Одружена з диктатурою: дружини сучасних тиранів

Які жінки знаходяться поряд із сучасними диктаторами? Хто вони, якою є їхня доля, чи поділяють вони погляди своїх чоловіків, чи також є заручницями ситуації?

Зараз увага всього світу прикута до російського диктатора Володимира Путіна. Його особисте життя тримається в найсуворішій таємниці. Багато років йому приписують роман із колишньою гімнасткою Аліною Кабаєвою. Постійно виринає суперечлива інформація про дітей пари. Та як усе відбувається насправді, чи живуть Кабаєва з Путіним разом, чи є у них діти і скільки їх, напевно ніхто сказати не може.

Але є диктатори, які своє сімейне життя приховують не так старанно.

Лі Соль Чжу

Лі Соль Чжу / Associated Press

Лі Соль Чжу – дружина лідера КНДР Кім Чен Ина. Північна Корея – країна, закрита для іноземних кореспондентів, новини звідти просочуються до решти світу по крихтах і з великим запізненням, тож найчастіше домислюються – так би мовити, для повноти картини.

Ось і про "товариша Лі Соль Чжу", а саме так преса Північної Кореї називає дружину диктатора, відомо небагато: ця юна красуня – чи то співачка, чи то танцівниця (колись вона начебто була учасницею танцювального ансамблю "Моранбон"), її батько був викладачем університету (за іншими даними – високопосадовим військовим), а мати – лікаркою-гінекологинею, у дівчини гарна освіта – вона закінчила навчальний заклад, в якому навчаються діти партійних бонзів країни. Втім, злі язики стверджують, що до зустрічі з Кім Чен Ином його майбутня дружина вела більш ніж вільний спосіб життя і навіть знімалася в порнографічних фільмах, в одному з яких її й побачив північно-корейський лідер та загорівся пристрастю, що свідчить про те, що ніщо людське йому не чуже.

За фотографіями, які з'являються у ЗМІ КНДР та звідки перекочовують у світову пресу, Лі Соль Чжу не лише гарна, але й має відмінний смак – надає перевагу брендам Dior та Tiffani, носить короткі спідниці та прозорі блузи та з'являється зі своїм чоловіком на протокольних, культурних та спортивних заходах. Та варто було журналістам зауважити, що Кім Чен Ин приходить на них один або з невідомою дівчиною, яка згодом виявилася його сестрою, одразу поповзли чутки: північно-корейський лідер стратив дружину. За всього жаху такого припущення, після того, як диктатор не пошкодував рідного дядька, воно нікого не здивувало. На щастя, чутки про смерть першої леді КНДР виявилися перебільшеними – невдовзі вона знову почала з'являтися поряд із чоловіком. Щодо її відсутності, то воно, найімовірніше, було пов'язане з народженням дитини.

Інформація про дітей пари також неофіційна. Кажуть, їх троє. Молодша народилася у лютому 2017 року. Стать старшої та молодшої дитини невідома, а середня дитина – дівчинка на ім'я Кім Джу Е.

Вважається, що дружина диктатора зуміла домогтися деяких свобод для кореянок. Кім Чен Ин дозволив їм носити штанні костюми, джинси та взуття на підборах і платформі.

Асма Аль-Асад

Асма Аль-Асад із чоловіком / Getty Images

Перша леді Сирії, дружина президента Башара Аль-Асада, Асма, молодша за чоловіка на десять років – їй 46 років, народилася в Лондоні в сім'ї вихідців із Сирії. Асма здобула хорошу освіту, за професією вона – фахівчиня у галузі комп'ютерних технологій та французької літератури. З Башаром Асадом Асма познайомилася у дитинстві в Сирії – їхні сім'ї дружили між собою, потім зустрічалися в Лондоні, де майбутній чоловік навчався на лікаря (у Асада більш ніж мирна професія, він хірург-офтальмолог) – мабуть, саме тоді, як каже Асма, їхня "дитяча дружба переросла у кохання". Вони одружилися 2000 року, у подружжя зростають троє дітей – сини Хафез і Карім та донька Зейн.

