Образи, які ви захочете повторити: що носила героїня фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі"

Вбрання головної героїні чудово вписуються в сучасний стиль, і це попри те, що фільму понад 30 років. Пропонуємо вам невеликий гід її образами, які захочеться повторити.

Кажуть, що мода циклічна і повертається через деякий проміжок часу. Частка правди в цьому є, адже багато речей ми як носили, так і носимо, просто зараз вони трохи видозмінені і пошиті з інших тканин. Одними з найчастіше повторюваних стилів стали 80-ті і 90-ті роки. У магазинах і на знаменитостях можна помітити речі, які були в моді 30 років тому. Але в основному сучасні селебріті віддають перевагу найбільш спірним кітчевим речам, які не більше, ніж черговий привід поговорити. Багато хто забув або не знає зовсім, що кінець 80-х і початок 90-х подарували нам багато дійсно стильних речей і образів, які в моді досі і ми їх щодня носимо, самі того не знаючи.

Вивчати моду дуже легко за кіно, де головні героїні завжди одягнені в тренди своєї епохи. Однією з найстильніших кіногероїнь ось уже понад 30 років вважається дівчина на ім'я Саллі з милої романтичної комедії "Коли Гаррі зустрів Саллі". Цей фільм вийшов на екрани 1989 року і вмить підкорив серця кіноглядачів, і не лише зрозумілим, атмосферним і романтичним сюжетом, а й образами головної героїні. Ну дуже стильною була Саллі.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Художницею з костюмів у фільмі виступила Глорія Грешам, яка наповнила гардероб головної героїні базовими речами. Вона не використовувала жодних кричущих і гламурних образів: яскравих макіяжів із синіми тінями, широких плечей у жакетах і пластмасових прикрас. Завдяки Грешам фільм залишився поза часом.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

А все тому, що Саллі носила звичайні в'язані затишні светри, вовняні двобортні жакети з принтом "ялинка" і в клітку, однотонні блузи, прості класичні штани, штани банани, оверсайз-пальта на запах і куртки-парки.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Також дуже стильними були її образи зі звичайними синіми джинсами, в які дівчина заправляла водолазки і одягала простий шкіряний ремінь.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Із взуття у Саллі були лофери, черевики на маленьких підборах, човники і балетки. Ця дівчина — активний персонаж, який багато ходить, спілкується і працює, тому її стиль зручний, але елегантний.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

І не можна не згадати шорти до колін. Їх вона носила і влітку, і взимку, поєднувала з блузами і джемперами.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Також фішкою фільму стали капелюхи-федори. Дівчина неодноразово в них з'являлася і який же стильний вигляд вони мали з жакетом.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Для вечірок теж були підібрані елегантні речі, наприклад, Новий рік вона зустрічала в чорній сукні з відкритими плечима, а на весілля прийшла в довгій смарагдовій сукні з рукавами-ліхтариками.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

І окреме місце потрібно відвести аксесуарам, адже практично всі з них ви захочете собі. Саллі носила окуляри, але вони були лаконічними, а її сумки — мішкуваті з довгою ручкою, які героїня носила через плечі.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

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