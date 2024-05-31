Одна найрідкісніших: чим особлива заручальна каблучка королеви Максими

Король і королева Нідерландів у шлюбі вже понад 22 роки. Але в далекому 1999 році парламент країни був категорично налаштований проти Максими Соррегьєти, в яку був закоханий принц Оранський Віллем-Олександр. На щастя, жодні політичні перешкоди не стали на шляху закоханих і принц одягнув каблучку з діамантом на палець своєї майбутньої дружини.

Передісторія стосунків аргентинки та спадкового принца

Максима Соррегьєта та принц Віллем-Олександр познайомилися на вечірці їхніх спільних друзів в іспанській Севільї. Надворі був квітень 1999 року. Їй було 27, а йому 32 роки. Максима тоді приїхала просто повеселитися і аж ніяк не очікувала зустріти там кохання всього свого життя. Спадкоємець нідерландського трона не став зізнаватися, що він принц, а назвався просто Алексом. Цілий вечір вони танцювали, а потім домовилися зустрітися в Нью-Йорку, де на той момент жила і працювала Максима, яка переїхала до США з Аргентини.

Максима Соррегьєта та принц Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Через два роки стосунки пари стали настільки серйозними, що Віллем-Олександр замислився над тим, щоб офіційно представити Максиму своїм батькам – королеві Беатрікс та принцу Клаусу, а також публічно оголосити про свої наміри одружитися. Але шлюб майбутнього короля не міг бути укладений без дозволу парламенту й у цьому була загвоздка.

Проблема виявилася в тому, що батько Максими, Хорхе Соррегьєта, був міністром сільського господарства за правління аргентинського диктатора Хорхе Відели. А зв'язок сім'ї Соррегьєти з режимом, що вчиняв звірства проти аргентинського народу, був неприйнятним для уряду Нідерландів. Дійшло до того, що принц Оранський всерйоз думав над тим, щоб відмовитися від трону (історія знає такі приклади), щоб одружитися з Максимою.

Але, на щастя, парі пощастило, оскільки надали підтримку батьки Віллема-Олександра. Королева Беатрікс всіляко продемонструвала парламенту, що необхідно знайти рішення та надати дозвіл на шлюб її сина. Беатрікс добре пам'ятала, як кілька десятків років тому вона зіткнулася з такою самою проблемою, оскільки її майбутній чоловік – принц Клаус – був німецького походження. Також Віллем-Олександр виступив по телебаченню на підтримку своєї нареченої та їхнього шлюбу, що мало сприятливий вплив на суспільство, а завдяки цьому уряд зрештою поступився. Але висунули й умову, батько Максими не міг бути присутнім на весіллі дочки.

Заручини та каблучка з помаранчевим діамантом

31 березня 2001 року королева Нідерландів Беатрікс і принц Клаус оголосили про заручини свого старшого сина, принца Оранського Віллема-Олександра та Максими Соррегьєти. Під час телевізійної пресконференції з королевою Беатрікс та принцом Клаусом, майбутня принцеса Максима говорила нідерландською. І якраз під час цієї пресконференції весь світ уперше побачив заручальну каблучку, яку принц Оранський подарував своїй майбутній дружині.

Королева Беатрікс, принц Віллем-Олександр, Максима Соррегьєта і принц Клаус в день оголошення про заручини / Фото: Getty Images

Принц Віллем-Олександр звернувся до нідерландської ювелірної фірми Steltman із проханням виготовити каблучку для його коханої. Центральним елементом прикраси з білого золота став незвичайний помаранчевий діамант овального огранювання, оточений парою білих діамантів смарагдового ограновування, пише thecourtjeweller.com. Два ряди діамантів в оправі оточують центральну частину прикраси. Каблучка складається з трьох окремих смуг, з'єднаних разом. Четвертою на пальці Максими є її весільна обручка.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Примітно, що королева Максима носить заручальну каблучку та обручку на обох руках, а не тільки на лівій, як багато членів королівської родини. Можливо, це пов'язано зі змішаними традиціями, які Максима та Віллем-Олександр привнесли до своєї родини.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Помаранчеві діаманти є одними з найрідкісніших у світі. І вибір цей був ретельно продуманий нареченим, з посиланням на Дім Оранських-Нассау – нідерландської королівської династії. Назва королівського будинку є відсиланням до місця (місто Оранж, яке знаходиться в Авіньйоні на півдні Франції), а не фрукту чи кольору, як заведено думати. Хоча зі зрозумілих причин сім'я і взяла помаранчевий колір як основний їхній символ.

Королева Максима / Фото: Getty Images

До речі, крім своєї заручальної каблучки, Максима також носить багато інших прикрас з помаранчевим камінням.

Королева Максима / Фото: Getty Images

17 травня 2001 року Максима стала підданою Нідерландів. А 2 лютого 2002 року відбулася громадянська церемонія одруження пари, слідом за якою відбулося і вінчання в церкві XV Ньіве-керк.

Весілля королеви Максими та короля Віллема-Олександра / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали яким було весільне вбрання королеви Максими від Дому Valentino.

Весілля королеви Максими та короля Віллема-Олександра / Фото: Associated Press

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