Асма Аль-Асад / Getty Images

Улюбленою справою першої леді Сирії завжди була благодійність, у її центрі в Дамаску, який, незважаючи на війну, працює й досі, допомогу може отримати кожен, хто її потребує. Втім, якщо вірити пресі, собі в задоволеннях Асма теж не відмовляла – вона без вагань могла виписати для своєї резиденції кілька люстр із богемського скла або меблі вартістю триста тисяч доларів. Першій леді ставлять у провину і той факт, що їжу для своєї сім'ї вона завжди замовляла виключно з Європи – сирійські страви дружині президента, яка виросла там, не припали до смаку.

Під впливом останніх подій у Сирії ставлення до Асми Асад у світі серйозно змінилося: ще зовсім недавно її називали "трояндою пустелі" і визнавали "найстильнішою першою леді" у світі –в цьому рейтингу їй вдалося обійти навіть таких безперечних ікон стилю, як Мішель Обама та Карла Бруні-Саркозі. Та зараз у ЗМІ пишуть, що Асма довго працювала на англійську розвідку МІ6 – ту саму, в якій, якщо вірити Яну Флемінгу, служить і Джеймс Бонд, і нібито саме вона винна у смерті принцеси Діани.

2021 року поліція Лондона розпочала розслідування щодо Асми, її підозрюють у підбурюванні до терору та репресій проти сирійської опозиції, а також заохочування до тероризму протягом більш ніж 10 років громадянської війни в Сирії.

Мехрібан Алієва

Мехрібан Алієва з чоловіком / Getty Images

Перша леді Азербайджану Мехрібан Алієва з'явилася на світ у сім'ї вчених – її батько був ректором Академії авіації, а мати – філологинею та арабісткою. Мабуть, Мехрібан наслідувала батьків, бо школу вона закінчила із золотою медаллю, а Медичну академію – з червоним дипломом. 1983 року, ще студенткою, вона вийшла заміж за Ільхама Алієва, на той час – сина попереднього президента Азербайджану Гейдара Алієва, і згодом народила йому трьох дітей – двох доньок, Лейлу та Арзу, та сина Гейдара. Перша леді також веде активну державну діяльність – вона супроводжує свого чоловіка на всіх зустрічах та у всіх поїздках. Наразі Мехрібан Алієва обіймає посаду першої віцепрезидентки Азербайджану. Сім'ю Алієвих неодноразово звинувачували у масштабній корупції.

Мехрібан Алієва / Getty Images

Мехрібан – визнана ікона стилю, яку наслідує половина жіночого населення Азербайджану. Перша леді цієї країни виглядає так доглянуто та молодо, що її часто плутають із доньками. Злі язики стверджують, що своєю зовнішністю, яка не змінюється, Мехрібан завдячує постійним відвідуванням пластичного хірурга, хоча сама вона це категорично заперечує, а сукні, які вона носить, на думку недоброзичливців, надто сміливі не лише для мусульманської, але і для європейської жінки.

Ана Паула душ Сантуш

Ана Паула душ Сантуш із чоловіком / Getty Images

Дружина президента Анголи, Жозе Едуарда душ Сантуша, Ана Паула – колишня модель, яка після закінчення кар'єри була стюардесою, зі своїм майбутнім чоловіком познайомилася під час польоту. Від багатьох інших перших леді Ана Паула відрізняється наявністю серйозних політичних амбіцій – вона не лише супроводжує свого чоловіка на різні заходи, а й сама виступає на форумах, особливо тих, що присвячені захисту прав жінок та екології.

Ана Паула душ Сантуш / Getty Images

Дивно, але саме ці якості чомусь не викликають симпатії у мешканців Анголи, так само, як і зовнішній вигляд Ани Паули, яка завжди і скрізь виглядає, наче картинка з модного журналу. Можливо, вся річ у тім, що час від часу перша леді дозволяє собі необережні висловлювання – так, одного разу в інтерв'ю вона заявила, що її діти навчатимуться лише за кордоном, оскільки в Анголі дуже низька якість освіти. Батькам, які не мають можливості відправляти своїх нащадків за кордон, зрозуміло, такі слова сподобатися не могли.

Грейс Мугабе

Грейс Мугабе з чоловіком / Getty Images

Дружина колишнього президента Зімбабве Роберта Мугабе, Грейс, була молодшою за свого чоловіка на 41 (!) рік. Історію їхніх стосунків можна назвати традиційною: нинішня перша леді була особистою секретаркою президента та – за сумісництвом – його коханкою. Не всі секретарки мають у відносини зі своїми босами, але навіть ті, хто це робить, не так часто стають дружинами – про силу характеру і наполегливість Грейс свідчить уже той факт, що їй це вдалося.

