Одрі Гепберн, Грейс Келлі і Софі Лорен: найкрасивіші сукні акторок старого Голлівуду на "Оскарі"

Завжди головною родзинкою церемонії "Оскар" були і будуть вишукані і дорогі сукні кіноакторок, у яких вони виходили за своєю нагородою. Вбрання від іменитих дизайнерів, дорогі прикраси, сумочки і туфлі обговорюються не менш активно, ніж самі фільми.

Сукні, в яких знамениті акторки виходили за заповітною статуеткою, увійшли до історії, як найрозкішніші, дорогі, елегантні і модні. Деякі із вбрань часів Золотої епохи Голлівуду досі мають сучасний і стильний вигляд.

Напередодні чергової церемонії, де оголосять найкращі кінороботи цього року, ми пропонуємо вам поглянути на розкішні образи акторок, які вже увійшли до історії кіно як найвидатніші.

Софі Лорен

1963 року Софі Лорен вийшла на сцену, щоб вручити Грегорі Печу "Оскар" за найкращу чоловічу роль, але більшу увагу привернула незвичайна сукня акторки. Вбрання було білого кольору довжиною до колін і мало відносно простий силует, проте яскравою деталлю образу стало декольте, яке прикрашало безліч пір'я і шифонові квіти.

Доповнили вбрання акторки висока вечірня зачіска і великі сережки у вухах.

Грегорі Пек і Софі Лорен на церемонії вручення премії Оскар в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 8 квітня 1963 року / Фото: Associated Press

Одрі Гепберн

1954 року Одрі Гепберн отримала свій перший "Оскар" за роль у фільмі "Римські канікули". На церемонію вона прийшла у ніжній сукні кольору "слонова кістка", створеній французьким кутюр'є Юбером де Живанши.

Вбрання було виконане із красивого мережива, мало тонкі бретельки, які відкривали спину, і трохи пишну спідницю міді. Сукня була незвичайним вибором для "Оскара", але стала прикладом жіночності і вишуканого смаку.

Одрі Гепберн позує зі своєю статуеткою на 26-й щорічній церемонії вручення премії "Оскар" в Нью-Йорку, 25 березня 1954 року / Фото: Associated Press

Сукню Одрі було визнано найкращим вбранням "Оскара" за версією журналу Time і вона стала однією із найдорожчих: на аукціоні вінтажних речей 2011 року її продали майже за 132 тисячі доларів.

Живанши створив для Одрі дуже багато вбрань, і в деяких із них вона з'являлася у своїх наступних картинах. Вони познайомилися 1953 року, коли акторка працювала над картиною "Сабріна", тоді вона приїхала до Парижа, щоб придбати для фільму справжню паризьку сукню від Balenciaga, але дизайнер відмовив їй, порадивши відвідати свого колишнього учня Живанши. Після знайомства модельєр був підкорений Одрі і це поклало початок міцному професійному співробітництву і багаторічній дружбі.

Працівниця галереї тримає мереживну сукню Одрі Гепберн / Фото: Associated Press

Елізабет Тейлор

1961 року Елізабет Тейлор отримала золоту статуетку за найкращу жіночу роль у фільмі "Баттерфілд 8". На захід вона одягла сукню Christian Dior з колекції весна-літо 1961 Haute Couture, називалося вона Soiree a Rio. Прикрашав вбрання квітковий малюнок на пишній спідниці і пояс, теж з квітами. Доповнили образ акторки високі білі рукавички і сережки люстри від ювелірного бренду Ruser.

Колекція, в якій була представлена ця сукня, ознаменувала початок кар'єри легендарного дизайнера Марка Бохана в Dior. У цій колекції з'явився новий Slim Look, який являв собою нову версію культового силуету Dior New Look. Побачивши колекцію, Тейлор просто закохалася в неї і одразу замовила 12 вбрань, ця сукня була однією із них.

Пітер Устинов, Ширлі Джонс, Боб Гоуп, Елізабет Тейлор, Берт Ланкастер на премії "Оскар" в Санта-Моніці, Каліфорнія, 18 квітня 1961 року / Фото: Associated Press

Грейс Келлі

1955 року розкішна Грейс Келлі зачарувала публіку не лише своєю перемогою в номінації "Найкраща акторка", але і неймовірним вбранням, яке, до речі, має актуальний вигляд і зараз.

Акторка вибрала для церемонії ніжно блакитну, практично кольору Тіффані, шовкову сукню, яку розробила для неї легендарна дизайнерка костюмів Едіт Гед, яка отримала свого часу 35 номінацій на "Оскар" і вісім перемог.

Грейс Келлі і Марлон Брандо позують зі своїми статуетками на церемонії вручення премії "Оскар" в Голлівуді, Каліфорнія, 30 березня 1955 року / Фото: Associated Press

Сукня мала тонкі бретельки, жіночний силует, а прикрашали її безліч драпувань і довгий шлейф. Доповнила своє вбрання акторка високими білими рукавичками, перловими сережками і маленькою сумочкою. Також до цієї сукні додавалася і довга накидка у тон. Вбрання назавжди зробило Грейс Келлі еталоном голлівудського шику і увійшло до історії, як одне із найкрасивіших і жіночних.

Грейс Келлі і кінопродюсер Дон Гартман на церемонії вручення премії "Оскар" в Голлівуді, Каліфорнія, 30 березня 1955 року / Фото: Associated Press

Вів'єн Лі

1940 року на церемонії вручення премії "Оскар" Вів'єн Лі була відзначена нагородою за найкращу жіночу роль у фільмі "Звіяні вітром. Акторка одягла вечірню сукню з V-подібним вирізом і квітковим принтом.

Вбрання було розроблене Айрін Гіббонс — американською дизайнеркою, художницею з костюмів і акторкою, яка сама двічі номінувалася на премію "Оскар" за найкращий дизайн костюмів. Її вбрання також дуже любили Марлен Дітріх і Грета Гарбо.

Доповнили образ Вів'єн ланцюжок з кулоном від Van Cleef & Arpels — подарунок її майбутнього чоловіка Лоуренса Олів'є.

Вів'єн Лі на вручення премії "Оскар" в Голлівуді, Каліфорнія, 29 лютого 1940 року / Фото: Associated Press

