосувалися роботи, зокрема чи мають дівчата чоловіків чи дітей, скільки дітям років.

«Маріо Буккарат, генеральний директор „Міс Всесвіт“, прийшов до нас із промовою і сказав: „Міс Всесвіт, не може бути одруженою, тому що вона одружена з організацією “Міс Всесвіт” і спонсорами“. Це нас абсолютно збило з пантелику», — розповіла модель в Instagram.

Кюрасао

«Як „Міс Всесвіт Кюрасао-2025“, я приїхала до Бангкока з вдячністю та надією подарувати моєму острову той самий момент, на який він справді заслуговує. Кюрасао, можливо, й невеличкий, але наша підготовка, дисципліна і дух були сильні, і я всім серцем вірила, що це наш рік. Саме тому невдача була болючою і для мене, і для мене як для делегатки, і для представниці моєї країни. Впродовж усієї цієї подорожі я гідно представляла Кюрасао. Я не з тих, хто скаржиться, але більше не можу мовчати. На жаль, я також стала свідком і пережила моменти за кулісами, які були бентежними і не завжди відповідали стандартам ясності і послідовності, яких прагне дотримуватися така глобальна платформа. Міс Всесвіт — це, зрештою, заява про прийом на роботу, і цей досвід навчив мене, що деякі практики просто не відображають цінностей і принципів, якими я керуюся в житті», — написала Каміль Томас.

Португалія

«На цей момент я більше не відчуваю, що принципи, які обрала для себе організація „Міс Всесвіт“, відповідають моїм очікуванням. Я вважаю вкрай несправедливим покладати провину на поведінку 120 претенденток, які 20 днів були в атмосфері невизначеності, тиску, а часом і страху.

Хочу відзначити момент, коли я зрозуміла, що мій шлях до цього завершено. У розмові між організацією та претендентками було сказано, що у правлячої королеви немає хлопця, бо немає часу — що її відданість суспільству, а її «шлюб» — проєкту. Моє серце забилося. Я застигла. Я озирнулася, сподіваючись, що мене неправильно зрозуміли. Кілька претенденток, які були одружені або мали стосунки, як і я, були явно скривджені. І все-таки я образилася. І все ж таки я обрала віру. Я вирішила до кінця демонструвати те, що дійсно мною рухає. Шлюб навчив мене справжньої відданості — іншій людині, меті, організації».

«Ніколи не дозволяйте нікому обмежувати вас. Ніколи не погоджуйтеся з тим, що вам кажуть, що ви маєте обирати між коханням та амбіціями, між сім’єю та сценою, між тим, хто ви є, і тим, ким ви прагнете бути», — додала модель.

Гваделупа

«Ви вкрали гроші у моїх афро-карибських дівчаток? Ви дозволили їм брати участь, знаючи, що вони ніколи не виграють цей конкурс? Ви дозволили їм брати участь тільки заради розмов про різноманітність та інклюзивність?», — написала 26-річна Офелі Мезіно.

«Ви намагаєтеся знайти расистське виправдання тому, що ви не вибрали когось висококваліфікованого для цієї роботи? Ви взагалі читаєте наші біографії, коли ми подаємо всю візову інформацію?».

«Ви сказали цього року: „Найбільша кількість країн, які ніколи не брали участі в Міс Всесвіт“. Ви крадете гроші у маленьких територій. Ви крадете надію мільйонів людей, які не розуміють, чому вони не в Топ-30/12/5. Це найгірше виправдання, яке я коли-небудь чула. Я слідкую за конкурсами вже десятиліття — це приниження, неповага до учасниць, родин, представників, які вкладають стільки сил у ваш бренд. Як ви можете так не поважати ці країни?»

