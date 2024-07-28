Одягала їх лише раз: незвичайні золоті прикраси Жаклін Кеннеді

Вона любила коштовності і вміла їх поєднувати. Якось на світському заході Жаклін з'явилася в незвичайних золотих прикрасах, які одразу ж стали хітом.

Жаклін Кеннеді залишається однією з найбільш впізнаваних перших леді США. Вона змогла підкорити світ своєю чарівністю і неймовірним почуттям стилю. Після вбивства її чоловіка Джона Кеннеді, через п'ять років Жаклін вдруге вийшла заміж за грецького мільярдера Арістотеля Онассіса і трохи змінила свій стиль одягу, який став менш класичним, але залишався таким же жіночним і, звичайно ж, сучасним.

Новий чоловік часто дарував Джекі різні ексклюзивні коштовності. Її можна було побачити в незвичайних сережках у вигляді Місяця, які Онассіс подарував їй на 40-й день народження, але ще одним цікавим комплектом, в якому Жаклін з'являлася на публіці лише раз, були браслети-манжети і сережки-кільця від Van Cleef & Arpels .

Жаклін Кеннеді і журналіст Піт Гемілл / Фото: Getty Images

Жаклін Кеннеді і боксер Мухаммед Алі / Фото: Getty Images

Шлюб пари тривав недовго, Онассіс помер 1975 року. Незвичайні браслети-манжети він нібито подарував Джекі 1973 року, але одягала вона їх уже після його смерті — 26 серпня 1977 року під час вечірки в Rainbow Room в Нью-Йорку, присвяченій щорічному тенісному турніру Роберта Ф. Кеннеді. Жаклін поєднала браслети з червоною довгою сукнею без бретелей і масивними сережками-кільцями.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Під час створення браслетів ювеліри бренд Van Cleef & Arpels надихалися етруськими золотими виробами, але мабуть Онассіс подарував їх дружині з іншої причини. Річ у тім, що їхні незвичайні опуклості повторюють рельєф Місяця, а для експершої леді, все, що було пов'язано з Місяцем, мало велике значення, адже програма "Аполлон", завдяки якій людина вперше ступила на Місяць, була запущена її покійним чоловіком Джоном Кеннеді.

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

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