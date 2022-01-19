Очікування та реальність: 5 зірок, які фотошопять свої знімки для Instagram

Очікування та реальність: 5 зірок, які фотошопять свої знімки для Instagram

Бачачи ці фото в соцмережах, багато дівчат засмучуються, адже вони не настільки ідеальні, як дівчата з картинки, але насправді це все обман заради популярності.

Щодня ми бачимо знаменитостей у соцмережах, куди вони викладають свої ефектні знімки з заходів, відпочинку та повсякденного життя, і захоплюємося їхньою рівною шкірою, ідеальним волоссям та фігурами. Однак насправді все не зовсім так, як на їхніх сторінках, адже перед публікацією всі фото зірок проходять ретельне ретушування за допомогою фотошопу та спеціальних фільтрів.

Вера Вонг

Модельєру зараз 72 роки, але судячи з її Instagram цього не скажеш. Вера постить знімки у мінівбраннях, а на її обличчі завжди сонцезахисні окуляри. Якщо ж якулярів на знаменитості немає, то на цих знімках вона у камеру ніколи не дивиться або фото надто зернисті, розмиті чи зроблені здалеку. Також шкіра зірки завжди гладенька і без жодної зморшки.

Вера Вонг / Instagram Вера Вонг

Однак насправді Вонг зовсім не така ідеальна, як багато хто думає. Так, вигляд вона має чудовий: струнка і в неї розкішне довге волосся, але вік все ж дається взнаки.

Вкра Вонг / Associated Press

Анна Делло Руссо

Італійська модниця, журналістка та колекціонерка часта гостя на всіх гламурних тусовках, на яких з'являється у головних трендах сезону. Її образи ніколи не бувають нудними чи однотонними, а на обличчі завжди розкішна усмішка.

52-річна Аанна охоче знімається на фотоколах та заходах, але викладаючи знімки у соцмережі, теж часто їх обробляє, хоча не так кардинально, як інші зірки.

Анна Делло Руссо / Getty Images

Мадонна

63-річна суперзірка напевно королева фотошопу серед знаменитостей у Instagram, адже на багатьох фото співачку просто не впізнати. Шкіра Мадонни ідеально рівна, без жодної зморшки, волосся красиво укладене і навіть форма обличчя стала іншою – більш витягнутою.

Насправді ж співачка має зовсім не такий вигляд, а знімки в Instagram, чи то бажання бути фдеальною, ніж є насправді, чи черговий піар хід.

Мадонна / Getty Images

Брітні Спірс

Брітні хоч і пише часто в Instagram, що свої фото не редагує, але уважні шанувальники не раз звинувачували зірку у фотошопі та фільтрах.

Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

Але насправді талія Брітні не така тонка, як на фото.

Брітні Спірс / скриншот з відео

Глоє Кардашян

Сестри Кардашян зірки фотошопу і необроблені знімки у соцмережі ніколи не викладають. Найчастіше ретуш шанувальники помічають за 37-річною Глоєю, адже в Instagram вона завжди надто ідеальна, струнка та засмагла.

Глоє Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Насправді дівчина теж має дуже гарний вигляд, але далеко не такий, як у соцмережі.

Хлоє Кардаш'ян / Getty Images

Окрім того, якщо переглядати ранні фото зірки реаліті, можна помітити колосальні зміни в її зовнішності.

Глоє Кардашян / Getty Images

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