Еквадор

«З огляду на все, що відбувається після цього конкурсу, я хочу нагадати всім, хто це читає, і кожному учаснику, про дуже важливу річ:

Ваша цінність, ваше призначення і ваш успіх визначаються не кількістю передплатників в Instagram. Ми не можемо виміряти нашу цінність цифрами. Що справді важливо, то це той вплив, який ви чините на людей, що вже перебувають поруч із вами. Ніхто не запам’ятає вас за цифрою у вашому профілі — я обіцяю вам це. Вас запам’ятають за тими почуттями, які ви їм подарували. Незалежно від того, 100 у вас підписників чи 10 мільйонів, у вас відберуть ваше серце, вашу доброту і вашу щирість.

По-друге, кожній маленькій країні, кожній непоміченій нації, кожному місцю, де сильний паспорт не є гарантованим привілеєм: ніколи не припиняйте мріяти по-великому. Ніколи не применшуйте свого потенціалу через те, що хтось каже вам, що ви маєте менше сил, ніж інші. Ви здатні досягти абсолютно всього, чого забажаєте. Коли щось призначене для вас, завжди знайдеться спосіб. Завжди є рішення», — написала 30-річна Надя Мейха.

Ліван

«Слова значать більше, ніж ми думаємо. Вони можуть ранити або зцілювати, і кожен із нас може обирати, що саме. Ви можете забути коментар тієї самої секунди, як його опублікуєте. Людина, яка читає його, може носити його з собою кілька днів. Виберіть турботу. Якщо ви не вмієте говорити по-доброму, абсолютно нормально взагалі нічого не говорити.

Не потрібно затьмарювати чуже світло, щоб сяяти. Виберіть доброту. Виберіть повагу. Просто людяність», — написала Сара Ліна Бужауд.

Острови Теркс і Кайкос

«Кожна учасниця заслуговує на те, щоб піднятися на вершину завдяки своєму призначенню і підготовці, а не завдяки політичній вазі або легкості пересування, зумовленій її громадянством», — написала Берініс Дікенсон Мартінес.

«Моє горло стиснулося від безсонних ночей, годин репетицій, тренувань, жертв і тих фізичних, фінансових і психологічних випробувань, які я пережила, щоб дійти до цього моменту, — всього того, що залишилося поза увагою. Це було хворобливе, неприємне відчуття, але воно тривало недовго, бо правда про виконану роботу, про моє зростання і про той вплив, який я справила, була занадто очевидною, щоб їх ігнорувати».

«Так, результат був непростим. І так, це було несправедливо. Але цей момент не стане кінцем моєї історії і межею того, що я можу зробити для своєї країни».

Кот-д’Івуар

27-річна представниця африканської країни Кот-д’Івуар Олівія Ясе — відмовилася від свого титулу. Саме про неї говорив Рауль Роче, натякнувши, що вона ніколи б не перемогла через свій паспорт. Однак за документами Олівія — громадянка США.

«Представляючи Кот-д’Івуар на конкурсі „Міс Всесвіт 2025“ у Бангкоку, я особисто переконалася у своїй здатності домагатися великих успіхів, попри труднощі. Але щоб і надалі йти цим шляхом, я маю залишатися вірною своїм цінностям: повазі, гідності, досконалості та рівних можливостях — найважливішим стовпам, що мене скеровують. Із серцем, сповненим подяки й глибокої поваги, я оголошую про свою відставку з титулу „Міс Всесвіт Африка та Океанія“, а також про припинення будь-якої подальшої співпраці з Комітетом „Міс Всесвіт Африка та Океанія“, а також про припинення будь-якого подальшого співробітництва з Комітетом „Міс Всесвіт 2025“.

Як я сказала на сцені, моє найбільше бажання — бути прикладом для нового покоління, особливо для молодих дівчат. Я закликаю їх розширювати свої кордони, упевнено входити в простори, де вони думають, що їм не місце, і з гордістю приймати свою ідентичність.

Саме ця прихильність бути позитивним прикладом веде мене до сьогоднішнього рішення. Відмова від обмеженої ролі «Міс Всесвіт Африка і Океанія» дасть мені змогу повністю присвятити себе захисту цінностей, які я так глибоко поважаю», — написала Олівія.