Ці якості характеру перша леді цілком показала в останні роки правління свого чоловіка, займаючись політичною діяльністю – не можна сказати, що вона повністю замінила Мугабе, який був похилого віку, на його посаді, але була його правою рукою. В лютому 2017 року вона заявила опонентам, що якщо виставити на вибори труп її чоловіка, він все одно виграє. Останнім часом вона не приховувала і власні амбіції очолити країну: "Кажуть, я хочу стати президентом. А чому б ні? Я що, не зімбабвійка?"

Вирізняється Грейс і любов'ю до скандалів та розкоші, про яку в Зімбабве вже давно всі говорять. Про церемонію одруження Грейс і Роберта, що відбулася 1996 року, в країні й досі ходять легенди – її вважають "весіллям століття", а за вміння витрачати гроші у великих обсягах першу леді називають "Грейс Гуччі".

Після відставки диктатора Мугабе Грейс втекла із ним за кордон.

Нотандо Дубе

Нотандо Дубе / Getty Images

Нотандо Дубе – дванадцята дружина короля південноафриканської держави Свазіленд Мсваті III, в гаремі якого – у всякому разі, станом на сьогодні – їх налічується п'ятнадцять. Дівчина – переможниця конкурсу краси "Міс Свазіленд", та відомою стала не лише – і не стільки! – завдяки своїм видатним зовнішнім якостям, а через свої амурні пригоди – вона зраджувала своєму вінценосному чоловікові з міністром юстиції Ндумісо Мамбу.

Подробиці адюльтера, які стали відомі громадськості Свазіленду, дуже пікантні: кажуть, Нотандо втікала з палацу, переодягнувшись у форму солдата, а виявили коханця королівської дружини в готелі Royal Villas… між матрацами двоспального ліжка. Мсваті III вчинив із невірною дружиною і не менш невірним міністром цілком демократично: Мамбу звільнили з посади і віддали під суд, а Нотандо тепер завжди змушена буде жити зі своєю свекрухою під наглядом – як її, так і президентської охорони.

На жаль, Нотандо Дубе померла у 2019, їй виповнився лише 31 рік.

Тетяна Карімова

Тетяна Карімова / Getty Images

Дружина президента Узбекистану Іслама Карімова, Тетяна, за освітою – економістка, але зараз на пенсії. Про неї відомо лише те, що у неї дві доньки – Гульнара і Лола, та четверо онуків – Іслам, Іман, Марям та Умар. Тетяна Акбарівна справляє враження скромної, м'якої та тихої жінки, яка супроводжує чоловіка на всіх протокольних заходах лише тому, що її до цього зобов'язує становище.

Проте ті, хто добре знає сім'ю Каримових, стверджують: це не так. Перша леді Узбекистану – свого роду сірий кардинал, яка багато в чому визначає політику – як внутрішню, так і зовнішню, яку проводить її чоловік. Кажуть, в останні роки правління Іслама Карімова Тетяна Акбарівна займалася операцією "Наступник". Проте, судячи з усього, безуспішно.

Після смерті чоловіка Тетяна Карімова рідко з'являється на публічних заходах.

Шанталь Бія

Шанталь Бія із чоловіком / Getty Images

Дружина президента Камеруна Поля Бія, Шанталь, наполовину француженка і молодша за свого чоловіка на 37 років. Її називають найяскравішою першою леді у світі. Що й казати, виглядає вона колоритно – незважаючи на обожнювані нею бренди Dior і Chanel, поєднує вона їх так безглуздо, що викликає у всіх навколо посмішку, на щастя, доброзичливу – її стиль в одязі вже назвали "а-ля Шанталь".

Шанталь Бія / Getty Images

Дивно, але дружині президента вибачають усе – і безглузде вбрання, і божевільні капелюхи, і зачіску з високим начісуванням, і волосся, пофарбоване в отруйні кольори, а все через харизму, якою володіє ця жінка. Вона настільки приємна, весела та приваблива, що на недоліки просто не хочеться звертати увагу. Мабуть, ці якості приваблюють до неї людей, у тому числі й близьку подругу Шанталь, Карлу Бруні-Саркозі – вони часто бачаться, і в кожний приїзд спекотної камерунки до Парижа разом ходять крамницями.

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